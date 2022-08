Căn hộ thông minh tại FLC Premier Parc hút người thành đạt thủ đô

Thứ Năm, 13/05/2021 20:04

Cái tên mới nhất gia nhập phân khúc nhà thông minh (smart home) là dự án chung cư cao cấp Hausman thuộc khu đô thị FLC Premier Parc do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư tại Tây Hà Nội.

Xu thế sống thời 4.0

"Tôi đã đọc nhiều về nhà thông minh và đang tìm kiếm một dự án thực sự chú trọng các tiện ích này. Ví dụ một ngôi nhà được trang bị hệ thống điều khiển thông minh, có thể kết nối và quản lý tất cả các thiệt bị điện trong căn hộ từ điều hòa nhiệt độ, tivi, âm thanh, khóa cửa, nóng lạnh, an ninh cho đến quản lý truy cập Internet an toàn cho trẻ…", anh Tuấn Anh, một khách hàng tại Hà Nội cho biết. Theo khách hàng này, anh sẵn sàng chi trả cao hơn từ 10-15% so với mặt bằng chung để tìm được căn hộ ưng ý.

Báo cáo mới nhất của Vietnam Report cho hay những gia chủ đặc biệt như Tuấn Anh đang ngày càng gia tăng. Có đến trên 75% người được khảo sát đã biết về nhà thông minh (smart home) trước đây và gần 86% sẵn sàng sống trong ngôi nhà thông minh. Tính riêng 2020, số lượng nhà ở tại Việt Nam có sử dụng thiết bị thông minh đã cán mốc hơn 2 triệu nhà, tăng 13,36% so với năm trước.

Với việc giá các thiết bị thông minh ngày càng giảm và tính tiện dụng ngày càng cao, tiềm năng phát triển của thị trường công nghệ smart home được cho là rất khả quan, tốc độ tăng trưởng có thể lên đến 20 – 30%/năm trong 10 năm tới.

Các dữ liệu nói trên cho thấy phân khúc nhà thông minh đang là miếng bánh hấp dẫn cho thị trường đầu tư, phát triển dự án bất động sản tại Việt Nam, dù bước đầu, chi phí xây dựng nhà thông minh vẫn đang khá cao so với mặt bằng giá nhà thông thường.

Đây cũng là lý do thị trường cao cấp và trung cấp sẽ dẫn đầu nguồn cung nhà thông minh, trước khi phân khúc này trở thành xu hướng phổ biến trong thời gian tới, theo đánh giá của nhiều chuyên gia. Nhiều chủ đầu tư BĐS lớn, với tiềm lực tài chính dồi dào đã bước vào phân khúc nhà thông minh với chiến lược bài bản và các dự án quy mô trong 2 năm gần đây.

Và FLC chính là cái tên mới nhất gia nhập phân khúc này, với dự án chung cư cao cấp Hausman thuộc FLC Premier Parc - khu đô thị có vốn đầu tư gần 3.000 tỷ toạ lạc tại khu vực trung tâm đắc địa của phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hausman: Căn hộ "một chạm"

Công nghệ thông minh tại Hausman giúp kết nối nhiều thiết bị điện trong ngôi nhà thành một hệ thống mạng thống nhất, để có thể điều khiển thông qua các hình thức đa dạng, như ứng dụng điện thoại, ra lệnh bằng giọng nói hoặc thao tác vật lý.

Thay vì lần mở từng công tắc theo cách truyền thống, giờ đây chỉ cần một nút chạm trên màn hình điện thoại, máy tính bảng hoặc đơn giản hơn là ra lệnh bằng giọng nói, các giải pháp Smart Home sẽ giúp gia chủ vận hành hoạt động của cả căn nhà vô cùng dễ dàng, bao gồm điều khiển các thiết bị điện trong nhà, hệ thống an ninh bảo mật 2 lớp, mở cửa từ xa, chăm sóc cây xanh tự động…

Các hệ thống này còn có thể điều chỉnh linh hoạt phù hợp với lịch trình của mỗi gia đình. Gia chủ có thể "lên lịch" cho hệ thống ánh sáng, hệ thống rèm mành, hệ thống giải trí âm thanh đa vùng, bình nước nóng hay hệ thống an ninh… để tận hưởng cảm giác thư giãn, thoải mái ngay khi bước chân về nhà.

Thêm vào đó, hệ thống Smart Services tích hợp các dịch vụ vận hành trong thẻ cư dân cũng giúp bổ sung hàng loạt tiện ích mới, đảm bảo những trải nghiệm an toàn, thuận tiện bậc nhất cho khách hàng tại đây, như dịch vụ đỗ xe, dịch vụ dọn dẹp theo giờ, chăm sóc sức khỏe tại các hệ spa đẳng cấp, chăm sóc thú cưng…

Được biết, chung cư cao cấp Hausman là một trong những phân khu quan trọng tại khu đô thị FLC Premier Parc. Phân khu được xây cao 12 tầng, cung cấp những căn hộ sang trọng phiên bản giới hạn, diện tích linh hoạt từ 51,8 – 82,3 m2, sở hữu thiết kế Pháp đặc trưng cùng nội thất cao cấp được nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu châu Âu.

Đáng chú ý, đây cũng là một trong các dự án hiếm hoi tại Nam Từ Liêm đang dành nhiều không gian để phát triển các tiện ích đặc biệt nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của các cư dân như khu thể thao ngoài trời, clubhouse, bể bơi bốn mùa, rạp chiếu phim và siêu thị tiện lợi… Hoặc quảng trường trung tâm Élysées, nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, giải trí kết hợp cùng không gian mua sắm sầm uất đến từ các dãy shophouse và shopvilla sôi động.

Bên cạnh các ưu điểm vượt trội về tiện ích, thiết kế, chung cư Hausman còn hưởng lợi từ hạ tầng giao thông hoàn thiện tại phía Tây thủ đô. Cư dân tại đây chỉ mất vài phút để có thể tiếp cận hàng loạt công trình tiện ích đa dạng như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông, Bệnh viện 103…

Tích hợp các công nghệ hiện đại cùng nhiều lợi thế hấp dẫn, chung cư Hausman của FLC Premier Parc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của khách hàng thành đạt tại Thủ đô, đặc biệt là các khách hàng trẻ có nhu cầu tìm kiếm một không gian sống chất lượng với những dịch vụ hiện đại, tiện nghi và đẳng cấp.