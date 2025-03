Masterise Homes niêm yết danh mục BĐS hạng sang lên S&S CIRE

Đồng thời, công bố niêm yết toàn bộ danh mục sản phẩm hạng sang và siêu sang do công ty phát triển trên nền tảng toàn cầu Christie’s International Real Estate.

S&S CIRE là đại diện độc quyền của Christie’s International Real Estate tại Việt Nam, trực thuộc S&S Group – tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực xa xỉ phẩm với hơn một thập kỷ kinh nghiệm.

Sự kiện công bố đối tác chiến lược đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cả hai công ty, một thương hiệu Việt Nam tiên phong, tầm vóc quốc tế và một tên tuổi danh tiếng trên toàn cầu trong phân khúc xa xỉ, cùng hướng tới mục tiêu đưa bất động sản Việt Nam vươn tầm thế giới, đồng thời cung cấp dịch vụ xuất sắc và bảo đảm quyền tiếp cận những tài sản uy tín nhất thế giới đến khách hàng.

Masterise Homes và S&S CIRE công bố hợp tác chiến lược tại tại TP HCM, ngày 11-3

Tại sự kiện, danh mục các dự án bất động sản do Masterise Homes phát triển niêm yết trên mạng lưới toàn cầu của CIRE cũng đã được công bố, bao gồm: Grand Marina, Saigon - Khu căn hộ hàng hiệu Mariott & JW Marriott lớn nhất thế giới, nằm trên di sản Ba Son (Quận 1, TP HCM); The Rivus - các dinh thự mang thương hiệu Elie Saab thuộc dạng siêu hiếm toàn cầu, sở hữu bến du thuyền định danh đầu tiên tại Việt Nam (TP Thủ Đức, TP HCM); và các sản phẩm nhà phố thương mại giá trị cao SOHO nằm trong khu đô thị chuẩn quốc tế, biểu tượng của khu vực Đông Nam Á, The Global City (TP Thủ Đức) – khu đô thị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay được thiết kế bởi Foster+Partners.

Theo báo cáo từ New World Wealth và Henley & Partners, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ gia tăng triệu phú (sở hữu tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên) nhanh nhất thế giới, tăng 98% trong giai đoạn 2013-2023.

Trong 10 năm tới, tổng tài sản cá nhân tại Việt Nam được dự báo sẽ tăng thêm 125%, mức tăng nhanh nhất toàn cầu. Sự bùng nổ này không chỉ phản ánh sức mạnh kinh tế mà còn định hình một tầng lớp khác biệt trong xã hội với kỳ vọng rất cao về phong cách sống và khẩu vị đầu tư.

Nghiên cứu từ Henley & Partners cũng cho thấy những người sở hữu tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên ở các nước trên thế giới thường di cư đến các quốc gia có môi trường kinh doanh thuận lợi, chính sách thuế ưu đãi, chất lượng sống cao, hoặc tiềm năng đầu tư lớn.

Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh (GDP tăng trung bình 6-7% mỗi năm trong thập kỷ qua), vị trí chiến lược ở Đông Nam Á, cũng hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn cho người giàu quốc tế.

Trong bối cảnh đó, bất động sản phục vụ cho phân khúc khách hàng này không còn đơn thuần là nơi để ở mà phải là một tài sản xứng tầm, khẳng định được vị thế, tầm nhìn và phong cách sống của chủ nhân, đại diện cho tầng lớp tinh hoa trên thế giới.

Grand Marina, Saigon là dự án bất động sản hàng hiệu Marriott & JW Marriott đầu tiên tại Việt Nam, tọa lạc trên mảnh đất Ba Son lịch sử.

Tiên phong phát triển bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam, Masterise Homes đã áp dụng các mô hình phát triển bất động sản hàng hiệu được công nhận trên toàn thế giới.

Từ khâu thiết kế, xây dựng tới vận hành dự án, mọi chi tiết đều tuân thủ nghiêm ngặt những chuẩn mực toàn cầu khắt khe nhất.

