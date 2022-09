Đồng Tâm Group chính thức vận hành hệ thống ERP thế hệ mới

Thứ Năm, 16/12/2021 13:19

Ngày 15-12, hệ thống SAP S/4HANA - một trong số những giải pháp ERP (Enterprise Resource Planning - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) thế hệ mới, đã được Đồng Tâm Group chính thức vận hành sau 8 tháng triển khai.

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Trưởng phân hệ SAP của Đồng Tâm Group đón nhận Bằng khen từ Lãnh đạo tỉnh Long An

Đồng thời, Đồng Tâm Group cũng đón nhận bằng khen của tỉnh Long An trao cho "Đơn vị tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số".

Đồng Tâm Group đặt mục tiêu chuyển đổi số để tiếp cận và ứng dụng các thành quả công nghệ thông tin tiên tiến nhất để vận hành trong quản trị doanh nghiệp và tạo ra giá trị tối ưu cho khách hàng.

Doanh nghiệp đã lựa chọn Hệ thống ERP được cung cấp bởi SAP - một công ty hàng đầu thế giới về phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp, và được triển khai trực tiếp bởi đối tác Deloitte Vietnam, hướng đến giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, sẵn sàng chuyển mình, thay đổi nhằm hướng tới một mô hình quản trị hiệu quả.

Tại buổi lễ công bố vận hành hệ thống SAP S/4HANA của Đồng Tâm Group, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, trao bằng khen của UBND tỉnh Long An cho tập thể cán bộ công nhân viên Đồng Tâm. Lãnh đạo Tỉnh Long An đánh giá cao sự nỗ lực, tính chuyên nghiệp của Đồng Tâm Group.

Ông Nguyễn Hồng Việt, Tổng Giám đốc SAP Việt Nam, cho biết: "Để thích ứng với nền kinh tế số trong bối cảnh bình thường mới đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần chuẩn bị một hệ thống kỹ thuật số mạnh mẽ. Đồng Tâm Group đã đầu tư, thiết lập kế hoạch áp dụng công nghệ kỹ thuật số, giúp đổi mới mô hình kinh doanh, tăng doanh thu và chuyển đổi các quy trình và dịch vụ kinh doanh để nâng cao trải nghiệm của khách hàng".

Với sự tư vấn của Ernst & Young, Deloitte, quá trình chuyển đổi của Đồng Tâm đã diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và hoàn thành dự án đúng như tiến độ dự kiến.

Theo ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group: "Khi các dữ liệu tích hợp sẽ truy xuất thông tin một cách nhanh chóng, từ đó, giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác, giảm thiểu các rủi ro, tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi thế cạnh tranh. Đồng Tâm Group sẽ có thêm công cụ hữu ích trong mục tiêu tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn".