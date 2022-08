Đô thị tích hợp tiện ích giáo dục – Tiêu chí lựa chọn nơi an cư của gia đình trí thức

Thứ Sáu, 17/04/2020 19:25

Việc con cái được học tập, rèn luyện ở những ngôi trường chất lượng là niềm mong ước của hầu hết các bậc phụ huynh. Chính vì thế, hiện nay bên cạnh những tiêu chí như không gian xanh, an ninh… thì nhà gần trường đang là ưu tiên hàng đầu của các gia đình trí thức để con cái có điều kiện phát triển tốt nhất.

Nhà gần trường - Tiện đủ đường

Anh Hoàng Anh Tú (quận 3) phân tích: "Một trong những điều ‘ám ảnh’ dân văn phòng chúng tôi nhất chính là nạn kẹt xe giờ cao điểm. Không tính đi làm, mỗi ngày hai ‘cữ’ đưa con đi học và đón con về đã đủ mệt bở hơi tai. Hiện tại, vợ chồng tôi thay phiên nhau đón con, nhưng sau này có thêm đứa nữa, mọi thứ sẽ càng vất vả. Vì vậy, hai vợ chồng vừa nhất trí đầu tư một căn nhà phố tại dự án Aqua City vì nơi đây đầy đủ các cấp trường để con cái học gần nhà. Bọn trẻ có thể tự đến trường hoặc ông bà có thể đưa đón cháu ngay trong nội khu".

Nhà cạnh trường, gia đình vợ chồng con cái cũng trở nên hạnh phúc hơn vì không phải sống trong nỗi lo trễ giờ, kẹt xe, khói bụi.

Nhiều phụ huynh 8X và 9X với tư duy hiện đại đều nhất trí rằng, những khu đô thị sinh thái thông minh sẽ là nơi an cư lý tưởng cho cả gia đình. Ngoài những tiện ích nội khu, văn hóa, giải trí, hệ thống giáo dục chất lượng cao đáp ứng nhu cầu học tập gần nhà của con cái là yếu tố quan trọng để họ quyết định lựa chọn dự án.

"Nhà ở gần trường có vô vàn lợi ích cho con trẻ, dù ngày xưa hay bây giờ vẫn không thay đổi", chị Nguyệt Linh (quận Tân Bình) khẳng định. "Các con có thêm thời gian để ngủ hoặc ăn uống trước khi lên lớp, bố mẹ không cần giục giã để sớm lên đường. Từ đó, gia đình trở nên hạnh phúc và hòa thuận hơn", chị Linh nhấn mạnh.

Chị Linh cũng đồng thời liệt kê các lợi ích khác như con có thể đến trường một mình, giáo viên có thể ghé thăm gia đình bất kỳ lúc nào, giúp bố mẹ sát sao với tình hình học tập của con…

Đây là lý do gia đình chị Linh đầu tư một căn nhà tại phân khu The Valencia, thuộc dự án đô thị sinh thái thông minh Aqua City, phía đông TP HCM. Chị tự hào cho biết, cụm trường học liên cấp chuẩn quốc tế gần nhà có đủ hệ thống từ mầm non tới THPT, lại nằm trong nội khu được giám sát an ninh 24/24, nên rất an toàn cho các cư dân.

Trong tương lai, con của chị có thể tự đi bộ đến trường một mình, từ đó hình thành thói quen tự lập, tự chủ. Đặc biệt, The Valencia còn liền kề Đại học Fulbright Việt Nam - một trong những đại học khai phóng hàng đầu thế giới, khi kết thúc giai đoạn THPT, không phải di chuyển xa mà vẫn tiếp tục tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao.

Phối cảnh Đại Học Fulbright quận 9, công trình đang được khởi công xây dựng (Ảnh: Internet)

Không gian sống lý tưởng

Không chỉ sở hữu hệ thống giáo dục tiên tiến, phân khu The Valencia còn ghi điểm với khách hàng bởi phong cách sống đậm chất Địa Trung Hải. Nơi đây là một tổng thể hài hòa giữa sắc màu thiên nhiên yên bình, với nét thoáng đãng trong kiến trúc thiết kế và nhịp sống sôi động, sung túc của một thành phố bên sông.

Phân khu The Valencia nằm trong khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City, quy mô hơn 600 ha, được qui hoạch đồng bộ và hiện đại.

The Valencia tập trung nhiều tiện ích sôi động như trung tâm phức hợp giải trí đa năng trong nhà - Aqua Arena. Công trình tọa lạc trên diện tích hơn 4,6 ha, với sức chứa lên đến 11.000 chỗ ngồi này sẽ là không gian dành cho các sự kiện âm nhạc, thời trang, giải trí mang tầm quốc tế trong những năm tới.

Không những thế, từ The Valencia, cư dân có thể tiếp cận các tiện ích nội khu đẳng cấp khác của Aqua City như bến du thuyền 5 sao, trung tâm thương mai, khu thể thao phức hợp Aqua Sport Complex… chỉ với vài bước chân.

Song song với nhịp sống năng động, cư dân vẫn có thể tận hưởng khoảng yên bình trong chính ngôi nhà của mình hay không gian xanh mát tại công viên nội khu, chèo thuyền kayak trên sông; tụ tập cùng gia đình hay bạn bè trong khu cắm trại...

"Trong bối cảnh quá tải hạ tầng tại trung tâm, có một nơi an cư vừa gần gũi thiên nhiên, vừa đầy đủ tiện ích cho cả gia đình mà không xa thành thành phố như tại phân khu The Valencia của Aqua City, đối với tôi đó là một lựa chọn thông minh", chị Hà chia sẻ.