Đặc biệt, các bất động sản hạng sang và siêu sang của Masterise Homes luôn đáp ứng yếu tố vị trí - yếu tố quyết định dự án được coi là bất động sản hàng hiệu. Chẳng hạn như với Grand Marina, Saigon, đó là vị trí độc tôn tại trung tâm thành phố hay với The Rivus, đó là địa thế thủy bao hiếm có.

Bên cạnh đó, Masterise Homes cũng đồng thời hợp tác với những thương hiệu hàng đầu trong mảng dịch vụ khách sạn, thiết kế... như Marriott International hay Elie Saab.

Trên thế giới, Marriott International đã có lịch sử hơn 65 năm, đang vận hành 600 khách sạn và 120 khu căn hộ, cùng với hai đơn vị quản lý khách sạn cao cấp khác chiếm hơn 50% các sản phẩm bất động sản hàng hiệu trên toàn cầu.

Trong khi đó, Elie Saab, nhà thiết kế thời trang haute couture đã hợp tác với các nhà phát triển bất động sản mang sự tinh xảo, lộng lẫy trong các thiết kế của mình kiến tạo các dự án thuộc dạng siêu hiếm. Trên thế giới chỉ có chưa tới 20 khu dinh thự và căn hộ siêu sang mang thương hiệu Elie Saab, tọa lạc tại những nơi có tầm nhìn tuyệt mỹ, là biểu tượng cho phong cách sống xa hoa của giới siêu giàu: nhìn ra vịnh Dubai (UAE), nằm trên đảo Qetaifan North (Doha, Qatar), Hyde Park - một trong những khu vực danh giá nhất London (Anh), khu nghỉ dưỡng ven biển cao cấp bên bờ Địa Trung Hải (Ai Cập), nhìn ra biển Địa Trung Hải và núi Sierra Blanca (Tây Ban Nha)…

Phát biểu tại sự kiện ký kết hợp tác cùng Masterise Homes, bà Tú Lê, Giám đốc vận hành, S&S Group cho biết: "Christie’s International Real Estate tự hào luôn duy trì những tiêu chuẩn khắt khe nhất khi lựa chọn các sản phẩm niêm yết, phản ánh di sản hơn 250 năm của nhà đấu giá Christie’s trong việc giới thiệu những tài sản giá trị cao cho khách hàng toàn cầu. Mỗi bất động sản phải đại diện cho sự sang trọng, độc đáo và khan hiếm, từ biệt thự ven biển, lâu đài lịch sử, đến căn hộ hiện đại hay dinh thự độc bản. Việc lựa chọn bất động sản niêm yết của S&S CIRE tại Việt Nam cũng dựa theo tiêu chuẩn toàn cầu về đánh giá và thẩm định bất động sản, cũng như tầm nhìn về chất lượng dịch vụ và thương hiệu của S&S Group".

Việc ký kết hợp tác và niêm yết toàn bộ danh mục bất động sản trên mạng lưới của Christie International Real Estate không chỉ khẳng định năng lực quốc tế, chất lượng và giá trị bất động sản được công nhận trên toàn cầu của Masterise Homes mà còn là cột mốc đáng nhớ của bất động sản Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Chia sẻ về bước tiến này của Masterise Homes, bà Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc khối Phát triển Kinh doanh miền Nam, cho biết: "Sưu tập bất động sản hạng sang không còn là sở thích, mà nó phản ánh phong cách sống, gu đầu tư và vị thế xã hội của giới thượng lưu toàn cầu. Trong bối cảnh kinh tế phát triển nhanh và ổn định, tài sản bất động sản hạng sang tại Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng bền vững và đây cũng là thời điểm lý tưởng cho nhà đầu tư. Masterise Homes cam kết mang đến những sản phẩm thực sự đặc biệt, giới thiệu những tài sản uy tín thế giới tới khách hàng toàn cầu".