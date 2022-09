Anfin gọi vốn thành công gần 5 triệu USD ở vòng Pre-series A

Chủ Nhật, 26/06/2022 10:31

Anfin – công ty công nghệ tài chính cho phép người dùng đầu tư chứng khoán từ 10.000 đồng chính thức thông báo đã huy động được 4,8 triệu USD trong vòng gọi vốn Pre-Series A do nhà đầu tư thiên thần Clement Benoit (Người sáng lập Stuart & Not so Dark) và Y Combinator dẫn đầu. Vòng này cũng có sự tham gia của các nhà đầu tư đáng chú ý khác bao gồm Rebel VC, Kharis Capital, Newman Capital, First Chek Ventures, Micro Ventures, Springcamp và AngelHub.

Khoản tiền này sẽ tập trung phát triển sản phẩm của Anfin, tăng tính trải nghiệm người dùng, đặc biệt là việc xây dựng hệ thống mạng xã hội trên App Anfin, cho phép người dùng có thể tham gia trực tiếp để cùng chia sẻ kiến thức đầu tư, tin tức thị trường. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể tự lên kế hoạch tài chính đầu tư và chiến lược đầu tư cụ thể nhờ những tính năng mà Anfin sẽ phát hành trong thời gian tới. Ra mắt sản phẩm vào tháng 10-2021, Anfin là Startup giúp người dùng đầu tư chứng khoán hướng đến trải nghiệm giao dịch nhanh chóng và tiện lợi cho người dùng. Ứng dụng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng giúp người dùng có thể giao dịch mua, bán các cổ phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Đặc biệt, tính năng cho phép giao dịch cổ phiếu phân đoạn của Anfin giúp người dùng có thể bắt đầu đầu tư chỉ từ 10.000 đồng. Anfin gọi vốn thành công gần 5 triệu USD ở vòng Pre-series A Anfin – công ty công nghệ tài chính cho phép người dùng đầu tư chứng khoán từ 10.000 đồng Công ty đã huy động được 4,8 triệu USD trong vòng gọi vốn Pre-Series A Ông Phước Trần, CEO Anfin chia sẻ: "Chỉ trong vòng một năm, ứng dụng đầu tư chứng khoán Anfin đã có hơn 1 triệu lượt tải ứng dụng. Để phù hợp với tầm nhìn của công ty về giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, Anfin tiếp tục theo đuổi sứ mệnh giúp các nhà đầu có số vốn ít có khả năng tiếp cận với nhiều loại sản phẩm tài chính như cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm đầu tư. Đồng thời, Ban lãnh đạo và đội ngũ Anfin sẽ mở rộng và tăng cường phát triển sản phẩm để hỗ trợ các nhà đầu tư đầu tư hiệu quả hơn cũng như phù hợp với nhu cầu và số vốn của người dùng’’. Công ty công nghệ tài chính Anfin đã có một bước nhảy vọt về sự tăng trưởng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 xảy ra vào năm 2021. Hiện tại, Anfin ghi nhận với hơn 100.000 tài khoản có hoạt động giao dịch, số tiền gửi đã lên đến 5 triệu đô la Mỹ và tổng giá trị giao dịch là 10 triệu USD. Clement Benoit, Nhà đầu tư thiên thần, Người sáng lập Stuart & Not so Dark cho biết: "Anfin hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư xã hội. Cá nhân tôi cảm thấy rất ấn tượng về sự phát triển và các chiến lược thực thi của đội ngũ quản lý. Trong chưa đầy 1 năm, Anfin đã tạo ra một sản phẩm độc đáo, không chỉ không ngừng tăng trưởng, mà còn được sử dụng rộng rãi. Tạo ra một sản phẩm đơn giản và thân thiện giúp mọi đối tượng và tầng lớp xã hội đều có thể đầu tư, là một hướng đi đúng đắn ở thị trường rộng lớn chưa được khai thác như châu Á. Tôi tin rằng Vòng gọi vốn Pre-series A này sẽ mang đến cơ hội để Anfin mở rộng ra ngoài thị trường Việt Nam, và trở thành một đơn vị đáng học hỏi về "Social Investing" (Nền tảng đầu tư cộng đồng)". Ông Phước Trần - CEO Anfin Tính đến cuối tháng 4-2022, theo thống kế mới nhất từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có thêm 232.000 tài khoản chứng khoán mới, số tài khoản đầu tư cá nhân đạt chính thức vượt 5.2 triệu tài khoản. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu nâng tỷ lệ dân số tham gia thị trường chứng khoán từ 3% vào năm 2021 lên 5% và 10% vào năm 2025 và 2030. Với mức tăng trưởng này, tỉ lệ người dân tham gia vào thị trường chứng khoán trên tổng dân số hiện đã đạt 5,2% và gấp 1,5 lần tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm gần đây cộng lại với 1,04 triệu tài khoản. Mặc dù thị trường có nhiều biến động và đang dần bước vào chu kỳ điều chỉnh nhưng không thể phủ nhận rằng chứng khoán vẫn là kênh đầu tư đang rất hấp dẫn và tiềm năng. Giới thiệu về Công ty TNHH Anfin Được thành lập vào tháng 6 năm 2021 và ra mắt vào tháng 10 năm 2021, Anfin là một công ty khởi nghiệp fintech xây dựng nền tảng giao dịch chứng khoán cung cấp trải nghiệm giao dịch nhanh chóng và thuận tiện cho người dùng. Đặc biệt, tính năng chia sẻ phân đoạn của Anfin cho phép người dùng đầu tư với số vốn ban đầu thấp tới 10.000 đồng (0,43 USD). Anfin cung cấp thêm các tính năng giáo dục và nghiên cứu, trong đó người dùng có thể tìm hiểu và cập nhật nội dung tài chính để hỗ trợ các quyết định đầu tư của mình. Là một trong những đơn vị tiên phong trong việc xây dựng ứng dụng đầu tư nhằm dân chủ hóa khả năng tiếp cận cho các nhà đầu tư bán lẻ tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại www.anfin.vn Liên hệ truyền thông: Ms. Thơm Nguyễn – Phụ trách truyền thông SDT : 0967085447 Email: thom.nguyen@anfin.vn

P. Đình

Gửi bình luận