MSB sau hơn 3 năm thay đổi chiến lược thương hiệu

Thứ Sáu, 15/07/2022 12:50

Tháng 1-2019, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) chuyển đổi chiến lược thương hiệu với tên gọi MSB cùng logo mới thể hiện cho sự phát triển về chất của nhà băng, cam kết cùng khách hàng gia tăng trải nghiệm.

Sau hành trình hơn 3 năm, MSB ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, khẳng định dấu ấn nổi bật trên thị trường.

Tính đến 31-3-2022, tổng tài sản của MSB đạt 195,7 nghìn tỷ đồng, tăng 68% từ mốc hơn 116,1 nghìn tỷ đồng tại quý I/2018. Vốn điều lệ tăng 30%, đạt 15.275 tỷ đồng, tăng 3.525 tỷ đồng, tương đương 30% so với năm 2018.



Cho vay khách hàng hết quý I/2022 đạt 110,5 nghìn tỷ đồng, ghi nhận tăng 215% so với quý I/2018. Tổng huy động của MSB đạt 108,8 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh hơn 61% so với cùng kỳ 2018.

Lợi nhuận trước thuế tính đến hết quý I/2022 của MSB đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 542% so với cùng kỳ năm 2018.

Đặc biệt, về chỉ số an toàn trong hoạt động, MSB đạt kết quả tốt khi kết thúc quý I/2022, hệ số an toàn vốn CAR hợp nhất theo thông tư 41 đạt 12,06%, tỉ lệ nợ xấu theo thông tư 11 chỉ 1,29%, đều có sự cải thiện lớn so với thời điểm trước thay đổi nhận diện.

Cũng từ năm 2019, với nỗ lực chuyển mình, MSB đã 3 năm liên tiếp được vinh danh với những giải thưởng uy tín như "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" do Tạp chí Global Finance bình chọn cùng nhiều giải thưởng khác về sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, sáng tạo....

Tăng trưởng trong kết quả kinh doanh MSB có được là từ sự tin tưởng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của khách hàng. Tính đến nay, MSB phục vụ hơn 3 triệu khách hàng cá nhân và hơn 63.000 khách hàng doanh nghiệp, tăng tương ứng 87% số lượng khách hàng cá nhân và 62% khách hàng doanh nghiệp so với quý I/2018.

Để nâng cao trải nghiệm khách hàng, MSB đã đưa chuyển đổi số trở thành mục tiêu chiến lược của trong nhiều năm qua. Đến nay, hàm lượng công nghệ trong các sản phẩm - dịch vụ của MSB đã tăng rõ rệt, hướng tới tạo nên một hệ sinh thái khép kín và liền mạch trong trải nghiệm khách hàng.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, MSB đã triển khai nhiều sản phẩm và tiện ích đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao về số hóa như: mở tài khoản, chuyển tiền nhanh, thanh toán hóa đơn, chuyển tiền quốc tế, bán ngoại tệ, giải ngân trực tuyến… MSB cũng là ngân hàng đầu tiên ra mắt giải pháp cấp tín chấp đến 15 tỷ giúp doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ và nhận phê duyệt 100% online.

Chuyển đổi số là cơ sở quan trọng để ngân hàng phục vụ ngày một tốt hơn và đến gần khách hàng hơn. Tính đến hết 31-3-2022, số lượng giao dịch số hóa tại MSB đã tăng 404% so với cùng kỳ 2018.