Kiến Á: Chia sẻ từ tâm, phát triển bền vững

Thứ Tư, 28/08/2019 10:31

Có người làm từ thiện vì muốn cảm ơn đời đã ban tặng cho mình quá nhiều, có người làm vì trách nhiệm với xã hội... Riêng đối với KIẾN Á, các hoạt động thiện nguyện đều đơn giản xuất phát từ chữ “Tâm”.

TS Huỳnh Bá Lân, Chủ tịch HĐQT KIẾN Á, chia sẻ: "Tâm huyết của chúng tôi là không chỉ xây dựng những công trình đẹp, mà còn kỳ vọng góp phần kiến tạo nên những cộng đồng bền vững".

Chính vì lẽ đó, ngay trong Khu đô thị Cát Lát (quận 2, TP HCM) nơi KIẾN Á phát triển thành công các khu dân cư: CITIALTO, CITIESTO, CITIBELLA... tập đoàn đã tài trợ quỹ học bổng hàng trăm triệu đồng cùng dụng cụ học tập, cơ sở vật chất cho Trường Tiểu học Mỹ Thủy và Trường Mầm non Sơn Ca nhằm góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, ươm mầm thế hệ tương lai.

Trao tặng học bổng trị giá 250 triệu đồng cho Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)

Bên cạnh đó, KIẾN Á còn tài trợ học bổng thường niên cho Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF), Đại học Bách Khoa TP HCM; ủng hộ Hội Chữ thập đỏ 2 tỉ đồng; trao tặng bò trị giá 1,3 tỉ đồng tại Long An; trao nhà tình nghĩa tại Tiền Giang, Bến Tre và các tỉnh phía Bắc; cứu trợ vùng thiên tai lũ lụt miền Trung...

Trao học bổng cho Trường Tiểu học Mỹ Thủy, Khu đô thị Cát Lái

Chuyến trao tặng bò cho bà con nông dân nghèo huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Đặc biệt nhất phải kể đến Trường Phổ thông DUY TÂN (Phú Yên) do KIẾN Á đầu tư phát triển. Từ khi thành lập đến nay, đã có rất nhiều học sinh nhận được học bổng 100% học phí, học bổng du học. Riêng TS Huỳnh Bá Lân còn tài trợ cho Vườn ươm Tài năng Talinpa của GS Ngô Bảo Châu tại Phú Yên; Hội Cựu Học sinh – Sinh viên Phú Yên, cùng Trường DUY TÂN tặng quà Tết cho người nhiễm chất độc da cam tại Phú Yên.

Với những đóng góp đó, KIẾN Á mới đây đã được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2019 (PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019) với hạng mục đặc biệt Special Recognition in CSR và 7 hạng mục giải thưởng khác:

- KIẾN Á: hạng mục Best Developer, Best Mixed Use Developer, Special Recognition in Building Communities

- Khu đô thị LAVILA NAM SÀI GÒN: hạng mục Best Township Development, Best Masterplan Design, Best Township Landscape Architectural Design.

- Dự án CITIALTO: hạng mục Best Affordable Condo Development.