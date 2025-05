Eagle Academy ra mắt: Kiến tạo hệ sinh thái đào tạo toàn diện cho thị trường bất động sản

Học viện Eagle (Eagle Academy) vừa chính thức ra mắt tại TP HCM. Là đơn vị tiên phong trong việc thiết lập một hệ sinh thái đào tạo toàn diện, bài bản và thực tiễn dành riêng cho ngành bất động sản tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ, sự ra đời của Eagle Academy mang ý nghĩa đặc biệt: giải bài toán nhân lực cho một ngành kinh tế trọng điểm, đồng hành cùng cá nhân và tổ chức trong hành trình nâng chuẩn chuyên môn, phát triển tư duy lãnh đạo và thích ứng với các xu hướng mới của thị trường bất động sản bằng cách cung cấp những chương trình đào tạo thực chiến – chuyên sâu – cập nhật xu hướng toàn cầu.

Với ban điều hành là các thành viên chủ chốt có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành, Eagle Academy không đơn thuần là một cơ sở đào tạo, mà còn là nơi phát triển năng lực toàn diện cho người làm nghề, từ kỹ năng chuyên môn, tư duy chiến lược, đến năng lực lãnh đạo và ứng dụng công nghệ hiện đại. Học viện hướng tới việc hình thành thế hệ nhân sự có khả năng tạo ra giá trị thực tiễn cho thị trường và doanh nghiệp – điều kiện tiên quyết để bất động sản Việt Nam phát triển lành mạnh và hội nhập quốc tế.

Ông Phạm Lâm Phó, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản VN và ông Trần Bảo Huy, Giám đốc học viện Eagle Academy

Sự kiện ra mắt Eagle Academy là cột mốc đánh dấu sự hiện diện của một học viện đào tạo bất động sản mới, đồng thời mở ra không gian kết nối những góc nhìn chuyên môn sâu sắc từ các nhân tố đã và đang góp phần định hình thị trường.

GS-TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, tham dự và phát biểu tại lễ ra mắt.

Từ góc nhìn kinh tế vĩ mô, PGS-TS Trần Đình Thiên – Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, cho rằng bất động sản là một trong những nền tảng trọng yếu để xây dựng nên một nền kinh tế phát triển bền vững. Việc đầu tư vào đào tạo – ngay từ lúc này – chính là bước đi chiến lược để tránh biến "cơ hội thành thách thức": "Chúng ta đang bước vào một giai đoạn quan trọng, khi nền kinh tế Việt Nam có nhiều cơ hội trỗi dậy và chuyển mình mạnh mẽ. Và để không "biến cơ hội thành thách thức" cần phải xây dựng kinh tế bền vững, một nền tảng phát triển ổn định – mà bất động sản chính là một trong những trụ cột thiết yếu. Tôi cho rằng, việc hình thành các học viện đào tạo chuyên sâu như Eagle Academy là hoàn toàn đúng thời điểm. Quan trọng nhất, cần xác định rõ nhu cầu của thị trường và từ đó xây dựng những chương trình đào tạo thực tiễn, bài bản để góp phần tạo ra lực đẩy mới cho sự phát triển ổn định và dài hạn của ngành bất động sản".

Đại diện lãnh đạo Eagle Academy

Cùng quan điểm về tính cấp thiết, TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi Giới Bất Động Sản Việt Nam, nhấn mạnh tại buổi lễ ra mắt học viện "giai đoạn tới không chỉ cần người làm nghề giỏi chuyên môn mà còn cần một đội ngũ được chuẩn hóa về kỹ năng, đạo đức và khả năng ứng dụng công nghệ. Việc nâng chuẩn lực lượng môi giới sẽ là bước quan trọng trong tiến trình chuyên nghiệp hoá toàn ngành".

Bám sát tầm nhìn dài hạn, Eagle Academy xây dựng chiến lược phát triển dựa trên 4 định hướng trụ cột: Đào tạo chuyên môn & nâng cao năng lực; Nghiên cứu & Tư vấn chiến lược; Nghiên cứu, phản biện & đề xuất chính sách bất động sản; Tổ chức hội thảo & sự kiện chuyên ngành.

Eagle Academy ký kết đối tác

Với nền tảng hợp tác vững chắc cùng Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, các tập đoàn phát triển dự án hàng đầu, trường đại học danh tiếng và các đơn vị công nghệ tiên tiến, ông Trần Bảo Huy, Giám đốc học viện Eagle Academy, mong muốn có thể kết hợp cùng các đơn vị đào tạo cùng ngành để có thể mang đến giải pháp đào tạo tốt nhất bao quát toàn bộ chuỗi giá trị ngành: từ môi giới – phân tích thị trường – đầu tư tài chính – pháp lý – điều hành doanh nghiệp đến quản trị cấp cao "Eagle Academy ra đời từ trăn trở của những người đã gần 20 năm gắn bó với nghề, mang trong mình khát vọng xây dựng một thế hệ nhân sự bất động sản mới – có nghề, có tâm và có trí. Chúng tôi chọn con đường đào tạo – không phải dạy lý thuyết suông, mà là "học thực – hành sâu", sát với thực tế thị trường, từ những người thật việc thật. Với triết lý phát triển bền vững, Eagle tập trung vào đào tạo chuyên sâu, lãnh đạo, cập nhật công nghệ, nghiên cứu thị trường và kết nối cộng đồng hành nghề chân chính. Chúng tôi không kỳ vọng tạo nên điều lớn lao ngay lập tức, nhưng tin rằng với sự tử tế, chuyên nghiệp và đồng hành cùng nhau, chúng ta sẽ để lại giá trị thật sự cho thị trường".

Eagle Academy cùng ký kết các đối tác - chuyên gia

Trong khuôn khổ buổi lễ ra mắt, Eagle Academy cũng đã ký kết hợp tác chiến lược với ba đơn vị đầu ngành, cùng nhau xây dựng nền tảng bền vững cho nguồn lực bất động sản: Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam; Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP HCM (UMT); Công ty Cổ phần Viện Đào tạo và Tư vấn Giải pháp Doanh nghiệp (IBS).

Trong năm 2025, Eagle Academy sẽ triển khai hàng loạt chương trình huấn luyện như:

Next Gen Agents – Đào tạo môi giới thế hệ mới; Next Gen Managers – Quản lý cấp trung, phát triển đội nhóm; Next Gen Leaders – Lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản thời đại số; Cùng các chuyên đề chuyên sâu trong chuỗi Eagle Boost Camp, Eagle Power Class và chương trình Global Immersion tại Singapore.

Eagle Academy ra đời không chỉ "dạy nghề" mà còn chuẩn hóa, dẫn dắt và kiến tạo thế hệ bất động sản dẫn đầu. Đó không chỉ là một chiến lược giáo dục – mà là một phần thiết yếu trong hành trình phục hồi và phát triển kinh tế.