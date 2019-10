Nhà ở xã hội chậm triển khai vì thiếu vốn ưu đãi

Thứ Hai, 14/10/2019 09:01

Vốn ngân sách, bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội mới chỉ được 1.262 tỷ đồng giai đoạn 2018 - 2020, chỉ đáp ứng 13% yêu cầu cho vay hỗ trợ nhà ở với lãi suất ưu đãi.

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa gửi Quốc hội báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn.

Theo đó, về yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, Quốc hội và Chính phủ đã phê duyệt vốn ngân sách, bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội 1.262 tỷ đồng giai đoạn 2018-2020 (mới đáp ứng được 13% so với yêu cầu) để cho vay hỗ trợ nhà ở với lãi suất ưu đãi.

Tuy nhiên, trong năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội mới chỉ được giao 500 tỷ đồng, còn 4 ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định vẫn chưa được bố trí nguồn vốn cấp bù cho vay. Do đó có nhiều dự án nhà ở xã hội không thể triển khai thực hiện do không tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, trong khi nhu cầu của người thu nhập thấp vẫn rất lớn.

Báo cáo cũng nêu các giải pháp đã và đang triển khai để thực hiện yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Đó là, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho phát triển nhà ở xã hội trong dự kiến phân bổ nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở xã hội. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cơ chế chính sách thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của từng đối tượng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Tại cuộc họp báo quý 3 Bộ Xây dựng vừa qua, đại diện Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản thống kê, chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị: 9 tháng năm 2019, cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 106 dự án, quy mô xây dựng khoảng 44.450 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 2.222.500m2. Đang tiếp tục triển khai 148 dự án, quy mô xây dựng khoảng 91.600 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 4.580.000 m2.

Chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp: Đến nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 100 dự án, tương đương khoảng 41.000 căn hộ, với tổng diện tích 2.050.000 m2. Đang tiếp tục triển khai 73 dự án với quy mô xây dựng khoảng 88.400 căn hộ, tổng diện tích 4.420.000 m2. Trong những tháng đầu năm 2019 đã hoàn thành 08 dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, quy mô khoảng 3.750 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 187.500m2.