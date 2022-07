Google hướng dẫn trẻ em Việt Nam lên mạng an toàn

Đại diện Google cho biết tài liệu này nằm trong chương trình Em an toàn hơn cùng Google, vừa được khởi động tại Việt Nam. Chương trình thúc đẩy việc sử dụng công nghệ số an toàn dành cho trẻ từ 7 đến 13 tuổi, được Google, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Trung tâm Tư vấn Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng (CFC) triển khai.