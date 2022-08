Nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá bán xi măng

Thứ Ba, 04/05/2021 12:14

Để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo chi phí sản xuất và ổn định chất lượng sản phẩm, nhiều doanh nghiệp sản xuất xi măng đã điều chỉnh tăng giá bán xi măng từ tháng 4/2021.

Ảnh minh họa

Lý do điều chỉnh tăng giá bán xi măng được các doanh nghiệp đưa ra là do chi phí nguyên liệu đầu vào như than, xăng dầu, thạch cao, các loại phụ gia, vỏ bao bì,… phục vụ sản xuất tăng cao.

Cụ thể, từ 15/4, Công ty TNHH Thương mại Xi măng Công Thanh tăng 30.000 đồng/tấn với các sản phẩm bao KPK 50kg đối với các nhà phân phối tại khu vực miền Trung.

Từ ngày 21/4, với sản phẩm xi măng xi măng PCB30 và PCB40 được Công ty xi măng Hoàng Long điều chỉnh giá bán tăng 40.000 đồng/tấn; Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn tăng 30.000 đồng/tấn.

Cũng từ ngày 21/4, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai cũng tăng 30.000 đồng/tấn cho tất cả các sản phẩm xi măng bao và xi măng rời, áp dụng cho các nhà phân phối, đại lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành cũng tăng 40.000 đồng/tấn đối với tất cả sản phẩm xi măng bao và xi măng rời mang nhãn hiệu Xi măng Xuân Thành cho đến khi có thông báo mới.

Nhà máy Xi măng Duyên Hà cũng điều chỉnh tăng 40.000 đồng/tấn đối với các loại sản phẩm xi măng bao và xi măng rời.

Từ ngày 22/4, Công ty Xi măng Long Sơn áp dụng điều chỉnh tăng 40.000 đồng/tấn đối với sản phẩm xi măng bao PCB30, PCB40.

Được biết, hiện nay giá xi măng đến tay người tiêu dùng tại khu vực phía bắc dao động từ 1,2 đến 1,3 triệu đồng/ tấn, tại khu vực miền Nam giá bán từ 1,5 đến 1,6 triệu đồng/tấn sản phẩm. Tình trạng giá xi măng tại khu vực miền Nam cao hơn miền Bắc do sản xuất tại chỗ của miền Nam không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Mỗi năm phải chuyển từ miền Bắc vào miền Nam khoảng 15 đến 16 triệu tấn xi măng.