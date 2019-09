Kiểm soát thuế thu nhập cá nhân trong giao dịch bất động sản

Thứ Sáu, 06/09/2019 07:51

Tổng cục Thuế vừa có công văn số 3122/TCT-TTKT gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc quản lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong các giao dịch, chuyển nhượng bất động sản.

Theo Tổng cục Thuế, thời gian qua các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng một số cá nhân trên địa bàn các tỉnh, thành phố như: TP HCM, TP Hà Nội, tỉnh Khánh Hoà… kê khai giá tính thuế TNCN đối với giao dịch chuyển nhượng bất động sản không đúng với thực tế, hoặc kê khai giá tính thuế TNCN của bất động sản hình thành trong tương lai thấp hơn nhiều so với giá giao dịch bất động sản tương tự của chủ dự án đang bán ra.

Tổng cục Thuế yêu cầu kiểm tra thuế thu nhập cá nhân trong giao dịch bất động sản

Do đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 3841/TCT-TTr, ngày 9/10/2018 của Tổng cục Thuế về tính thuế TNCN đối với bất động sản hình thành trong tương lai.Ngoài ra, khi chuyển hồ sơ để phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan chức năng, các cục thuế phải có trách nhiệm trong việc thu thập, củng cố đầy đủ hồ sơ, căn cứ pháp lý, xác định cụ thể mức giá chênh lệch, số thuế kê khai thiếu so với quy định… để chuyển thông tin đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định.