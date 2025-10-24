Sách bất động sản giá 68 triệu: "Nếu bạn thấy đắt, nghĩa là cuốn sách này không dành cho bạn"

Ông Tuấn là tác giả cuốn sách "Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản" đang gây xôn xao trên thị trường thời gian gần đây với mức giá bán lên đến 68.000.000 đồng/cuốn.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng ông Trần Quốc Tuấn xoay quanh cuốn sách đang tạo nhiều tranh luận này.

- Phóng viên: Nhiều người sốc, thậm chí phản ứng tiêu cực khi nghe mức giá một cuốn sách lên đến 68 triệu. Ông nghĩ sao về điều này?

- Nếu bạn thấy đắt, nghĩa là cuốn sách này không dành cho bạn (cười).

Bạn cũng có thể cho rằng điện thoại Vertu hay xe Rolls-Royce đắt và không có lý do gì phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy để sở hữu. Điều đó hoàn toàn bình thường.

Mỗi sản phẩm được tạo ra đều hướng đến một nhóm khách hàng riêng. Không ai và không sản phẩm nào có thể phục vụ tốt cho tất cả. Đó chính là lý do trong marketing, người ta phải nghiên cứu thị trường, lựa chọn phân khúc và định vị sản phẩm phù hợp.

- Họ nói ông làm hộp gỗ dát vàng cho cuốn sách, hay trưng bày nó trong tủ kính như bảo vật ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia là đang tạo câu chuyện để "lùa gà" bán sách. Ông cảm thấy thế nào?

- Bạn nghĩ lãnh đạo doanh nghiệp dễ bị "lùa gà" vậy sao?

Nếu thật sự muốn "lùa gà", tôi sẽ chọn đối tượng dễ bị dụ hơn là môi giới hoặc nhà đầu tư cá nhân. Khi đó, chỉ cần một tiêu đề như "Bí kíp để không biến mình thành gà mờ" có khi còn bán chạy hơn (cười).

Tôi không viết cho số đông. Tôi viết cho những người đang lãnh đạo doanh nghiệp, đang cần một hệ thống tư duy để ra quyết định hiệu quả hơn trong thị trường đầy biến động này.

- Có quan điểm cho rằng một nhà báo đi viết sách marketing bất động sản là nghịch lý. Ông nghĩ sao về nhận định đó?

- Còn nhiều chuyện nghịch lý hơn nữa (cười). Tôi tốt nghiệp kỹ sư xây dựng của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và đã từng học Văn rất kém. Những người bạn học họ không tin là tôi có thể viết được một bài báo.

Ở đây tôi muốn chia sẻ hai điều. Thứ nhất là ai cũng có khả năng tự học và thay đổi để thích nghi. Thứ hai, tôi có trải nghiệm 3 năm ở nhiều vị trí trong bất động sản trước khi mở rộng sang lĩnh vực báo chí.

Và ở vai trò Trưởng đại diện của Tạp chí chuyên ngành về Bất động sản của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thì những trải nghiệm cá nhân trong lĩnh vực bất động sản đã giúp tôi rất nhiều.

Chẳng ai nói tôi là nhà bất động sản vì không có danh xưng đó. Nhưng gần 20 năm trải nghiệm từ tư vấn giám sát, môi giới, đầu tư, hợp tác phát triển dự án cho đến đồng hành và tư vấn chiến lược hơn 50 dự án của tôi đều gắn liền với bất động sản.

- Nhưng có quá không khi ông gọi cuốn sách này là "bí kíp"?

- Tôi nghĩ "bí kíp" là những gì tinh túy nhất, được chắt lọc và hệ thống lại để có thể áp dụng vào thực tế, và điều đó không dễ tìm.

Ngày nay, thông tin được tạo ra quá nhiều và quá nhanh, khiến người ta bị quá tải trong việc chọn lọc.

Để viết một cuốn sách phổ thông về kỹ năng hay công cụ marketing thì không khó, vì kiến thức đó đã có sẵn. Nhưng để viết sách dành cho lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản ở tầm chiến lược, bạn sẽ rất khó tìm thấy tài liệu tương tự để tham khảo.

