Cú hích thị trường đầu năm 2026: Phân khu Dragon park "hút khách" ngày mở bán

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang chuyển mình mạnh mẽ sang xu hướng ưu tiên những giá trị thực và pháp lý minh bạch, sự kiện mở bán phân khu Dragon Park thuộc dự án Dragon Eden vào ngày 18-1-2026 đã tạo nên một làn sóng quan tâm lớn .

Với tỷ lệ hấp thụ đạt tới 90% giỏ hàng ngay trong ngày đầu ra mắt, tương đương gần 300 sản phẩm được giao dịch thành công, dự án không chỉ khẳng định sức hút thương mại mà còn minh chứng cho niềm tin của khách hàng vào một không gian sống bền vững.

Khởi đầu từ triết lý "Chạm Long Khắc Thịnh"

Sự kiện mở bán với chủ đề "Dragon Entry – Chạm Long Khắc Thịnh" không đơn thuần là một hoạt động kinh doanh, mà là lời cam kết của chủ đầu tư về một khởi đầu đầy sinh khí . Dragon Entry đại diện cho khoảnh khắc chuyển giao, khi dự án Dragon Eden chính thức bước vào giai đoạn hình thành nhịp sống, nơi các giá trị bắt đầu được hiện thực hóa một cách bền vững .

Việc lựa chọn Dragon Park làm phân khu tiên phong để giới thiệu ra thị trường xuất phát từ triết lý phát triển nhất quán của Công ty CP Tandoland và Công ty CP Mai Bá Hương: một khu đô thị chỉ thực sự có sức sống khi bắt đầu từ những cư dân thật và không gian sống thật. Dragon Park đóng vai trò là "điểm khởi sinh", nơi kích hoạt nhịp sống đầu tiên, từ đó tạo tiền đề vững chắc cho quá trình phát triển của toàn đại đô thị quy mô gần 147 ha trong tương lai

Không gian sống hài hòa và hạ tầng đồng bộ

Trọng tâm của phân khu Dragon Park là Công viên Eden Park với quy mô rộng tới 2,1 ha . Đây được xem là "lá phổi xanh" xuyên suốt, nơi cư dân có thể tìm thấy sự cân bằng giữa cuộc sống hiện đại và thiên nhiên . Khi công viên đi vào vận hành và cộng đồng cư dân bắt đầu an cư, đó cũng là lúc giá trị sử dụng thực của dự án được khẳng định, tạo nền tảng cho sự gia tăng giá trị tài sản một cách lâu dài .

Bên cạnh đó, Dragon Eden được quy hoạch bài bản với 5 phân khu và hơn 5.000 sản phẩm đa dạng diện tích từ 90 đến 160m2. Tầm nhìn của dự án không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nơi ở, mà còn tích hợp đồng bộ các hạ tầng xã hội thiết yếu như giáo dục, y tế và hệ thống tiện ích đô thị theo từng giai đoạn, đảm bảo một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh cho cư dân .

Giải pháp tài chính ưu việt và cam kết pháp lý

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên sự bùng nổ của Dragon Park chính là cấu trúc tài chính đột phá, giúp tối ưu hóa dòng tiền cho người mua . Chủ đầu tư đã áp dụng chính sách thanh toán nợ gốc chỉ 1%/năm trong vòng 10 năm, một con số cực kỳ ấn tượng giúp giảm thiểu tối đa áp lực tài chính dài hạn .

Ngoài ra, chương trình ưu đãi 0 đồng trong 18 tháng cho phép khách hàng nhận đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay để sẵn sàng khai thác tài sản .

Đối với những khách hàng có sẵn nguồn lực tài chính và lựa chọn phương thức thanh toán 95% để nhận sổ ngay, tổng mức ưu đãi có thể lên đến 12% thông qua các chính sách chiết khấu trực tiếp, vòng xoay may mắn và chương trình mua sỉ . Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường đang thắt chặt về thủ tục, Dragon Eden nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi khi sở hữu sổ hồng riêng cho từng nền ngay từ thời điểm mở bán, cùng với mức giá hợp lý chỉ từ 26 triệu đồng/m2.