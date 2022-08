Cần bao nhiêu tiền để bảo vệ Tim Cook, Mark Zuckerberg?

Năm 2018, Facebook chi 10 tỷ USD để bảo vệ CEOMark Zuckerberg, tăng2,5 triệu USD so với năm 2017. Ngoài ra, anh còn nhận khoản "trợ cấp trước thuế"10 triệu USD, tính là chi phí bổ sung để giữ an toàn cho bản thân và gia đình. Những bê bối xoay quanh quyền riêng tư của Facebook được cho là lý do khiến Zuckerberg cần được bảo vệ kỹ hơn. Phóng viênBusiness Insidercho biết nhà sáng lập Facebook được bảo vệ bởi các vệ sĩ có vũ trang, nhà riêng thì có phòng trú ẩn, văn phòng tại Facebook có một lối thoát hiểm cho trường hợp khẩn cấp. Ảnh:CNN.