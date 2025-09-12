iPhone 17 Pro và camera bar ngang: Apple đang học hỏi Google Pixel?

Đây là lần đầu tiên Apple từ bỏ cụm camera vuông truyền thống đã duy trì nhiều năm. Sự thay đổi này đặt ra câu hỏi: Apple đang thực sự học hỏi Google, hay đây chỉ là một bước tiến tự nhiên để tối ưu thiết kế và trải nghiệm?

Cụm camera vuông – biểu tượng một thời

Từ iPhone 11, Apple đã sử dụng cụm camera vuông đặt ở góc trái mặt lưng, tạo thành dấu ấn quen thuộc. Thiết kế này vừa mang tính nhận diện cao, vừa đủ không gian để Apple đặt nhiều cảm biến khác nhau. Trong suốt nhiều năm, camera vuông trở thành biểu tượng, giúp người dùng dễ dàng nhận diện iPhone từ xa.

Tuy nhiên, hạn chế của nó là sự bất cân xứng. Khi số lượng camera tăng lên và kích thước cảm biến ngày càng lớn, cụm camera vuông khiến mặt lưng iPhone trông mất cân đối, đặc biệt trên các dòng Pro. Đây có thể là một trong những lý do khiến Apple buộc phải thay đổi. Điều gì đáng mong đợi ở cụm camera của iPhone 17?

Camera bar ngang – bước chuyển bất ngờ

Trên iPhone 17 Pro, Apple đã thay cụm camera vuông bằng camera bar ngang, chạy dọc nửa trên mặt lưng. Thiết kế này có nhiều lợi thế: cân bằng về mặt thị giác, phân bổ không gian hợp lý hơn và tạo cảm giác hiện đại.

Không thể phủ nhận, camera bar ngang gợi nhớ ngay đến dòng Google Pixel – vốn được đánh giá cao nhờ sự cân xứng và phong cách tối giản. Chính vì vậy, nhiều người đặt câu hỏi: Apple đang học hỏi đối thủ?

Apple có thực sự học hỏi Google Pixel?

Trên thực tế, Apple vốn nổi tiếng là hãng ít khi chạy theo xu hướng, mà thường chờ đến thời điểm chín muồi để áp dụng một giải pháp đã được chứng minh là hợp lý. Với camera bar ngang, có thể nói Apple không đơn thuần "sao chép" Google, mà đã tùy biến theo cách riêng.

Camera bar trên iPhone 17 Pro được thiết kế liền mạch với khung nhôm unibody, mang lại sự liền khối và cao cấp hơn. Ngoài ra, Apple cũng tối ưu về độ dày, khiến phần camera không nhô quá nhiều so với mặt lưng. Đây là sự khác biệt rõ rệt so với Pixel, nơi cụm camera thường hơi lồi và dễ bám bụi.

Lý do thực sự Apple chọn camera bar ngang

Có nhiều nguyên nhân hợp lý cho quyết định này:

Thứ nhất, kích thước cảm biến lớn hơn. Camera 48MP với công nghệ stacked sensor cần nhiều không gian hơn, và việc trải dài theo chiều ngang là cách tối ưu.

Thứ hai, cân bằng khi cầm máy. Với cụm camera vuông, iPhone dễ bị lệch khi đặt trên bàn. Camera bar ngang giúp máy ổn định hơn, giảm tình trạng rung lắc khi thao tác.

Thứ ba, tạo sự khác biệt cho dòng Pro. Khi iPhone thường và Air vẫn giữ thiết kế camera kép truyền thống, camera bar trở thành điểm nhận diện riêng cho Pro và Pro Max, giúp người dùng dễ dàng phân biệt.

So sánh trải nghiệm iPhone 17 Pro và Google Pixel

Google Pixel nổi tiếng với khả năng xử lý ảnh bằng AI, trong khi iPhone 17 Pro kết hợp cả phần cứng mạnh mẽ và Apple Intelligence. Camera bar ngang trên iPhone không chỉ mang tính thẩm mỹ, mà còn cho phép bố trí cảm biến và ống kính theo cách tối ưu hơn.

Điểm khác biệt lớn nằm ở chất liệu: Pixel thường dùng kính và nhựa, còn iPhone 17 Pro sử dụng khung nhôm nguyên khối, mang lại cảm giác cao cấp hơn. Điều này cho thấy Apple không chỉ học hỏi, mà còn nâng tầm ý tưởng thành một thiết kế đặc trưng riêng.

Người dùng nghĩ gì về sự thay đổi?

Sự xuất hiện của camera bar ngang đã tạo ra những phản ứng trái chiều. Một bộ phận người dùng thích thú vì iPhone trở nên mới mẻ và hiện đại hơn. Nhưng cũng có người cho rằng Apple đang mất đi bản sắc vốn có khi từ bỏ cụm camera vuông.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng những thay đổi lớn trong thiết kế iPhone luôn gây tranh cãi ban đầu. Khi Apple bỏ jack 3.5mm hay thay nút Home bằng Face ID, phản ứng cũng tương tự. Nhưng sau đó, hầu hết đều trở thành tiêu chuẩn của cả ngành.

Tác động đến xu hướng smartphone tương lai

Apple vốn có sức ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp di động. Khi hãng chuyển sang camera bar ngang, nhiều khả năng đây sẽ trở thành xu hướng mới mà các hãng khác học theo. Điều này tương tự như cách Apple từng mở đường với notch, Face ID hay Dynamic Island.

Nếu camera bar ngang trên iPhone 17 Pro được đón nhận tích cực, chúng ta có thể sẽ thấy nhiều điện thoại Android cao cấp áp dụng lại thiết kế này, nhưng dưới một góc nhìn khác – lần này là nhờ Apple hợp thức hóa.

Camera bar và chiến lược định vị iPhone 17 Pro

Quan trọng hơn cả, camera bar ngang giúp iPhone 17 Pro có bản sắc rõ ràng. Khi nhìn vào mặt lưng, người ta có thể dễ dàng phân biệt đâu là iPhone 17 Pro, đâu là iPhone 17 thường. Đây là cách Apple nhấn mạnh sự khác biệt để tạo động lực cho người dùng nâng cấp lên bản cao cấp.

Chiến lược này hoàn toàn phù hợp với triết lý của Apple: không chỉ bán phần cứng, mà còn bán sự khác biệt trong phong cách và đẳng cấp.

Học hỏi hay nâng cấp đột phá sản phẩm?

Có thể nói, Apple đã "học hỏi" Google Pixel ở một mức độ nào đó khi áp dụng camera bar ngang. Nhưng thay vì sao chép, Apple đã tiến hóa thiết kế này để phù hợp với triết lý sản phẩm và hệ sinh thái của mình.

Camera bar ngang trên iPhone 17 Pro không chỉ là sự thay đổi ngoại hình, mà còn phản ánh xu hướng phát triển tất yếu: cảm biến lớn hơn, thiết kế cân bằng hơn và trải nghiệm cao cấp hơn. Dù ban đầu gây tranh cãi, nhưng rất có thể trong vài năm tới, đây sẽ trở thành chuẩn mực mới của iPhone.