Tinh thần và sức khỏe được cải thiện nhờ second home

Xu hướng sở hữu second home đang phát triển mạnh mẽ không chỉ trên thế giới mà ở cả Việt Nam. Đây là dòng bất động sản nghỉ dưỡng mới vừa có thể dùng để đầu tư bền vững vừa đáp ứng nhu cầu thư giãn, giải trí, tái tạo năng lượng cho du khách và các gia đình, đặc biệt là các cư dân thành thị.

Chia sẻ với CNN, vợ chồng Lina và Challie Stillman – một gia đình sống lâu năm tại khu vực sầm uất Brooklyn của New York (Mỹ) cho biết vì ảnh hưởng của đại dịch, gia đình cô đã mạnh dạn mua thêm một second home mới có 5 phòng ngủ rộng rãi, hồ bơi cùng không gian sống gần gũi thiên nhiên tại Brookfield, Connecticut, với mục đích vừa bảo vệ sức khoẻ trong đại dịch vừa kết hợp nghỉ dưỡng, làm việc tại nhà. Anh Challie Stillman cho biết: "Chúng tôi nghĩ sẽ tuyệt vời hơn nếu mua thêm một ngôi nhà ở xa thành phố để có thể tận hưởng thiên nhiên và không gian rộng rãi hơn, đồng thời tận dụng được cùng lúc những tiện nghi sống tốt nhất của cả 2 ngôi nhà". Và nếu vợ chồng anh phải đến thành phố để làm việc thì cũng chỉ mất thời gian một tiếng rưỡi để đi tàu điện.

Jonathan Miller – chuyên gia tư vấn và thẩm định BĐS tại New York nhận định: "Đại dịch không chỉ thúc đẩy người dân New York vốn đang sống trong căn hộ nhỏ tìm kiếm thêm không gian sống thoải mái và thiên nhiên hơn, nó còn mang đến cho họ giải pháp tốt khi các công ty chấp nhận làm việc từ xa. Điều đó đã dẫn đến một hiện tượng gọi là nhà ‘co-primary’". Theo đó, ranh giới về vai trò cũng như thứ bậc quan trọng giữa ngôi nhà thứ nhất và second home dần bị xoá nhoà.

Second home biển đang trở thành dòng BĐS nghỉ dưỡng được ưa chuộng và săn đón tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Ảnh biệt thự biển Florida tại NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận).

Tại Việt Nam, xu hướng tìm kiếm ngôi nhà thứ 2 cũng đang được các cư dân thành thị ưa chuộng, đặc biệt được săn đón là các second home hướng biển, tích hợp nhiều lợi thế về thiên nhiên và tiện ích sống hiện đại. Theo một khảo sát về nhu cầu đầu tư second home do báo VnExpress thực hiện vào đầu năm 2020, thu hút hơn 3.000 độc giả, trong đó 74,8% người trả lời thích second home của mình toạ lạc ở vùng biển. Việt Nam có hơn 1.300 km đường bờ biển, có lợi thế trong phát triển du lịch. Tuy nhiên những khu vực có bờ biển đẹp nhất, có kinh doanh nhiều nhất nhìn chung là ở miền Trung và Nam Trung Bộ.

Phan Thiết được du khách trong và ngoài nước yêu thích bởi khí hậu nắng ấm quanh năm, biển xanh êm, sức gió lý tưởng cho các môn thể thao biển.

Nhận định về xu hướng này, TS.BS. Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cũng có những đánh giá tích cực về vai trò đa tiện ích của second home – ngôi nhà thứ hai đối với đời sống hiện nay. Ông khuyến nghị "Nếu du khách thích nghỉ dưỡng gần biển, thì nên chọn vùng biển có khí hậu thoáng mát và an toàn, biển êm, ít xoáy nước, phù hợp những hoạt động thể thao biển. Về tiêu chí này, duyên hải Nam Trung Bộ đang có lợi thế về khí hậu và biển xanh, sạch hơn các vùng biển khác. Miền Bắc hoặc miền Nam có sông Hồng và sông Me Kong khi đổ ra biển lớn thì mang theo phù sa, do đó biển không được trong xanh như vùng Nam Trung Bộ. Về thời tiết, với người lớn, nhiệt độ nơi nghỉ dưỡng lý tưởng là trong khoảng 26-28 độ C, giúp chúng ta có trải nghiệm thư giãn, thoải mái cho các hoạt động thể thao, giải trí... Còn với trẻ em thì nhiệt độ khoảng 26-30 độ C là phù hợp".

