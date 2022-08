Tối ưu tiện ích sống cao cấp, chung cư Hausman hút khách

Thứ Hai, 16/08/2021 14:04

Với tài chính từ 2,2 - 3,6 tỉ đồng, khách hàng có thể sở hữu một căn hộ cao cấp Hausman 2 - 3 phòng ngủ theo phong cách Pháp sang trọng, đầy đủ tiện ích thông minh ở giữa khu trung tâm mới sôi động phía Tây Hà Nội. Đây là những yếu tố khiến dự án chinh phục được các khách hàng khó tính có yêu cầu cao về không gian sống tiện nghi.

Chọn nhà – chọn không gian



Những năm gần đây, gu chọn nhà của giới nhà giàu hay tầng lớp tri thức, thành đạt ở Hà Nội được xem là tinh tế hơn trước khi ngày càng đề cao các yếu tố về tiện ích và môi trường sống: vừa tiện nghi, vừa đảm bảo an toàn để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc. Điều này khiến những dự án nhà ở được đầu tư đồng bộ, có không gian sống "all in one" như khu đô thị FLC Premier Parc (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.



Anh Trọng Sơn - 30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Hà Nội chia sẻ: "Từng có nhiều năm đi du học ở Pháp nên mình rất yêu khung cảnh thơ mộng và nhịp sống thanh lịch của đất nước này. Trong quá trình tìm hiểu mua nhà, mình khá ưng ý với lối kiến trúc đậm chất Paris cổ kính của chung cư Hausman tại khu đô thị FLC Premier Parc, các căn hộ thiết kế thông minh, ứng dụng công nghệ số hiện đại phù hợp với lối sống năng động, tiện nghi của giới trẻ hiện nay".



Còn chị Minh Tuyết nhà ở quận Đống Đa cho biết, gia đình chị đang muốn chuyển sang một căn hộ tiện nghi và thoáng rộng hơn do khu nhà hiện tại thiếu tiện ích và khu vui chơi, thư giãn. "Chúng tôi đang quan tâm tới chung cư Hausman nằm trong khu đô thị FLC Premier Parc được đầu tư đồng bộ về không gian xanh, đầy đủ các tiện ích mua sắm, thể thao, vui chơi giải trí hiện đại. Hơn nữa, dự án nằm ở trên đường Lê Quang Đạo kéo dài nên việc di chuyển vào trung tâm hay lên Mỹ Đình khá thuận tiện và nhanh chóng", chị Tuyết nhận xét.



Theo đại diện chủ đầu tư, dự kiến trong thời gian tới, mức giá đưa ra thị trường của dự án sẽ dao động từ khoảng 45 – 47 triệu đồng/ m2 (đã bao gồm VAT). Như vậy, với tài chính từ hơn 2,2 - 3,6 tỷ đồng, khách hàng có thể sở hữu một căn hộ cao cấp Hausman 2 - 3 phòng ngủ thiết kế sang trọng, lắp đặt nội thất bàn giao nhập khẩu và ứng dụng đồng bộ giải pháp Smart home đến Smart service.



Đây được xem là mức giá khá hấp dẫn so với mặt bằng giá chung của các dự án nhà ở thông minh sở hữu vị trí đắc địa hiện nay.



Chung cư cao cấp Hausman đầu tư không gian cao cấp cho cư dân

Tâm điểm năng động phía Tây



Được định hướng là dòng bất động sản chuẩn cao cấp, ngay từ khi được giới thiệu ra thị trường, chung cư Hausman đã gây ấn tượng đặc biệt đối với khách hàng và giới bất động sản nhờ phong cách kiến trúc Pháp cổ điển, hệ tiện ích đồng bộ, liên kết vùng thuận lợi và kỳ vọng sự gia tăng giá trị lý tưởng khi đường Lê Quang Đạo kéo dài hoàn thiện kết nối.



Hausman nằm trên điểm giao của Lê Quang Đạo kéo dài và đường 70 mới, cách đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông chỉ 500 m. Cư dân tại đây chỉ mất vài phút để có thể tiếp cận hàng loạt công trình tiện ích đa dạng như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông, Bệnh viện 103…

Hausman nằm tại giao điểm của Lê Quang Đạo kéo dài và đường 70 mới, cách Aeon Mall Hà Đông chỉ 500m

Là dự án khởi đầu cho phân khúc bất động sản thông minh của của Tập đoàn FLC, Hausman được chú trọng đầu tư về thiết kế và tiện ích độc đáo nhằm mang đến nơi an cư tiện nghi lý tưởng trong từng không gian sống. Các căn hộ sử dụng thiết bị công nghệ thông minh như: thiết bị điều khiển điện tự động bằng ứng dụng điện thoại, giọng nói; giải pháp an ninh chống trộm; chăm sóc cây cảnh định giờ; 2 tầng đỗ xe thông minh…



Đồng thời, Hausman cũng áp dụng tiêu chuẩn bàn giao cao cấp với 100% nội thất gắn tường chi tiết được nhập khẩu từ những dòng sản phẩm đắt giá của các thương hiệu danh tiếng châu Âu như: Hafele, Bosch, Kohler, Schneider… Lắp đặt hoàn thiện thiết bị vệ sinh Toto, điều hòa Panasonic và sàn gỗ nhập khẩu cao cấp tại các phòng chức năng.



Đáng chú ý, đây cũng là một trong các dự án hiếm hoi tại Nam Từ Liêm dành nhiều không gian để phát triển các tiện ích đáp ứng tối đa nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của các cư dân như: khu thể thao ngoài trời, clubhouse, bể bơi bốn mùa, rạp chiếu phim, siêu thị tiện lợi, quảng trường trung tâm Élysées - nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, giải trí kết hợp cùng không gian mua sắm sầm uất của các dãy shophouse và shopvilla sôi động.



Dự kiến Hausman được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế bởi đơn vị uy tín CBRE.



Hệ tiện ích đồng bộ cao cấp tại chung cư Hausman – dự án FLC Premier Parc