Sau khi phân tích rủi ro tiềm ẩn khi các game thủ trẻ, các nhà nghiên cứu phát hiện hơn 132.000 người dùng đã trở thành mục tiêu của tội phạm mạng. Thông tin chi tiết được đăng tải trên báo cáo mới nhất của Kaspersky về thực trạng tội phạm mạng nhắm vào các game thủ trẻ.



Kaspersky cảnh báo lừa đảo trong trò chơi yêu thích của game thủ trẻ

Kaspersky đã nghiên cứu các mối đe dọa ngụy trang dưới dạng trò chơi video phổ biến dành cho trẻ em và phân tích giai đoạn từ tháng 7-2023 đến tháng 6-2024. Trong khoảng thời gian trên, các giải pháp bảo mật của Kaspersky đã phát hiện hơn 6,6 triệu vụ tấn công sử dụng thương hiệu trò chơi trẻ em làm mồi nhử.

Trong số 18 trò chơi được chọn để nghiên cứu, phần lớn các cuộc tấn công liên quan đến các tựa game quen thuộc Minecraft, Roblox và Among Us…

Các chuyên gia Kaspersky cho rằng tỉ lệ thành công gia tăng của các cuộc tấn công mạng trong năm 2024 đến từ nguyên nhân như tội phạm mạng ngày càng trở nên tinh vi hơn. Tội phạm mạng tận dụng các xu hướng và sự kiện thời sự, tạo ra các cuộc tấn công được cá nhân hóa cao, để thu hút sự chú ý của đối tượng mục tiêu.

Mặt khác, tội phạm mạng ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhiều hơn, để tự động hóa và cá nhân hóa các cuộc tấn công lừa đảo, nhằm dễ dàng đánh lừa các game thủ trẻ. Một trong những chiêu trò lừa đảo phổ biến nhất nhắm vào game thủ trẻ hiện nay là lời chào mời nhận "skin" mới cho nhân vật. "Skin" thường là trang phục hoặc áo giáp giúp nâng cao kỹ năng hoặc sức mạnh…

Ông Vasily M. Kolesnikov, chuyên gia bảo mật tại Kaspersky đưa ra nhận định: "Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy các cuộc tấn công nhắm vào trẻ em đang ngày càng trở thành phương thức hoạt động phổ biến của tội phạm mạng. Đó là lý do tại sao việc giáo dục an toàn mạng cho trẻ em và sử dụng các giải pháp bảo mật đáng tin cậy là điều bắt buộc để xây dựng môi trường trực tuyến an toàn".