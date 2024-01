Sản lượng bán hàng thép Hòa Phát đạt 760.000 tấn trong tháng 12, cao nhất từ đầu năm

17:07

Tháng 2/2023, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 416.000 tấn thép thô, bằng 60% so với cùng kỳ 2022. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC) và phôi thép đạt 475.000 tấn, bằng gần 70% so với tháng 2/2022. Điểm sáng là sản lượng HRC cao gấp hơn 2 lần so với tháng 1.