Sắp ra mắt phân khu Premier District – trung tâm giải trí sôi động của FLC Sầm Sơn

Thứ Ba, 07/07/2020 16:16

Premier District thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích hiện đại, phong phú của FLC Samson Beach&Golf Resort (FLC Sầm Sơn) và dự kiến sẽ là phân khu hội tụ đầy đủ những ưu điểm đáng nói nhất của quần thể này.

Ưu thế kép về vị trí

Tiếp nối thành công đáng chú ý từ những sản phẩm đã ra mắt trước đó của FLC Sầm Sơn như Galaxy Park, Lux City, Grand Hotel, The Kanal Town... Premier District được ví như thiên đường vui chơi giải trí mới, góp phần làm sôi động thêm bức tranh du lịch đang trên đà tăng trưởng tích cực của Sầm Sơn. Xuất hiện vào thời điểm du lịch thành phố biển đang hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, Premier District có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp cận giới đầu tư và nhanh chóng chinh phục thị trường BĐS.

Phân khu sở hữu ưu thế kép về vị trí mà hiếm dự án nào có được: vừa tọa lạc giữa quần thể FLC Sầm Sơn sôi động, vừa nằm trên trục giao thông huyết mạch Nam Sông Mã kết nối trực tiếp từ thành phố Thanh Hóa và tuyến đường ven biển Hồ Xuân Hương. Nhờ vậy, cư dân và du khách có thể dễ dàng di chuyển đến nhiều điểm du lịch – giải trí như quần thể FLC Sầm Sơn, sân golf FLC Samson Golf Links hay hàng loạt cơ sở lưu trú khác. Có thể nói, với tuyến giao thông này, Premier District sẽ tiếp cận trực tiếp với hàng vạn du khách đang ghé thăm Sầm Sơn mỗi năm.

Phân khu Premier District thuộc quần thể FLC Sầm Sơn nằm trên tuyến đường huyết mạch hướng từ TP thẳng ra biển

Cách biển chỉ 500m, 117 căn shophouse sang trọng tại Premier District được xây dựng với phong cách kiến trúc hiện đại nhằm tận dụng tối đa không gian thoáng đãng và view biển tuyệt đẹp.

Với 4 tuyến phố thương mại mang tên 24/7 Street, Foodie Street, Runway Street và Ciao Bella, phân khu hứa hẹn trở thành biểu tượng mới, nơi hội tụ những giá trị tinh túy và mang đến cho người dân nơi đây một khái niệm mới về cuộc sống tích hợp nhiều tiện ích.

Trung tâm giải trí mới ven biển Sầm Sơn

Bao gồm 4 dãy phố với màu sắc độc đáo riêng biệt, Premier District là những nốt thăng trong bản hòa ca về một cuộc sống năng động ngập tràn cảm hứng.

24/7 street tạo nên không gian giải trí có một không hai tại thành phố biển Sầm Sơn, nơi ghi dấu nhịp sống sôi động không ngừng. Hưởng lợi từ mặt đường Nam Sông Mã, khu phố 24/7 Street thích hợp để kinh doanh những dịch vụ như quán bar, lounge, nhà hàng… sầm uất.

Ngay tại khu phố 24/7, Four Seasons Hotel – hệ thống khách sạn cao cấp sẽ là nơi lưu trú hoàn hảo cho các du khách khi đến với thành phố thu nhỏ Premier District.

Premier District sở hữu vị trí vàng, tâm điểm giao thương tại FLC Sầm Sơn cũng như TP Thanh Hóa

Dãy phố thứ 2 làm nên tổ hợp vui chơi giải trí Premier District được lấy cảm hứng từ những con phố sầm uất tại kinh đô thời trang hoa lệ Milan, Paris… Runway Street là nơi người dân và khách du lịch có thể tìm thấy các mặt hàng thời trang cao cấp, thỏa mãn các nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Đến với Premier District, không thể bỏ qua Foodie Street, nơi thu trọn nguồn cảm hứng của tinh hoa ẩm thực thế giới. Tại đây thực khách có thể tìm thấy những món ăn tiêu biểu, quốc hồn quốc túy đại diện cho những nền ẩm thực tinh tế như Pháp, Ý, Nhật Bản… Không chỉ mang tới những món ăn ngon, Foodie Street còn là bức tranh ẩm thực muôn màu đem lại những trải nghiệm mới mẻ và quý giá cho các du khách khi đến với Premier District.

Dãy phố cuối cùng - CiaoBella, được coi là điểm nhấn đặc biệt của Premier District. Ciao Bella là điểm dừng chân độc đáo dành cho phái đẹp với những spa đẳng cấp cùng các dịch vụ trị liệu hiện đại giúp hồi sinh nguồn năng lượng quý giá.

Có thể nói, mỗi phân khu của Premier District cung cấp một dịch vụ khác nhau, tạo thành hệ thống "all in one" ưu việt, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu dù là nhỏ nhất của các khách hàng.

Theo thông tin từ UBND thành phố Sầm Sơn, ngay sau thời gian giãn cách xã hội, du lịch thành phố biển đã hồi phục mạnh mẽ, riêng tháng 6 đón gần 1,1 triệu lượt khách. Trong đó, hệ thống quần thể 5 sao FLC Sầm Sơn những ngày cao điểm phục vụ tới gần 2,3 ngàn lượt du khách. Những con số tích cực này được xem là điểm tựa vững chắc để những sản phẩm địa ốc độc đáo như Premier District tiếp tục trở thành điểm sáng mới trên bản đồ du lịch - giải trí của tỉnh, đồng thời dự kiến mang đến lợi nhuận tích cực cho giới đầu tư trong thời gian tới.