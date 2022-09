Chuẩn sống 3C tại căn hộ trung tâm khu Tên Lửa

Thứ Hai, 20/09/2021 14:19

Nhờ lợi thế vị trí trung tâm (Centre), Moonlight Centre Point đáp ứng tiêu chuẩn sống kết nối (Connect) và mở ra cho cư dân cơ hội tham gia vào cộng đồng văn minh, thành đạt (Community).

Theo báo cáo từ trang Batdongsan.com.vn, trong tháng 8 dù nguồn cung và cả nguồn cầu của các chợ bất động sản trực tuyến đang đi xuống, giá nhà tại TP HCM vẫn tiếp tục leo thang. Chỉ số giá căn hộ tại TP HCM tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020, tốc độ tăng giá này cao hơn nhiều tỉnh thành khác giữa đợt dịch lần thứ tư và nhỉnh hơn Hà Nội 1%. Hơn thế, các động thái cho thấy TP HCM đang bắt đầu thực hiện dần các biện pháp mở cửa lại nền kinh tế cũng tác động tốt đến sức mua hiện tại.



Cũng trong bối cảnh quỹ đất nội đô đang ngày càng khan hiếm, bất động sản khu Tên Lửa lọt vào tầm ngắm của những khách hàng có nhu cầu an cư, đang sinh sống làm việc tại phía Tây Sài Gòn. Theo anh Quốc Phong, 32 tuổi, quê Long An, các dự án tại khu Tên Lửa là lựa chọn lý tưởng của gia đình anh do khoảng cách gần trung tâm thành phố, thuận tiện di chuyển tới khu công nghiệp Tân Tạo, nơi hai vợ chồng anh đang làm việc.

Phối cảnh dự án Moonlight Centre Point toạ lạc trên đường Tên Lửa (lộ giới 40m), quận Bình Tân vừa được giới thiệu ra thị trường. Ảnh: Hưng Thịnh Land

Một trong những dự án được những khách hàng mua ở thực cũng như giới đầu tư săn đón tại khu vực này là Moonlight Centre Point, do Hưng Thịnh Land phát triển gồm 4 block cao 24 tầng. Ra mắt sản phẩm vào trung tuần tháng 8, thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, thanh khoản bất động sản chậm, dự án Moonligt Centre Point vẫn ghi nhận lượng giao dịch khả quan. Lý giải về sức hút dự án, theo các chuyên gia, dự án đón đúng nhu cầu của nhà đầu tư và người mua ở thực trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tại TP HCM đang thiếu hụt. Đại diện đơn vị phát triển Hưng Thịnh Land cho biết, dự án đáp ứng tiêu chuẩn sống 3C, bao gồm trung tâm (Centre), kết nối (Connect) và cộng đồng (Community).



Vị trí trung tâm

Khu căn hộ Moonlight Centre Point tọa lạc tại số 9 đường Tên Lửa, liền kề Aeon Mall Bình Tân - trung tâm thương mại đã đẩy giá trị bất động sản tại khu Tên Lửa tăng vọt qua mỗi năm. Bên cạnh đó, Tên Lửa cũng là cung đường sầm uất nhất của quận Bình Tân, lộ giới rộng đến 40m. Khu dân cư tại đây được quy hoạch bài bản theo ô bàn cờ, hạn chế hiện tượng ùn tắc, không gian sống trong lành, an ninh.

Đón làn sóng phát triển mạnh mẽ của khu vực, hàng loạt văn phòng giao dịch tài chính, ngân hàng, bảo hiểm đã đặt trụ sở tại Tên Lửa. Nơi đây cũng thường xuyên được lựa chọn là nơi tổ chức các sự kiện như chợ hoa, chợ Tết, triển lãm của toàn quận Bình Tân, đồng thời là địa điểm tập trung chuỗi hoạt động kinh doanh giải trí, nhà hàng... Đặc biệt cũng là khu vực có dân số cơ học đông, nhiều trung tâm giao thương và công nghiệp khiến nhu cầu của thị trường nhà ở tăng trưởng ổn định.

"Với vị thế trung tâm sầm uất bậc nhất của khu Tây, Tên Lửa được kỳ vọng phát triển tương đương với khu "nhà giàu" tại Thảo Điền khu Đông Sài Gòn, hay Phú Mỹ Hưng của khu Nam. Được xây dựng và phát triển tại một khu vực sầm uất như vậy, Moonlight Centre Point hứa hẹn tiềm năng tăng giá trong tương lai", khách hàng mua dự án cho biết.

