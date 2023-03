Diễn Châu - Nghệ An đứng trước thời cơ phát triển kinh tế vượt bậc

Thứ Hai, 27/03/2023 18:41

VSIP Nghệ An II và cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đang là động lực thu hút đầu tư, đem đến cho Diễn Châu cơ hội phát triển kinh tế vượt bậc.

Diễn Châu sẽ là "nam châm" hút vốn FDI mới

Mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế định hướng công nghiệp và dịch vụ đã mang lại cho huyện Diễn Châu sự phát triển vượt bậc. Năm 2022 thực sự là năm khởi sắc về tăng trưởng kinh tế. Huyện đã hoàn thành đạt và vượt 6/8 chỉ tiêu về kinh tế, với tổng giá trị sản xuất ước đạt 17.715 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế đạt 17,3%, gấp hơn 2 lần so với năm 2021. Thu ngân sách trên 1.000 tỷ đồng, đạt 208,3% dự toán thuộc nhóm cao nhất trong các huyện khu vực Bắc Trung Bộ - Miền Trung.

Loạt dự án khủng cũng mang tới cho Diễn Châu những cơ hội phát triển mới. Dự án khu công nghiệp VSIP Nghệ An II với quy mô 500ha đặt tại Diễn Châu chính thức được trao chấp thuận chủ trương đầu tư. Trước đó VSIP Nghệ An I được triển khai tại huyện Hưng Nguyên đã thu hút được 32 dự án đầu tư, tổng vốn FDI đạt 744 triệu USD. Tới nay Khu công nghiệp VSIP Nghệ An I đã đạt tỉ lệ lấp đầy 86,4%, tạo việc làm cho hơn 13.000 lao động địa phương.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án VSIP Nghệ An II cho lãnh đạo Tập đoàn VSIP.

Bên cạnh đó, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt cũng đang được quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quyết tâm hoàn thành trong cuối năm nay. Khi tuyến cao tốc đi vào hoạt động, huyện Diễn Châu sẽ chính thức được kết nối vào hành lang các khu vực kinh tế trọng điểm quốc gia.

Không khó để dự đoán Diễn Châu sẽ trở thành "thỏi nam châm" thu hút dòng vốn FDI tại khu vực Bắc Trung Bộ. Đi kèm theo đó là một lượng lớn lao động đặc biệt là đội ngũ chuyên gia cấp cap trong và ngoài nước tới đây sinh sống, làm việc. Vì vậy, thị trường bất động sản tại Diễn Châu, đặc biệt là phân khúc sản phẩm shophouse sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Shophouse – sản phẩm giàu tiềm năng

Mô hình shophouse tại khu đô thị TNR Stars Diễn Châu được giới đầu tư đánh giá cao về sức hút khi nằm trên trục đường kết nối Quốc lộ 1A. Sự riêng biệt và độc tôn về vị trí giúp sản phẩm có ưu thế vượt trội về giao thương so với các dòng sản phẩm khác. Tọa lạc ở mặt đường lớn 18 - 28m, các shophouse tại TNR Stars Diễn Châu là địa điểm kinh doanh lý tưởng cho gia chủ hoặc các đơn vị kinh doanh.

Dãy Shophouse TNR Stars Diễn Châu có mặt tiền là đường 28m, kết nối Quốc lộ 1A và Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Bên cạnh đó, TNR Stars Diễn Châu có địa thế đẹp xét theo phong thủy khi 3 mặt được bao quanh bởi dòng sông Bùng thơ mộng. Dự án mang tới 30 tiện ích vượt trội, mở ra một phong cách sống mới tận hưởng và an lành cho cư dân.

TNR Stars Diễn Châu mang dáng dấp một đô thị hiện đại với phong cách sống đẳng cấp đang thành hình. Dự án sở hữu đầy đủ các công trình phục vụ mọi khía cạnh của đời sống từ giải trí, kinh doanh đến văn hóa và giáo dục như Công viên trung tâm thế kỷ, Trường mầm non, tiểu học, Khu dịch vụ tiện ích đa năng, Khu thể thao, Khu chợ hiện đại…

Sự đồng bộ của khu đô thị và chuỗi tiện ích ấn tượng sẽ tạo nhịp sống sầm uất cho cả khu vực, hứa hẹn biến shophouse TNR Stars Diễn Châu trở thành khu phố thương mại phồn hoa với hiệu ứng kinh doanh mạnh mẽ.

TNR Stars Diễn Châu - Khu đô thị đặc biệt hiếm có với 3 mặt giáp sông do TNR Holdings Việt Nam quản lý và phát triển.

Theo dự tính, khi đi vào hoạt động ổn định, TNR Stars Diễn Châu sẽ là nơi an cư của 5.000 cư dân, chuyên gia cao cấp trong, ngoài nước. Bên cạnh đó, dự án cũng đáp ứng nhu cầu của hàng ngàn người tới tham quan, vui chơi và mua sắm mỗi ngày.

TNR Stars Diễn Châu được xác định sẽ là khu trung tâm mới của Diễn Châu, là "thỏi nam châm" thu hút du khách về tận hưởng những dịch vụ cao cấp. Điều này một lần nữa khẳng định giá trị của shophouse TNR Stars Diễn Châu khi có khả năng mang tới lợi nhuận vượt kỳ vọng từ việc cho thuê hay bán lại.