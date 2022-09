SonKim Land tổ chức lễ cất nóc dự án The Galleria Residence

Thứ Tư, 19/08/2020 14:07

Ngày 18-8, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát (Quốc Lộc Phát) và nhà phát triển dự án Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) đã tổ chức lễ cất nóc cho The Galleria Residence, phân khu đầu tiên của dự án The Metropole Thủ Thiêm.

Sau khi hoàn thành vào năm 2021, cư dân nơi đây sẽ được tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời tại khu trung tâm mới của Sài Gòn, thành phố mới bên kia sông đầy cảm hứng nghệ thuật cùng biểu tượng hiện đại và tiện nghi sang trọng bao quanh.



The Galleria Residence tọa lạc tại tâm điểm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, điểm kết nối giữa các quận trung tâm của TP HCM. Dự án khởi công vào quý 1 năm 2019. Trong dự án này, Quốc Lộc Phát và SonKim Land hợp tác với các nhà thầu nổi tiếng thế giới như DP Architects Pte. Ltd. (Singapore) - Quy hoạch tổng thể và Thiết kế kiến trúc; KAZE (Việt Nam) - Thiết kế nội thất, LANDSCUPLTURE - Thiết kế cảnh quan, ARCADIS (Hà Lan) – Tư vấn dự toán, AURECON (Australia) – Nhà thầu M&E; COTECCONS - Nhà thầu chính. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2021.

"Lễ cất nóc The Galleria Residence không chỉ là sự kiện quan trọng trong tiến độ xây dựng của dự án The Metropole Thủ Thiêm mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường xây dựng và phát triển của SonKim Land. Từ một nhà phát triển Luxury Boutique, giờ đây chúng tôi chuyển mình trở thành nhà phát triển dự án quy mô hơn với The Metropole Thủ Thiêm.

Khu căn hộ hứa hẹn sẽ là một điểm đến mới đáng chú ý tại TP HCM, khởi đầu cho lối sống đô thị mới tại The Metropole Thủ Thiêm. Chúng tôi rất tự hào khi được hợp tác với các chuyên gia tư vấn quốc tế xuất sắc và giành được nhiều giải thưởng uy tín cho The Galleria Residence. Đây chính là minh chứng mạnh mẽ nhất cho cam kết về các tiêu chuẩn chất lượng mà chúng tôi đem đến cho dự án, giúp cư dân tận hưởng phong cách đô thị thượng lưu trong một tuyệt tác không gian sống đẳng cấp", ông Andy Han Suk Jung, Tổng Giám đốc SonKim Land, chia sẻ.

The Galleria Residence là phân khu đầu tiên của dự án The Metropole Thủ Thiêm, kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố thông qua cầu bộ hành. Ở phía Đông là khu vực đi bộ từ bến Bạch Đằng, Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, cộng đồng năng động và hiện đại nhất của quận 1; trong khi phía Tây là tập hợp những công trình kiến trúc lớn nhất Việt Nam, bao gồm những biểu tượng mới của Thủ Thiêm như Trung tâm Hội nghị Thành phố, Nhà hát Nhạc Vũ kịch, Nhà Triển Lãm, Quảng trường Central Plaza, công viên ven sông và các tòa nhà thương mại sang trọng.

Sự kiện cất nóc này đánh dấu việc thực hiện nghiêm túc tiến độ xây dựng dự án của chủ đầu tư Quốc Lộc Phát và nhà phát triển dự án SonKim Land. Đây là một trong những dự án thuộc phân khúc hạng sang hiếm hoi có pháp lý rõ ràng trên bán đảo Thủ Thiêm (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cấp ngày 31/12/2019) và được đảm bảo tiến độ xây dựng.

The Galleria Residence đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như "Dự án Căn hộ tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương" và "Dự án Căn hộ tốt nhất thế giới" tại Giải thưởng Bất động sản Quốc tế 2019. Dự án cũng được vinh danh là "Dự án căn hộ hạng sang tốt nhất" (TP HCM) và "Thiết kế nội thất căn hộ hạng sang tốt nhất" tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam, qua đó, giúp SonKim Land khẳng định đẳng cấp quốc tế của dự án đối với các khách hàng.

Mỗi toà tháp bao gồm 12 tầng với tổng số 486 căn (456 căn hộ ở, 30 lô văn phòng và thương mại dịch vụ). Nhờ vị trí đắc địa dọc theo sông Sài Gòn, đối diện là khu thương mại và trung tâm thành phố, The Galleria Residence sở hữu góc nhìn panorama hướng về những khu vực sầm uất nhất của quận 1, quận 4 và quận Bình Thạnh bên kia sông. Hơn thế nữa, với quy hoạch tổng thể thông minh giúp tối đa hóa tầm nhìn cho mọi căn hộ, gần 100% căn hộ nơi đây sở hữu tầm nhìn hướng sông, Quận 1 hoặc cảnh quan nội khu - nơi có không gian xanh, các khu phố mua sắm sang trọng, và các cửa hàng flagship.

Không gian sống đầy màu sắc của The Galleria Residence được truyền cảm hứng từ Trung tâm Hội nghị Thành phố và Nhà hát Nhạc Vũ kịch. Tại đây, cư dân sẽ được trải nghiệm một kiệt tác kiến trúc, nơi mọi chi tiết được chế tác như một tác phẩm nghệ thuật. Ba tòa nhà được đặt tên theo các bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới như Bảo tàng Hermitage của Nga, Louvre của Pháp và Prado của Tây Ban Nha, nhằm định danh phong cách thiết kế nội thất riêng của từng tòa tháp.

Đại sảnh và sảnh riêng được trang trí với những bộ sưu tập nghệ thuật nổi tiếng. Thiết kế kiến trúc và nội thất thông minh cho phép mở rộng không gian. Các căn Shophouses, căn hộ Duplex, căn hộ Loft được thiết kế đặc biệt với chiều cao gấp đôi và sàn có thể mở rộng, cho phép cư dân tối đa hóa không gian khi cần. Các căn hộ 4 phòng ngủ và penthouse còn cho phép kết nối không gian trong và ngoài nhà khiến cho phòng khách trở nên vô cùng rộng lớn, mang đến cảm nhận về sự sang trọng, khoáng đạt.

Cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến ​​sẽ được thông xe vào năm 2021. Đây cũng là thời điểm dự án hoàn thành và chuẩn bị đi vào hoạt động. Những cư dân đầu tiên của The Metropole Thủ Thiêm sẽ sớm được trải nghiệm một không gian sống đầy cảm hứng nghệ thuật và tận hưởng sự tiện nghi tại khu trung tâm mới của TP HCM, thành phố mới bên kia sông cũng như những tiện ích hiện hữu ngay trung tâm quận 1.

Về Quốc Lộc Phát – Chủ Dự án Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát (Quốc Lộc Phát) được thành lập năm 2014, là nhà đầu tư và phát triển Khu phức hợp Sóng Việt tại khu chức năng số 1 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trên diện tích đất 75.965m2. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến đạt gần 7.300 tỉ đồng.