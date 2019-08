SonKim Land giành nhiều giải thưởng tại Giải thưởng bất động sản Việt Nam 2019

Thứ Hai, 26/08/2019 11:30

Với dự án The Galleria Residence, SonKim Land được vinh danh tại các hạng mục "Best Boutique Developer", "Dự án căn hộ hạng sang tốt nhất (HCM) (Best Luxury Condo Development - HCMC), Thiết kế nội thất căn hộ hạng sang tốt nhất" (Best Luxury Condo Interior Design) tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam (Vietnam Property Awards) lần thứ 5.

Công ty cũng nhận được "Chứng nhận đặc biệt về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp" (Special recognition in CSR), tôn vinh sự đóng góp cho xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống cộng đồng như "Xây nhà tình nguyện", "Ngày xanh tại nơi làm việc". Thành công này khẳng định danh tiếng của SonKim Land trên thị trường bất động sản, cũng như những thành tựu trong việc xây dựng cộng đồng và tiện ích xã hội.



The Galleria Residence là giai đoạn 1 của dự án The Metropole Thủ Thiêm, được bao quanh với các công trình biểu tượng mới của thành phố và tiện ích sang trọng - hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ các xu hướng văn hóa, nghệ thuật, công nghệ và giải trí mới nhất của TP HCM, Việt Nam. The Galleria Residences truyền cảm hứng từ Trung tâm Hội nghị Thành phố, Nhà hát Opera vào không gian sống đầy màu sắc nghệ thuật.

Tiện nghi đa dạng của The Galleria Residences như vườn điêu khắc, hồ bơi vô cực dài 50m, hồ Jacuzzi, phòng xông hơi nổi, chòi mát xa thủy lực, hồ bơi trẻ em, khu tắm tráng, sân chơi ngoài trời, phòng tập Gym chắc chắn sẽ mang đến sự tiện lợi và và thoải mái cho những cư dân nơi đây. SonKim Land hợp tác với các chuyên gia tư vấn quốc tế xuất sắc để xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về không gian, tiện nghi và an ninh. The Galleria Residence cũng dành được giải thưởng "Thiết kế kiến trúc toà nhà cao tầng tại Việt Nam" và "Căn hộ tốt nhất Việt Nam" tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương danh tiếng năm 2019.

"Chúng tôi rất vinh dự nhận các giải thưởng danh giá tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2019. Từ vị trí, thiết kế và vật liệu/ thiết bị sử dụng cho The Galleria Residence là những loại tốt nhất, tinh tế nhất tại Việt Nam. Dự án là một kiệt tác trong phân khúc bất động sản cao cấp và đã giúp SonKim Land nhận được giải thưởng "The Best Boutique Developer" liên tiếp trong 2 năm.

Chúng tôi cũng rất tự hào khi nhận được "Chứng nhận đặc biệt về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp" về sự tích cực trong các hoạt động cộng đồng. Những giải thưởng này thể hiện cam kết của chúng tôi nhằm tạo ra giá trị lâu dài và chất lượng sống tốt nhất cho các khách hàng và cộng đồng", Ông Andy Han Suk Jung, Tổng Giám đốc SonKim Land chia sẻ.

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam là giải thưởng lớn và uy tín nhất trong ngành bất động sản Việt Nam. Năm nay, hơn 20 Nhà phát triển từ TP HCM, Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Cam Ranh và các tỉnh, thành khác đăng ký tham gia. Được đánh giá và kiểm tra gắt gao bởi một hội đồng giám khảo là các chuyên gia độc lập. Tất cả quá trình đánh giá và kiểm tra đều được giám sát bởi BDO Vietnam, một trong những mạng lưới kế toán và kiểm toán lớn nhất thế giới.

Về Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2019 Giải thưởng Bất động sản Việt Nam là một phần của Giải thưởng Bất động sản Khu vực châu Á được tổ chức hàng năm tại các nước châu Á. Kể từ khi ra mắt cách đây 14 năm, chuỗi Giải thưởng Bất động sản Châu Á đã phát triển để trở thành chương trình sự kiện bất động sản lớn nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2019 do Tập đoàn truyền thông Property Guru (Thái Lan) tổ chức nhằm tôn vinh các dự án xuất sắc ở châu Á dựa trên các tiêu chí về chất lượng, kiến trúc và thiết kế nội thất sáng tạo, môi trường sống và hiệu quả đầu tư, được đánh giá nghiêm ngặt bởi một hội đồng giám khảo độc lập bao gồm chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển bất động sản, kiến trúc, thiết kế và tư vấn. Hệ thống giải thưởng chuyên nghiệp này được giám sát bởi BDO, công ty kế toán và kiểm toán lớn thứ năm thế giới.