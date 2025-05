Công bố 25 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu tại Việt Nam

Ngày 22-5, Great Place To Work® - cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc - đã công bố 25 công ty nằm trong Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam™ 2025 (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2025).

Với việc công bố và trao giải cho 25 công ty được vinh danh là những Best Workplaces in Vietnam 2025, đồng thời trao chứng nhận cho các công ty đạt chuẩn Great Place To Work® Certified™, sự kiện năm nay nhằm tôn vinh những tổ chức sẵn sàng lấy con người làm trung tâm của sự thay đổi.

Đây cũng là những tổ chức tiên phong đưa sự tin cậy và dung hợp làm nền tảng cho nơi làm việc xuất sắc, từ đó giúp doanh nghiệp thích nghi, phát triển trong cả những giai đoạn thị trường biến động.

25 công ty được vinh danh Best Workplaces in Vietnam 2025

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên kết quả phân tích dữ liệu từ khảo sát bảo mật danh tính hơn 113.000 người lao động, đại diện cho trải nghiệm của gần 117.000 người lao động, tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Với chủ đề Change Happens Here (tạm dịch: Thay đổi bắt đầu từ đây), bảng xếp hạng 2025 là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò của văn hóa nơi làm việc lấy con người làm trọng tâm - yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức và thích ứng trước mọi biến động.

Ông Roland Wee, Chủ tịch HĐQT Great Place To Work® ASEAN và ANZ, cho biết về nội tại, lực lượng lao động tại Việt Nam dự kiến đạt đỉnh vào năm 2040 (theo ước tính của Liên Hợp Quốc) sẽ đi kèm với sự gia tăng của dân số cao tuổi đến năm 2060. Tốc độ phát triển của khoa học công nghệ, dẫn đầu bởi việc ứng dụng AI, có thể thay đổi cơ bản cấu trúc của lực lượng lao động Việt Nam.

"Tuy nhiên, khi các nhà lãnh đạo tiên phong trong việc xây dựng sự tin cậy với người lao động, các công ty có thể cùng nhau vượt qua những thách thức này", ông Roland chia sẻ.

Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam có cùng tiêu chí đánh giá với bảng xếp hạng 100 nơi làm việc tốt nhất nước Mỹ do Fortune công bố hàng năm kể từ năm 1998.