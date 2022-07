LG chung tay cùng Habitat For Humanity hỗ trợ các gia đình dân tộc Mường tại Hòa Bình

Thứ Hai, 11/01/2021 11:28

LG đã trao tặng số tiền 100.000 USD cùng các thiết bị gia dụng để hỗ trợ cho các hộ gia đình dân tộc Mường có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.





Cụ thể, LG và tổ chức Habitat for Humanity cùng khởi động chương trình ‘Ngôi làng hy vọng’ với mục tiêu cải thiện điều kiện sống và nơi cư trú thông qua việc sửa chữa và xây mới nhà ở cho các hộ gia đình dân tộc Mường có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lạc Sơn, Hoà Bình. Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ sửa chữa và xây nhà vệ sinh cho trường học để cải thiện điều kiện học tập cho các em học sinh nơi đây. Không chỉ mang đến một nơi cư trú ổn định và an toàn, LG còn tài trợ các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về phát triển môi trường sống lành mạnh cho người dân Lạc Sơn – Hòa Bình. Các nội dung tập huấn nổi bật bao gồm nâng cao nhận thức về nước sạch, các vấn đề về giữ gìn vệ sinh, tập huấn về giới và nâng cao bình đẳng giới tính, quản lý tài chính hộ gia đình… Chương trình hợp tác giữa LG và Habitat for Humanity là kết quả của quá trình nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự thấu hiểu và trân trọng văn hóa và môi trường sống của cộng đồng dân tộc Mường nơi đây.

Chương trình khởi động từ ngày 8-1 và dự kiến kéo dài đến tháng 8-2021.