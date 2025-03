Sau Vingroup, An Huy chuẩn bị ra mắt dự án "khủng" tại Đức Hòa

Ngay 27-3, Tập đoàn An Huy và Công ty CASA Strategy đã ký thỏa thuận hợp tác tư vấn chiến lược.

Cùng ngày, Công ty CP Tập đoàn Vingroup cũng đã khởi công dự án Vinhomes Green City, quy mô gần 200 ha, tại huyện Đức Hòa, Long An.

An Huy và CASA Strategy ký hợp tác tư vấn chiến lược

Tập đoàn An Huy là tập đoàn có hơn 20 năm kinh nghiệm với nhiều khu đô thị quy mô ở miền Bắc. Tiếp nối thành công, tập đoàn bắt đầu mở rộng chiến lược phát triển vào thị trường phía Nam, với dự án trọng điểm Khu dân cư An Huy - Đức Hòa tại Long An.

Dự án Khu đô thị An Huy - Đức Hòa tọa lạc tại đường Mỹ Hạnh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa có quy mô 60 ha, với 2250 sản phẩm đất nền, liền kề, biệt thự, shophouse.

Điểm độc đáo của dự án là những công trình mang tính biểu tượng của đất nước được tái hiện trong khu công viên di sản rộng 6 ha gồm: Chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, tháp bà Ponagar, nhà rông Tây Nguyên...

Dự án đã chiến thắng giải thưởng ở hạng mục "Dự án khu đô thị có thiết kế cảnh quan tái hiện di sản đẹp nhất Việt Nam năm 2024", do Dot Property Adwards bình chọn. Dự án có vị trí tiếp giáp các tuyến giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, ĐT824, DDT823, 823D, Quốc lộ 22, Quốc lộ N2…

CASA Strategy là đơn vị tư vấn chiến lược 15 năm kinh nghiệm, chuyên sâu trong lĩnh vực phát triển dự án và chiến lược kinh doanh – tiếp thị bất động sản.

Các đối tác kỳ vọng hợp tác thành công

Ông Nguyễn Thế Bạch, Chủ tịch Tập đoàn An Huy chia sẻ, việc hợp tác với CASA Strategy là một bước đi chiến lược giúp An Huy không chỉ gia nhập mà còn tạo dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường phía Nam đồng thời xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả, đưa dự án An Huy - Đức Hòa trở thành một biểu tượng mới, đóng góp vào sự phát triển đô thị bền vững tại thị trường phía Nam nói chung và Long An nói riêng.