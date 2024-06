Sôi động những dự án cao tốc lớn năm 2024

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển các trạm dừng nghỉ trên cao tốc



Phải xác định trạm dừng nghỉ là một công trình an toàn đường bộ, vì vậy, khi xây dựng chủ đầu tư phải xây dựng đồng bộ các trạm dừng nghỉ, sau đó đấu thầu cho tư nhân vận hành.

Một trạm dừng nghỉ tại nước ngoài

Khái niệm về trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc

Trạm dừng nghỉ (rest area) là một cơ sở phục vụ công cộng nằm cạnh đường cao tốc, tại đó người lái xe và hành khách có thể nghỉ ngơi, ăn uống hoặc tiếp nhiên liệu mà không cần phải đi ra khỏi đường cao tốc.

Những tên gọi khác nhau của trạm dừng nghỉ bao gồm khu vực dịch vụ đường cao tốc (service area hoặc motorway service area (MSA), motorway service station), điểm dừng chân, khu vực nghỉ ngơi và dịch vụ (rest and service area RSA), trung tâm dịch vụ (service centre), trạm dừng xe (parking area). Cơ sở vật chất tại trạm dừng nghỉ có thể bao gồm các khu vực như: công viên, cửa hàng xăng dầu, nhà vệ sinh công cộng, vòi cung cấp nước, nhà hàng và nơi đổ rác cho xe chở khách du lịch/nhà di động…



1. Trạm dừng nghỉ là công trình an toàn đường bộ

Nhiều quốc gia coi trạm dừng nghỉ là công trình an toàn đường bộ. Việc bố trí các trạm dừng nghỉ trên đường một cách hợp lý, đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu tai nạn giao thông.

Để tiện nghỉ ngơi khi lái xe đường dài, một số nghiên cứu chỉ ra rằng cần nghỉ ngơi sau 2 giờ lái xe, ngay cả khi mới chỉ đi được vài Km, hoặc cứ sau 150/200 Km, vì người ta cho rằng cảm giác mệt mỏi là nguyên nhân của khoảng 25% số vụ tai nạn đường bộ (Gonzalez-Luque và Álvarez-González, 2002).

2. Khoảng cách và những dịch vụ được cung cấp tại trạm dừng nghỉ

Việc sử dụng các trạm dừng nghỉ có thể bị ảnh hưởng bởi đặc tính của cơ sở vật chất bao gồm công suất, khả năng tiếp cận và tầm nhìn. Hơn thế, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, một phần của trạm dừng nghỉ phải được nhìn thấy từ đường cao tốc. Hai điều quan tâm nữa đối với người sử dụng là sạch sẽ và an toàn. Theo số liệu của các quốc gia dẫn đầu về an toàn đường bộ khoảng cách giữa các trạm dừng nghỉ là khoảng 15 Km.

Dưới đây là thống kê về khoảng cách các trạm dừng nghỉ trên cao tốc ở một số nước:

Quốc gia Loại trạm dừng nghỉ Khoảng cách (Km) Mỹ SA (Service Area) 100 SRA (Service and Rest Area) 40 - 50 Nhật Bản SA 50 PA (Khu vực dừng xe) 15 Anh SA 48 SRA 100 Australia SA 50 PA 30 Trung Quốc SA 60 Phần Lan RA (Rest Area) 20 Hàn Quốc SA 25 SRA 42 Malaysia SA 25 SRA 80 Tây Ban Nha SA 40 - 60

Tại các trạm dừng nghỉ thường có sẵn những thông tin cho lái xe, chẳng hạn như bản đồ và các thông tin địa phương khác, cùng với nhà vệ sinh công cộng. Một số trạm dừng nghỉ có quầy thông tin cho du khách hoặc những ki-ốt có nhân viên túc trực. Cũng có thể có vòi nước uống, máy bán hàng tự động, điện thoại trả tiền, trạm xăng, nhà hàng/khu ẩm thực hoặc cửa hàng tiện lợi tại khu vực dịch vụ.

