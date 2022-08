Kinh doanh khách sạn lao dốc

Chủ Nhật, 19/07/2020 15:08

6 tháng qua, thị trường khách sạn đối mặt với khủng hoảng khi công suất phòng xuống thấp, giá phòng giảm 25% so với năm trước.

Theo báo cáo thị trường khách sạn của Savills, trong nửa đầu năm 2020, thị trường khách sạn TP HCM hứng chịu tác động mạnh từ Covid-19 khiến công suất phòng điều chỉnh 32%, trong khi giá phòng chỉ còn 74 USD mỗi phòng một đêm.

Sau quý I đầy biến động, công suất quý II chỉ đạt 12%, áp lực từ công suất thấp đã khiến giá phòng trung bình giảm 21% so với quý trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Các khách sạn 5 sao chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do phụ thuộc chủ yếu vào khách quốc tế. Theo Sở Du lịch TP HCM, lượng khách quốc tế trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm giảm 69% theo năm.

Trong nửa đầu năm 2020, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm 47% so với 12 tháng qua và doanh thu lữ hành giảm 71% theo năm. Sau thời gian giãn cách xã hội, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm 48% và doanh thu du lịch lữ hành giảm 96%.

Thị trường khách sạn trung tâm TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Toàn thị trường TP HCM hiện có 84 dự án khách sạn cung cấp khoảng 12.400 phòng, nguồn cung giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái do nhiều khách sạn đóng cửa tạm thời trong 6 tháng qua. Nhằm giảm thiểu chi phí vận hành, InterContinental Asiana Saigon và Norfork đã giảm nguồn cung và một số dịch vụ. Các chuỗi Alagon, Silverland, A&Em và Liberty đã đóng một số chi nhánh đồng thời hướng khách hàng đến dự án tiêu biểu còn hoạt động.



Savills dự báo, với tỷ lệ trống của thị trường khách sạn luôn ở mức 30% trước khi đại dịch bùng phát, phân khúc khách sạn có thể tiếp tục gặp khó khăn trong giai đoạn tới. Hơn 4.000 phòng khách sạn từ các dự án tương lai cùng sự trở lại của những khách sạn đóng cửa tạm thời sẽ càng gây áp lực lên thị trường 6 tháng cuối năm do nguồn cung tăng nhanh.

Tuy nhiên, xét ở khía cạnh tích cực, một số quốc gia đã kiểm soát thành công Covid-19 có thể giúp khởi động lại quá trình hình thành hành lang du lịch an toàn và thị trường châu Á trong đó có Việt Nam dự kiến sẽ trở thành điểm đến chính.

Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cùng với Trung Quốc, Đài Loan, và Hàn Quốc đã chiếm 77% lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2019. Do đó, thị trường khách sạn tạm thời sẽ phụ thuộc vào khách du lịch trong nước cho đến khi các đường bay quốc tế phục hồi dần.