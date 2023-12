Cơ hội đa dạng hoá nguồn nhân lực dịp cuối năm

Đa dạng hóa đội ngũ nhân sự sẽ giúp các công ty tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn nhân tài toàn cầu và bắt kịp những thay đổi trong lực lượng lao động

Theo khảo sát của công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ Gartner, có tới 74% nhân viên sẵn sàng thay đổi phương thức làm việc khi doanh nghiệp chuyển đổi số vào năm 2016, nhưng con số này đã giảm xuống 38% vào năm 2022…

Một trong những giải pháp hiệu quả trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này là tuyển dụng nhân sự làm việc tự do. Theo thống kê gần nhất của Anphabe - một công ty về giải pháp Thương hiệu Nhà Tuyển Dụng toàn diện - Việt Nam có khoảng 53% nguồn nhân lực tri thức đang là lao động tự do, trong đó 14% là lao động tự do toàn thời gian và 39% là bán thời gian.

Doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể mở rộng hoặc thu hẹp quy mô nhanh chóng nhân lực dựa trên nhu cầu của họ thông qua tuyển dụng nhân viên làm việc tự do. Đây là giải pháp giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vì tận dụng được các kỹ năng chuyên môn, không phải chịu các khoản phát sinh khác như tuyển một nhân viên toàn thời gian.

Ông Pedro Monteiro de Barros, Phó Chủ tịch cấp cao và Tổng Quản lý phụ trách Nhà thầu của Remote - tập đoàn xây dựng nền tảng nhân sự cho doanh nghiệp toàn cầu, chia sẻ: "Tài năng có ở khắp mọi nơi, nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng có. Vì vậy, các công ty chuyển hướng sang tuyển dụng nguồn nhân sự tự do để khai thác lực lượng nhân tài trên toàn cầu chứ không chỉ ở Việt Nam. Sự dịch chuyển này đã tạo nên một thị trường nhân sự quốc tế, nơi nhà tuyển dụng có thể kết nối với những người có các kỹ năng và góc nhìn độc đáo, vượt qua các rào cản về ranh giới địa lý. Chấp nhận sự đa dạng trong đội ngũ nhân sự bằng cách này không chỉ làm phong phú thêm môi trường làm việc mà còn thúc đẩy sự phát triển trong tổ chức".

Trong bối cảnh này, nhà tuyển dụng có thể sử dụng các dịch vụ giải pháp nhân sự toàn cầu như Remote nhằm giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo về các điều khoản tuyển dụng, quản lý và trả lương cho nhân viên làm việc tự do. Việc cung cấp các sắp xếp cho hình thức làm việc từ xa hoặc làm việc linh hoạt có thể gia tăng sức hút cho các cơ hội việc làm đối với nhân sự tự do tiềm năng khác.