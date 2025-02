Sanofi Việt Nam lập "cú đúp" chứng nhận quốc tế

Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam (Sanofi Việt Nam) đánh dấu cột mốc quan trọng khi trở thành Công ty Dược đầu tiên tại Việt Nam có văn phòng đạt Chứng nhận WELL Gold (WELL Gold Certification), được công nhận bởi tổ chức International WELL Building Institute (IWBITM).

Trụ sở văn phòng của Sanofi Việt Nam với không gian làm việc được thiết kế theo tiêu chuẩn WELL

Cùng thời điểm này, Sanofi Việt Nam cũng nhận Giải Bạc hạng mục Better Future - Environmental Sustainability (Vì Tương lai tốt đẹp hơn – Phát triển môi trường bền vững) trong giải thưởng ASIAN Design Awards 2024, do Better Future Awards tổ chức. Thành tựu này là minh chứng cho cam kết xây dựng môi trường làm việc chuẩn quốc tế, tập trung vào sức khỏe, phúc lợi nhân viên và sự bền vững của Sanofi Việt Nam.

Tháng 6/2024, Sanofi Việt Nam đã khai trương trụ sở văn phòng tại TP HCM với không gian làm việc được thiết kế theo tiêu chuẩn WELL. Sau nhiều vòng xét duyệt, đến quý I/2025, trụ sở này chính thức trở thành văn phòng đầu tiên trong số các công ty dược tại Việt Nam đạt Chứng nhận WELL Gold, do IWBITM đánh giá theo phiên bản mới nhất.

Theo các quy chuẩn đánh giá Chứng nhận WELL, về chất lượng không khí bên trong tòa nhà, Sanofi Việt Nam đảm bảo đạt các tiêu chuẩn khắt khe điển hình như bụi mịn, âm thanh, ánh sáng cùng các chỉ số chất lượng không khí khác đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên…

Tiếp nối thành tựu đạt Chứng nhận WELL Gold, Sanofi Việt Nam xác lập giải thưởng mới với Giải Bạc ở hạng mục Better Future - Environmental Sustainability trong chương trình quốc tế ASIAN Design Awards 2024. Theo đánh giá của Better Future Awards - đơn vị tổ chức cuộc thi, việc tuân thủ tiêu chuẩn WELL và sử dụng những vật liệu địa phương như mây và tre trong thiết kế là những yếu tố then chốt giúp Sanofi đạt giải thưởng, bên cạnh tiêu chí về mô hình làm việc dựa vào tính chất công việc, cam kết môi trường làm việc đa dạng, hòa nhập và công bằng.

Chia sẻ về cột mốc Sanofi Việt Nam xác lập "cú đúp" vinh danh, ông Burak Pekmezci, Tổng Giám đốc Sanofi-Aventis Việt Nam, cho biết: "Hai chứng nhận quốc tế là minh chứng khẳng định cam kết của Sanofi trong việc xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, bền vững, chú trọng nâng cao sức khỏe toàn diện và hạnh phúc cho nhân viên".

Với "cú đúp" này, Sanofi Việt Nam khẳng định vị thế tiên phong trong ngành dược với môi trường làm việc lành mạnh và hạnh phúc, tạo đà bứt phá trong việc thu hút nhân tài và nâng cao uy tín trên thị trường Việt Nam.