Một số trạm dừng nghỉ cung cấp cà phê miễn phí cho khách du lịch và được thanh toán bằng tiền quyên góp từ khách du lịch và/hoặc tiền quyên góp từ các doanh nghiệp địa phương và nhà thờ. Nhiều trạm dừng nghỉ cung cấp Wi-Fi và có hiệu sách. Nhiều trạm dừng nghỉ có khu dã ngoại. Các trạm dừng nghỉ có thông tin dành cho khách du lịch dưới dạng "hướng dẫn thăm quan", thường có các bản đồ và quảng cáo rất cơ bản về các nhà nghỉ địa phương và các điểm du lịch gần đó.

Ở Malaysia, Indonesia, Iran, Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ, các trạm dừng nghỉ có phòng cầu nguyện (musola) dành cho người Hồi giáo đi quãng đường hơn 90 km (56 dặm).

3. Phát triển trạm dừng nghỉ ở một số nước

Malaysia: Ở Malaysia, nhà hàng trên cầu (OBR), hay nhà hàng trên cao, là khu vực nghỉ ngơi đặc biệt với các nhà hàng phía trên đường cao tốc. Không giống như các trạm dừng nghỉ thông thường chỉ có thể vào được theo một chiều đường, lái xe và du khách có thể đến một nhà hàng trên cao từ cả hai hướng của đường cao tốc. Điều này giúp tăng lưu lượng khách và doanh thu của nhà hàng.

Nhật Bản: Có nhiều tuyến đường cao tốc có thu phí được gọi là kousoku dourou trong tiếng Nhật. Có hai loại, sabisu eria (Khu dịch vụ đường cao tốc SA được xây dựng và đặt tên theo mô hình "Dịch vụ Đường cao tốc" ở Anh) và pakingu eria (Khu vực đỗ xe trên cao tốc PA), được ghi trên biển báo đường cao tốc là SA và PA.

Từ những năm 1990, nhiều thị trấn ở Nhật Bản cũng thành lập các "trạm dừng nghỉ ven đường" dọc theo đường cao tốc và tuyến đường chính. Ngoài các chức năng thông thường của khu vực dịch vụ, hầu hết trong số đó có các cửa hàng và nhà hàng dành riêng cho văn hóa địa phương và sản phẩm địa phương. Các trạm dừng nghỉ thường có cửa hàng omiyage (quà lưu niệm) bán đồ lưu niệm và đồ ăn đóng gói.

Tại một số trạm dừng nghỉ nổi tiếng nhiều dịch vụ được cung cấp từ các món ăn đặc sản địa phương, phòng trưng bày nghệ thuật truyền thống đến nhiều hoạt động thể thao đa dạng.



4. Dịch vụ ẩm thực

Sogogi gukbap trên Phố Maljuk là một trong những quán ăn truyền thống được yêu thích nhất mà người ta có thể tìm thấy trong các khu ẩm thực trên đường cao tốc. Tên của nhà hàng là món ăn chính - súp thịt bò ăn kèm cơm.

Những món ăn truyền thống của Hàn Quốc

Dọc theo đường cao tốc Kyungbu theo hướng đến Busan, cách Yangjae-dong, Seoul vài km về phía đông nam, trạm dừng nghỉ Rendezvous dưới lòng đất Seoul luôn đông đúc du khách xếp hàng chỉ để thưởng thức món súp. Đây là món kết thúc với món súp thịt bò thái mỏng trong nước dùng cay nóng làm từ ớt với cơm.

Bên cạnh ẩm thực và đồ ăn nhẹ, một số điểm dừng chân còn thu hút tài xế, du khách bằng các hoạt động giải trí. Trạm dừng nghỉ Yeoju hướng về Gangneung có một phòng trưng bày nghệ thuật. Bên cạnh khu triển lãm trưng bày các tác phẩm gốm sứ của các nghệ sĩ là Trung tâm Trải nghiệm Gốm sứ dành cho khách du lịch tự làm tác phẩm nghệ thuật.

