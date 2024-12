Nhu cầu mới tạo không gian tăng trưởng cho thị trường căn hộ cho thuê

Theo nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo "Tiềm năng của căn hộ cho thuê Lease Home", thị trường cho thuê căn hộ Lease Home sôi động và sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu gia tăng của các tệp khách chuyên gia FDI, nhân lực ngành công nghệ cao, các doanh nhân trẻ thành đạt…

"Thuê nhà" thành từ khóa hot

Theo TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, thuê nhà trở thành từ khóa "hot" đối với cả người đi thuê - bên cầu và phía nhà đầu tư - bên cung.

Trong đó, nhu cầu thuê nhà được hình thành bởi 4 nhóm chính, bao gồm chuyên gia FDI và nhân lực công nghệ cao; người Việt Nam có nhu cầu tìm nơi sống phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, làm việc, học hành; thế hệ trẻ - gen Z với lối sống thay đổi, đề cao sự linh hoạt và chất lượng cuộc sống và người có thu nhập thấp.

Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng nhóm khách thuê nước ngoài bao gồm chuyên gia và nhân lực công nghệ cao sẽ là nhóm tác động mạnh nhất đến xu hướng thị trường cho thuê căn hộ Lease Home.

Dòng vốn FDI sẽ tiếp tục "đổ bộ" vào các tỉnh, thành phố lớn như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương...

Việt Nam đang từng bước trở thành một trung tâm sản xuất, nằm trong chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Samsung, LG, Intel, Apple, GE, Foxconn…. Google sẽ mở văn phòng ở Việt Nam vào tháng 4/2025 và Nvidia mở trung tâm R&D để phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo…

Tất cả những điều này sẽ kéo theo một lượng lớn chuyên gia, nhân sự chất lượng cao đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Từ đó nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà ở cao cấp tại các khu vực trung tâm gia tăng mạnh mẽ.

Tiến sĩ Minh Phong cũng cho rằng nhóm người có nhu cầu cho thuê nhà và đi thuê nơi khác để ở cho phù hợp với công việc, học tập… là một xu hướng mới nổi và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn tại Việt Nam trong tương lai.

Thị trường căn hộ cho thuê Lease home sẽ tăng trưởng mạnh mẽ

Các chuyên gia đã đưa ra những ý kiến trái ngược về khả năng tác động tới thị trường của gen Z nhưng lại đồng thuận ở một điều: sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung, thượng lưu người Việt, trong đó có thế hệ trẻ cũng góp phần làm cho phân khúc Lease Home thêm sôi động.

Cho thuê dài hạn tại quận lõi trung tâm "chiếm sóng"

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng khẳng định: có 3 lý do khiến xu hướng cho thuê dài hạn tại quận lõi trung tâm sẽ "chiếm sóng" trong thời gian tới, đặc biệt là ở Thủ đô Hà Nội.

Thứ nhất là nhu cầu về nhà ở cao cấp của lượng lớn chuyên gia quốc tế đến làm việc ở Việt Nam và một bộ phận người dân là động lực cho phân khúc căn hộ dịch vụ cho thuê dài hạn. Thủ đô Hà Nội luôn trong top dẫn đầu về thu hút vốn FDI, kéo theo khoảng 10.000 người lao động nước ngoài mỗi năm, chủ yếu là các chuyên gia, nhà quản lý.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong 2024, nguồn cung căn hộ Hà Nội tăng trưởng mạnh với 19.000 sản phẩm nhưng nguồn cung căn hộ khu vực trung tâm vẫn rất khan hiếm.

Khu vực trung tâm chỉ ghi nhận khoảng 400 sản phẩm mở bán, chiếm tỷ trọng 1% so với tổng nguồn cung trên thị trường. Chính vì vậy, giá căn hộ trung bình tại 4 quận trung tâm đã tăng gấp đôi so với đầu năm 2019, cao hơn 30% so với mức tăng trung bình của toàn Hà Nội.

Điều này kéo theo lý do thứ ba về tỉ lệ lấp đầy và tỉ suất sinh lời đáng kinh ngạc với các căn hộ cho thuê vùng lõi trung tâm Thủ đô.

Bà Đinh Thị Nga, Giám đốc vận hành khách sạn - T&T Hospitality cho biết: Sau đại dịch Covid-19, tại Hà Nội và TP.HCM, tỉ lệ lấp đầy căn hộ dịch vụ luôn duy trì ở mức từ 80 - 89%, trong khi tỉ lệ lấp đầy phòng khách sạn chỉ khoảng 68 - 70%.

Chia sẻ về tỉ suất sinh lời, ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc SGO Homes cho biết: Căn hộ dịch vụ hiện đang là sản phẩm mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất trong các loại phân khúc cho thuê. Bởi mức giá của căn hộ dịch vụ cho thuê thấp hơn từ 35 - 70% so với căn hộ có pháp lý lâu dài nhưng giá thuê lại cao hơn từ 25 - 50%.

Bảng so sánh tỉ suất sinh lời ông Lê Đình Chung đưa ra tại hội thảo.

Dẫn ví dụ về dự án căn hộ dịch vụ trong khu vực lõi trung tâm Hà Nội, ông Chung cho rằng, The Ninety Complex là ứng viên căn hộ cho thuê có thể mang lại dòng tiền hấp dẫn ở thời điểm hiện tại và trong những năm tới. Dự án này sở hữu lợi thế vượt trội khi tọa lạc ngay trung tâm quận Đống Đa, là tâm điểm kết nối các KCN quanh Hà Nội.

Bên cạnh đó với tiện ích lân cận phong phú, tiện ích nội khu chuẩn khách sạn 5 sao, The Ninety Complex hội tụ đủ thiên các yếu tố để trở thành lựa chọn căn hộ chuẩn khách sạn hàng đầu cho các doanh nhân, chuyên gia nước ngoài khi đến Việt Nam.

The Ninety Complex hút khách nhờ vị trí trung tâm và hệ tiện ích đẳng cấp

Các chuyên gia cho rằng, để tối ưu khả năng sinh lời của căn hộ cho thuê Lease Home, các nhà đầu tư cần quan tâm tới nhu cầu của nhóm khách hàng mục tiêu. Trong đó quan trọng nhất là vị trí dự án, những giá trị mang xứng với đồng tiền khách thuê bỏ ra và các tiện ích chăm sóc đời sống từ vật chất đến tinh thần. Uy tín chủ đầu tư và đơn vị vận hành cũng là một điểm cộng đảm bảo giá trị thương mại dòng sản phẩm này.

Trong năm 2025 và các năm tiếp theo, căn hộ cho thuê cao cấp được dự báo sẽ có bước phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu nhà ở dài hạn của đội ngũ chuyên gia quốc tế, tầng lớp trung và thượng lưu Việt Nam. Việc đầu tư căn hộ cho thuê sẽ mang lại cho khách hàng lợi nhuận kép từ dòng tiền cho thuê đều đặn và giá trị gia tăng bền vững theo thời gian.