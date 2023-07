Căn nhà đắt nhất nước Mỹ và biệt thự đắt nhất Dubai

Theo cuốn sách "The Legendary Estates of Beverly Hill" của tác giả Jeffrey Hyland, bà Weber khi ấy bị tầng lớp thượng lưu Los Angeles khinh rẻ vì là nhà giàu mới nổi. Do đó, sau khi thừa kế số tiền 150 triệu USD vào năm 1929 từ người chồng quá cố, bà dùng một phần tư tài sản để xây Casa Encantada nhằm khẳng định vị thế thượng lưu.



Vào thời điểm tân gia, khách mời chưa bao giờ thấy một biệt thự nào như Casa Encantada, theo Hyland. Cổng vào biệt thự trên đường Bellagio mở ra một con đường lái xe uốn cong, nhô cao thoai thoải, đi qua những bãi cỏ, dẫn đến một sân rộng có đài phun nước.