Lý giải bài toán sở hữu căn hộ hạng A: “Đút túi” ít nhất 500 triệu đồng

Thứ Tư, 28/07/2021 17:13

Gần 2 năm nay, đỉnh dịch Covid luôn là đáy của các kênh bất động sản, chứng khoán. Đó cũng là thời điểm “vàng” để các khách hàng thông thái lựa chọn được căn hộ để ở hay những khoản đầu tư ưng ý với giá tốt nhất.

Câu chuyện này không hề lạ lẫm, bởi giới đầu tư chuyên nghiệp luôn "rình" đỉnh khủng hoảng để gom hàng và quan điểm "đỉnh dịch bệnh là đáy của các kênh đầu tư" đã được kiểm chứng tại nhiều quốc gia.

Tổ hợp hạng A The Matrix One nằm đối diện công viên 14ha xanh mát

Điển hình như tại Canada, trong 2 đợt sóng dịch vào cuối năm 2020 và tháng 4/2021 xuất hiện lượng cầu cực lớn trên thị trường bất động sản. Thị trường nhà ở tại đây trở nên cực "nóng" khiến Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) đã điều chỉnh tăng dự báo về giá nhà tăng 13% trong năm 2021 khi đã tăng gần 15% năm 2020. Nguyên nhân được xác định là do giai đoạn "làm việc tại nhà" đã biến những khu căn hộ sang trọng, có mật độ cư dân thấp và nhiều cây xanh tại các thành phố lớn như Toronto thành hàng "hot" nhất Canada.



Liệu Việt Nam có diễn biến giống Canada, Hà Nội có giống Toronto? Câu trả lời từ ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội là, thị trường Hà Nội đang ghi nhận nhu cầu rất cao đối với các dự án căn hộ diện tích lớn đi kèm các tiện ích và không gian xanh.

Khu vui chơi trẻ em được phủ xanh bởi nhiều loài cây bóng mát

Trước bối cảnh dịch bệnh chưa được kiểm soát, nhu cầu sống giãn cách, an toàn và tiện nghi ở trung tâm thành phố trở thành tiêu chí chọn nhà hàng đầu của những người khá giả. Đó là lý do khiến các tổ hợp có mật độ căn hộ thấp cùng đa tầng tiện ích ngay trong nội khu vẫn được tìm kiếm kể cả trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh tại Hà Nội.



Bên cạnh đó, theo Colliers Việt Nam, do nhu cầu ngày càng tăng và nguồn cung khan hiếm, giá bán căn hộ tại Hà Nội năm 2021 dự kiến sẽ tăng khoảng 7% so với năm 2020. Bởi thế, đây là thời điểm hợp lý nhất để các nhà đầu tư cũng như những người có nhu cầu ở thực "xuống tiền". Vì không chỉ mua được căn hộ với giá trị thực trước khi giá "leo thang", người mua nhà còn được chủ đầu tư hỗ trợ tài chính vô cùng hấp dẫn.

Điển hình như tại The Matrix One, chỉ từ 450 triệu đồng là khách hàng có thể ký hợp đồng mua bán, sở hữu căn hộ hạng A nằm trong tổ hợp tiện ích đa tầng.



Anh Phạm Minh Tuấn, một nhà đầu tư chứng khoán vừa sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại The Matrix One chia sẻ: "Với chính sách cho vay 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 30 tháng, tương đương tôi sẽ tiết kiệm được khoảng gần 500 triệu đồng. Không những thế, tôi sẽ để dành khoản tiền dự định mua nhà để tiếp tục đầu tư khi giá cổ phiếu đang quá rẻ. Dự kiến, cuối năm nay được nhận nhà, nhưng 2,5 năm sau tôi mới bắt đầu phải trả lãi. Đúng là 1 món hời nên tôi phải chốt ngay".

Bài tính của Tuấn thực ra nhiều người nhận ra bởi theo MIKGroup, có đến 90% khách mua nhà tại The Matrix One sử dụng gói hỗ trợ này. Đó là lý do ngay trong giai đoạn giãn cách này, sức mua The Matrix One vẫn rất cao.

Bể bơi giữa tầng không nối giữa 2 tòa tháp view trực diện công viên 14ha

Đặc biệt, từ nay đến ngày 31/10/2021, khách hàng còn có cơ hội sở hữu combo "nhà sang – xế xịn" khi chỉ cần đặt cọc thành công căn hộ The Matrix One sẽ được tham gia chương trình tri ân "khủng" từ chủ đầu tư "Tậu nhà như ý – Rước xe tiền tỷ" với giải Đặc biệt là 1 xe ô tô Carmy sang trọng cùng rất nhiều quà tặng hấp dẫn khác.



Tại The Matrix One, khách hàng không chỉ mua được căn hộ hạng A với giá hợp lý cùng chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn mà còn không phải lo lắng việc sắm sửa, thiết kế khi toàn bộ vật liệu bàn giao đều đến từ các thương hiệu tên tuổi trong nước và quốc tế.

Được mong chờ là điểm hẹn đáng sống bậc nhất thủ đô, The Matrix One sẽ mang đến cuộc sống thượng lưu đẳng cấp, những tiện ích, dịch vụ hoàn hảo ngay trong khuôn viên tổ hợp như: khách sạn 5 sao, văn phòng cao cấp, shophouse thời thượng, trường học quốc tế, bể bơi giữa tầng không, spa chăm sóc sắc đẹp, phòng tập gym hiện đại… Đặc biệt, công viên cảnh quan đối diện có diện tích hơn 14ha với những đồi cỏ, chòi cảnh quan, khu BBQ, sân chơi trẻ em, nhà đa năng, vườn thiền yoga… sẽ trở thành "lá phổi xanh" có quy mô lớn nhất khu vực Mỹ Đình.

Một góc thư viện hiện đại tại tầng 23 – đặc quyền riêng dành cho cư dân The Matrix One

Được biết, trong thời gian Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, để khách hàng vẫn có thể tiếp cận với dự án, chủ đầu tư The Matrix One đã phối hợp cùng đơn vị phân phối CenLand cung cấp thông tin qua hình thức: gửi tài liệu online, video call, livetream chia sẻ trực tiếp hình ảnh dự án dự án, căn hộ mẫu cũng được áp dụng để khách hàng có thể mắt thấy tai nghe về sản phẩm.