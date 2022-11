Sở hữu nhiều tiềm năng tăng giá, Sunshine Diamond River hút các nhà đầu tư

Thứ Sáu, 04/11/2022 21:12

Hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ cùng lợi thế ven sông đắt giá, bất động sản quận 7, TP HCM tăng tốc trên đường đua, trở thành tâm điểm được các nhà đầu tư quan tâm. Trong đó, xu hướng vẫn nghiêng về các dự án có kiến trúc ấn tượng, chú trọng yếu tố xanh - thông minh, đáp ứng mọi nhu cầu sống sang - nghỉ dưỡng - giải trí.

Sức bật mạnh mẽ từ hạ tầng và quy hoạch



Theo chiến lược phát triển mục tiêu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045, quận 7 sẽ trở thành một trong các trung tâm dịch vụ, tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ gắn với giáo dục, y tế, thể dục thể thao chất lượng cao của TP HCM, của vùng và của khu vực.

Sunshine Diamond River - Một trong những dự án bất động sản hạng sang nổi bật đang triển khai tại quận 7

Theo đó, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đã và sẽ đi vào hoạt động tiếp tục giúp thay đổi bộ mặt quận 7 như: dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Văn Linh, hầm chui 3 tầng Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ… Việc kết nối từ quận 7 tới các quận trung tâm của thành phố rất thuận tiện, và sẽ còn dễ dàng hơn trong tương lai khi cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Nguyễn Khoái hoàn thành.

Tiếp nhận những "cú hích" kỳ diệu từ quy hoạch và hạ tầng, bất chấp bối cảnh thị trường biến động, giá trị bất động sản quận 7 vẫn giữ đà gia tăng ngoạn mục. Hiện giá căn hộ tại đây đang dao động ở mức 45-90 triệu/m2.

Nhiều dự báo thị trường chỉ rõ sẽ không còn nhiều cơ hội để có thể sở hữu các dự án căn hộ ven sông Sài Gòn ở mức giá dưới 100 triệu/m2 như hiện tại, đặc biệt là trên cung đường Đào Trí dự kiến sẽ mở rộng lên lộ giới 40m, sẽ là con đường sáng giá bậc nhất TP HCM.

Sở hữu địa thế phú quý ngay ngã 3 hợp lưu của sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, trên đường Đào Trí, Sunshine Diamond River ghi điểm với vị trí kế sông cận thủy đắt giá. Kiến tạo một Quần thể đô thị phức hợp mang phong cách Resort 4.0 bên sông Sài Gòn, dự án vừa thỏa mãn nhu cầu sống - nghỉ dưỡng - giải trí sang trọng bậc nhất khu vực, vừa nắm giữ lợi thế đầu tư hấp dẫn.

Sunshine Diamond River sẽ cung cấp cho thị trường khoảng hơn 3.000 căn hộ hạng sang, Duplex, Penthouse.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tại quận 7 thời điểm quý 3/2022 giảm 2% so với quý trước, thị trường không có sản phẩm mới do vướng vấn đề pháp lý, những dự án bất động sản hạng sang đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để sớm bàn giao như Sunshine Diamond River kỳ vọng sẽ làm nóng thị trường, thu hút các nhà đầu tư.

Sunshine Diamond River - Tâm điểm an cư và đầu tư

Sunshine Diamond River là quần thể đô thị hiếm hoi hội tụ được cả hai định nghĩa đắt giá "sống sinh thái chuẩn resort" và "sống thông minh 4.0" . Dự án gồm 12 tòa tháp được bố trí theo mô hình compound khép kín với chuỗi tiện ích All-in-one 5 sao đẳng cấp, vận hành thông minh cùng ứng dụng công nghệ 4.0 hiện đại.

Không gian sống sinh thái chuẩn resort mang đến trải nghiệm "hưởng thụ 5 sao" đắt giá

Toàn bộ lõi cảnh quan của Sunshine Diamond River được thiết kế với những mảng xanh của cây cối và mặt nước đa dạng. Mang đến bầu không khí trong lành, dịu mát tới từng không gian sống, để mỗi căn nhà chính là nơi nghỉ dưỡng, trị liệu sức khỏe hoàn hảo nhất cho chủ nhân. Với thiết kế thông minh, hệ thống căn hộ tại Sunshine Diamond River đều được trang bị kính Low-E mở ra tầm nhìn panorama ôm trọn sông Sài Gòn thoáng đãng.

Chủ nhân Sunshine Diamond River sẽ được tận hưởng bầu không khí thanh khiết cùng tầm nhìn mãn nhãn

Đúng với tinh thần bất động sản của Sunshine Group, 100% các căn hộ tại Sunshine Diamond River đều được ứng dụng những giải pháp công nghệ 4.0 hiện đại bậc nhất, mang đến trải nghiệm thời thượng, tiện nghi cho khách hàng, cư dân.

Không gian sống sang - sống xanh - sống thông minh tại Sunshine Diamond River

Không chỉ kiến tạo một thiên đường nghỉ dưỡng chuẩn resort 4.0, Sunshine Diamond River còn sở hữu hệ tiện ích, dịch vụ All-in-one 5 sao khép kín, hiện đại và đẳng cấp như: Shopping in the Park - Phố mua sắm giữa công viên - mô hình lần đầu tiên xuất hiện ở TP HCM, trung tâm thương mại, nhà hàng chuẩn phong cách châu Âu – Á, bể bơi ngoài trời, bể bơi trên cao, tuyến đường dạo bộ ven sông, khu vui chơi trẻ em – công viên nước, trường mầm non đẳng cấp quốc tế, phòng sinh hoạt cộng đồng…

Mang đến những trải nghiệm sống vẹn tròn dành cho người dùng cuối, Sunshine Diamond River không chỉ là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời mà còn mở ra tiềm năng sinh lời không giới hạn cho chủ nhân và nhà đầu tư.