Phần Lan

Ở Phần Lan các trạm dừng nghỉ do chính phủ xây dựng và bảo trì, nhưng chính quyền địa phương cung cấp bản đồ địa phương và dịch vụ vệ sinh. Nếu có dịch vụ thương mại, những người cung cấp dịch vụ thương mại có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh khu vực. Trạm dừng nghỉ được thiết kế chủ yếu dành cho những người đi du lịch đường dài. Khuyến nghị là các trạm dừng nghỉ cách nhau khoảng 20 Km.



Vương quốc Anh

Thuật ngữ "Trạm dừng nghỉ" thường không được sử dụng ở Vương quốc Anh. Các thuật ngữ phổ biến nhất là khu vực dịch vụ đường cao tốc (MSA), trạm dịch vụ đường cao tốc hoặc đơn giản là dịch vụ đường cao tốc. Cũng như phần còn lại của thế giới, đây là những nơi người lái xe có thể rời đường cao tốc để đổ xăng, nghỉ ngơi hoặc giải khát. Hầu hết các trạm dịch vụ đều có các cửa hàng ăn nhanh, nhà hàng, cửa hàng ăn uống nhỏ như Marks và Spencer và các cửa hàng cà phê như Costa Coffee; nhiều trạm dịch vụ còn kết hợp với các nhà nghỉ như Travelodge. Hầu hết tất cả các địa điểm MSA ở Anh đều thuộc sở hữu của Bộ Giao thông vận tải và cho các công ty tư nhân thuê vận hành trong 50 năm.

Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, các trạm dừng nghỉ thường là những cơ sở phi thương mại, cung cấp tối thiểu chỗ đậu xe và phòng vệ sinh. Toàn liên bang, có 1.840 trạm dừng nghỉ dọc theo các tuyến đường cao tốc liên bang. Một số có thể có ki-ốt thông tin, máy bán hàng tự động và khu pinic, trong khi một số có chỗ "đổ rác", nơi các phương tiện có thể đổ bể chứa nước thải của chúng. Các trạm dừng nghỉ thường được duy trì và tài trợ bởi các bộ giao thông vận tải của chính quyền tiểu bang. Ví dụ, các trạm dừng nghỉ ở California được Caltrans duy trì.

Một số nơi, chẳng hạn như California, có luật cấm các nhà bán lẻ tư nhân bán hàng tại các trạm dừng nghỉ. Một đạo luật liên bang được Quốc hội thông qua cũng cấm các bang cho phép các doanh nghiệp tư nhân bán hàng tại các trạm dừng nghỉ dọc theo đường cao tốc liên bang.

Biển "Cấm chào mời" tại một trạm dừng nghỉ ở California

Hầu hết các nước coi trạm dừng nghỉ trên cao tốc là một công trình thiết yếu của đường cao tốc, vì vậy phải được xây dựng đồng thời khi xây dựng đường. Ở nước ta do khó khăn về kinh phí, nên nhiều tuyến đường cao tốc, khi đưa vào vận hành vẫn chưa có trạm dừng nghỉ.

Phải xác định trạm dừng nghỉ là một công trình an toàn đường bộ, vì vậy, khi xây dựng chủ đầu tư phải xây dựng đồng bộ các trạm dừng nghỉ, sau đó đấu thầu cho tư nhân vận hành. Nếu khó khăn về kinh phí thì xây dựng trạm dừng nghỉ cung cấp các dịch vụ thiết yếu như nhà vệ sinh, cửa hàng xăng dầu, nơi để các tài xế kiểm tra xe...



Theo một số nghiên cứu và thực tế ở các quốc gia dẫn đầu về an toàn đường bộ, khoảng cách tối thiểu giữa các trạm dừng nghỉ là 20 Km. Vì vậy, chúng ta cần xem xét lại quy định của Việt Nam là các trạm dừng nghỉ cách nhau 30 - 50 Km.