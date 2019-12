Lọc hoá dầu Nghi Sơn xuất bán khoảng 4,6 triệu tấn xăng dầu chất lượng cao

Thứ Năm, 12/12/2019 15:48

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) ngày 12-12 đã kỷ niệm một năm ngày đi vào hoạt động của nhà máy lọc dầu tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Trong năm đầu tiên, nhà máy đã xử lý hơn 7,1 triệu tấn dầu thô từ Kuwait để sản xuất khoảng 4,6 triệu tấn sản phẩm xăng dầu chất lượng cao. Ước tính NSRP đáp ứng khoảng 33% nhu cầu ngày càng tăng của Việt Nam về nhiên liệu trong nước, giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu và cung cấp nguồn năng lượng an toàn cho nền kinh tế Việt Nam.



Tiến sĩ Atsushi Yamamoto, Tổng giám đốc NSRP chia sẻ: "NSRP đã đạt được nhiều thành tựu trong 12 tháng đầu tiên. Mỗi cá nhân của NSRP đã làm việc hết mình trong phần lớn thời gian và đã thúc đẩy các cải tiến về hiệu quả và hiệu suất lao động trong suốt cả năm".

Kể từ khi đi vào hoạt động, tính đến tháng 11-2019, NSRP đã đóng góp hơn 11,66 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế và xã hội cho tỉnh Thanh Hóa thông qua hỗ trợ tạo việc làm, chuyển giao kỹ năng và đầu tư xã hội mang tính chiến lược trong các cộng đồng địa phương yếu thế trong các ngành bao gồm y tế, giáo dục và ươm tạo doanh nghiệp nhỏ.

Với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD, Nhà máy lọc dầu là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam và là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng, năng lượng quốc gia sử dụng nguồn tài trợ dự án lớn nhất ở Đông Nam Á kể từ cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á.

Nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của NSRP, công ty liên doanh được thành lập vào tháng 4 năm 2008, với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Kuwait Oil Europe BV (KPE), Idemitsu Kosan Co., Ltd. (IKC) và Mitsui Chemicals Inc. (MCI) với tư cách là nhà tài trợ, đóng vai trò phát triển, xây dựng và vận hành Nhà máy lọc dầu.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 8% mỗi năm trong thập kỷ tới. Để hỗ trợ đà tăng trưởng này, Việt Nam cần phát triển các nguồn năng lượng an toàn và đáng tin cậy, đồng thời thu hút các nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm, lâu dài vào nhóm dự án sản xuất năng lượng và sản xuất xăng dầu.