Vì vậy, quá trình tôi làm việc để hệ thống hóa toàn bộ mất gần 5 năm, từ khái niệm, khung tư duy cho đến mô hình ứng dụng thực tế.

- Nghe "bí kíp" người ta dễ liên tưởng đến truyện kiếm hiệp, ai nắm được bí kíp sẽ là bá chủ thiên hạ. Có phải là "bá chủ" mới đủ tư cách truyền lại bí kíp?

- Trước hết phải khẳng định: Tôi không phải bá chủ (cười).

Tôi cũng không phải người giỏi nhất về "Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản". Nhưng những người giỏi nhất thì họ vẫn đang giữ bí kíp của mình làm vũ khí cạnh tranh.

Còn tôi, tôi chọn chia sẻ nó với những người lãnh đạo doanh nghiệp đang muốn học hỏi và ứng dụng để nâng cao hiệu quả. Họ có thể chọn tiếp cận "Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản" của tôi, hoặc chờ đến khi người giỏi nhất lên tiếng.

Bạn có thể gặp rất nhiều chủ doanh nghiệp, họ có thể chia sẻ những kinh nghiệm quý giá, nhưng phần lớn chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Còn tác phẩm này là tấm bản đồ tổng thể, giúp doanh nghiệp định hướng lối đi, tránh sai lầm và tối ưu hiệu quả vận hành.

Trong đó, tôi đã hệ thống toàn bộ kinh nghiệm thực tiễn theo khung tư duy chiến lược gồm:

24 tiêu chí phân tích SWOT, Quy trình phát triển dự án 9 bước, Quy trình marketing dự án 14 bước, 50 chiến thuật chia thành 6 nhóm, Và nguyên tắc cân bằng 70/30.

Tất cả tạo nên một hệ tư duy nhất quán cho doanh nghiệp bất động sản trong mọi pha của chu kỳ thị trường.

- Đã có ai nói với ông rằng: "Bí kíp sao không giữ lấy mà dùng, viết sách chia sẻ làm gì?" hay chưa?

- Những người quen của tôi thì không ai nói điều đó, có chăng là trên mạng xã hội.

Nếu ai cũng tư duy như vậy thì xã hội rất khó phát triển. Khi bạn cho đi, cái bạn mất có thể là một phần lợi thế, nhưng cái bạn nhận lại sẽ là sự kết nối với những người cùng tần số.

Những công ty lớn nhất thế giới, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của người sáng lập thường chỉ dưới 10%. Nếu họ không dám chia sẻ thì không thể làm nên những điều vĩ đại.

Cuốn sách Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản không chỉ nói về chiến thuật, chiến lược, mà cao hơn nữa là triết lý cân bằng, được đề cập ở chương cuối cùng.

Và khi những người cùng chung lý tưởng kết nối lại, giá trị tạo ra sẽ lớn hơn rất nhiều.

- Nếu tôi là chủ đầu tư, ông sẽ thuyết phục tôi thế nào để bỏ 68 triệu mua cuốn sách này?

- Không! Tôi sẽ không thuyết phục bạn mua!

Bạn hoàn toàn có thể tự mình trải nghiệm, tự sai, tự hệ thống, giống như tôi đã làm. Nhưng cái giá của việc tự đi tìm "bí kíp" có thể là hàng chục năm trải nghiệm và có thể phải mất mát hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng.

Còn cuốn sách này, chỉ đơn giản là con đường tắt được đúc kết từ những bước chân thật của người đã từng trải.

Nếu bạn là người lãnh đạo doanh nghiệp, câu hỏi không phải là "68 triệu có đáng không?", mà là "Bao nhiêu năm và bao nhiêu tiền bạn sẵn sàng trả để tự tìm ra cùng một hệ thống như thế này?".

Và cuối cùng, 68 triệu không phải là giá của một cuốn sách, mà là giá của gần 20 năm kinh nghiệm được cô đọng trong 333 trang, của một người thực chiến.

- Xin cảm ơn ông đã chia sẻ!