Ông cũng cho rằng "ngôi nhà nghỉ dưỡng sẽ là nơi gia đình cùng nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần, cùng nhau trải nghiệm và gắn kết, từ đó tái tạo năng lượng để có thể đầu tuần trở lại với công việc một cách tập trung, hiệu quả hơn, giúp chúng ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống hơn. Ngoài ra, một trong những lợi ích khác về sức khỏe của second home là giấc ngủ. Khi đến second home ở ngoại ô hoặc ở biển, giấc ngủ của chúng ta được cải thiện khá nhiều. Cơ thể chúng ta cần ngủ 6-8 tiếng mỗi ngày, nếu ít hơn thì ảnh hưởng sức khỏe tinh thần, ảnh hưởng cả tuổi thọ".

Những tiện ích hiện đại như nhà phố thương mại, công viên biển, công viên giải trí… càng làm gia tăng sự hấp dẫn của second home đối với du khách và cư dân thành thị. Ảnh công viên biển Bikini Beach tại NovaWorld Phan Thiet

Thị trường second home Việt Nam hiện nay cũng đã ghi nhận sự phát triển đột phá với nhiều tổ hợp du lịch đa tiện ích quy mô lớn rất hấp dẫn du khách lẫn người đang tìm kiếm second home. Trong đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và nổi bật là là Phan Thiết đang được dánh giá là điểm đến sở hữu nhiều lợi thế phát triển mô hình ngôi nhà thứ hai - ngôi nhà nghỉ dưỡng. Bác sĩ Sơn nhận định "Phan Thiết có lịch sử là "thủ phủ resort" khá lâu đời và nổi tiếng với không khí sạch, biển êm, trong xanh, nhiệt độ lại rất lý tưởng, phù hợp nghỉ dưỡng quanh năm, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Trong những năm gần đây, nền nhiệt trung bình trong năm cao nhất vào 2005 là 27,8 độ C; còn thấp nhất vào năm 1996 là 26,8 độ C. Điều này có nghĩa nhiệt độ trung bình hàng năm khá ổn định trong hàng chục năm qua. Về liên kết giao thông, Phan Thiết nằm giữa TP HCM và Nha Trang, từ năm 2015 khi cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây triển khai đã giúp rút ngắn thời gian còn khoảng 4 tiếng. Và tới đây khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hoàn thành thì chỉ còn khoảng 1,5-2 giờ xe chạy từ TP HCM, đáp ứng được nhu cầu ngôi nhà thứ hai vào cuối tuần cho các gia đình".

Sân golf PGA Ocean 18 hố tại NovaWorld Phan Thiet là điểm đến rất được yêu thích của giới doanh nhân và thượng lưu từ khi được khai trương vào tháng 4 vừa qua.

Tại khu vực Phan Thiết – Bình Thuận, nguồn cung second home đang tập trung ở các đô thị du lịch ven biển, tiêu biểu như tại dự án NovaWorld Phan Thiet của tập đoàn Novaland. Dự án được kỳ vọng trở thành "siêu đô thị biển" này cung cấp đa dạng second home như nhà phố, biệt thự biển, biệt thự PGA Golf, nhà phố thương mại (shophouse, boutique hotel)… Ngoài ra, với quy mô lên đến gần 1.000 ha, dự án còn được quy hoạch phát triển hệ sinh thái dịch vụ tiện ích rất đa dạng trong nội khu, từ vui chơi giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng... kết hợp tạo thành một điểm đến mang tính tổng thể, trọn vẹn. Điểm đến này có thể trở thành lựa chọn tốt cho nhu cầu tìm kiếm second home nghỉ dưỡng với nhiều giá trị tích cực như cơ hội tái tạo sức khỏe, giao thông thuận tiện, thời tiết lý tưởng, cảnh quan hiện đại, dịch vụ cao cấp…