Lợi thế kết nối

Một điểm nhấn của Moonlight Centre Point là lợi thế kết nối, chỉ khoảng 10 phút qua khu Chợ Lớn và 20 phút đến trung tâm Quận 1. Cư dân khu căn hộ có thể dễ dàng di chuyển qua hàng loạt tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 1A, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, cầu vượt tại bùng binh Cây Gõ, cầu vượt 3 tháng 2 đến các dự án giao thông nghìn tỷ như: tuyến Metro 3A, Metro số 6, Vành đai trong...

Chỉ trong vài phút di chuyển, cư dân Moonlight Centre Point có thể kết nối đến mọi tiện ích ngoại khu nổi bật của quận Bình Tân, từ bệnh viện, trường học, siêu thị đến công viên, rạp chiếu phim. Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của cư dân là khu y tế kỹ thuật cao với hệ thống Bệnh viện Quốc tế City, Bệnh viện Gia An 115...

Trong khi đó, các vị phụ huynh có thể yên tâm cho con theo học tại trường tiểu học Ngôi Sao Nhỏ, tiểu học Bình Tân, THCS Phan Chu Trinh... Ngoài siêu thị Aeon Mall kế cận, cư dân cũng có thể thỏa mãn nhu cầu mua sắm tại siêu thị Co.op Mart, siêu thị MM Mega Market...

Cư dân Moonlight Centre Point có thể tiếp cận rất nhiều tiện ích nội khu như shophouse, khu vui chơi trẻ em, công viên nội khu… Ảnh: Hưng Thịnh Land

Không chỉ thuận tiện kết nối với các tiện ích ngoại khu, đơn vị phát triển cũng rất chú trọng đầu tư các tiện ích nội khu để gia tăng kết nối giữa các thành viên trong gia đình cũng như các cư dân trong dự án.



Đáng chú ý là chuỗi tiện ích nội khu đa dạng trong khu căn hộ và các mảng xanh hướng tới lối sống vì sức khỏe. Cư dân sẽ thừa hưởng không gian xanh mát với công viên cây xanh tại nội khu, hòa mình vào làn nước tươi mát tại hai hồ bơi tràn bờ...

Khu gym, sân thể thao đa năng sẽ là nơi phù hợp để cư dân chăm sóc, rèn luyện sức khỏe. Nhà trẻ, khu vui chơi trẻ em cũng được bố trí xây dựng trong nội khu dự án dành riêng cho các cư dân nhí. Những không gian kết nối tình thân như khu BBQ ngoài trời cũng được xây dựng... Bên cạnh đó, với hệ thống shophouse đa dạng dịch vụ, chức năng được phát triển trong nội khu, cư dân dự án cũng có thể bắt trọn nhịp sống hiện đại ngay từ ngưỡng cửa.

Cộng đồng cư dân trí thức

Theo một số chuyên gia, những sản phẩm bất động sản tại khu Tên Lửa thường hướng tới phân khúc cao cấp, dành cho đối tượng khách hàng có điều kiện thu nhập tốt, có nhu cầu hưởng thụ cuộc sống thoải mái và môi trường trong lành. Đây cũng là nơi sinh sống, làm việc của cộng đồng dân cư thành đạt, có học thức, ứng xử văn minh.

Khi đi vào vận hành, Moonlight Centre Point hứa hẹn quy tụ một cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại. Sống tại khu vực như vậy, cư dân dự án sẽ có nhiều cơ hội kết bạn với những người thành đạt, mở rộng các mối quan hệ xã hội, tăng cường hợp tác làm ăn, đầu tư cùng phát triển.

Khu hồ bơi skypool tại tầng 5 của dự án Moonlight Centre Point. Ảnh: Hưng Thịnh Land

Đối với nhiều người, chọn hàng xóm, chọn môi trường sống cũng là chọn những tấm gương sống cho con cái noi theo. Được sinh ra và lớn lên trong cộng đồng văn minh, những cư dân có thể hấp thụ những giá trị tích cực, văn minh của cuộc sống hiện đại. Đây cũng sẽ là những nền tảng tạo lập một cộng đồng cư dân thịnh vượng trong tương lai.



"Với những lợi thế 3C về vị trí trung tâm, tăng cường kết nối và cộng đồng cư dân văn minh, Moonlight Centre Point chắc chắn là điểm sáng trên thị trường bất động sản", đại diện đơn vị phát triển dự án cho biết.

Moonlight Centre Point đang giới thiệu block Emerald Moon sở hữu mặt tiền Tên Lửa đắt giá cùng chính sách hấp dẫn: chiết khấu lên đến 4%, chiết khấu thanh toán vượt 18%/năm/số ngày vượt, tiến độ thanh toán chỉ từ 1% một tháng cùng nhiều ưu đãi đặc biệt khác. Đơn vị cũng hợp tác với Ngân hàng VPBank và MB đưa ra chính sách ưu đãi về lãi vay như VPBank cho vay 75% giá trị căn hộ; MB cho vay 80% giá trị căn hộ.