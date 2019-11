Tiềm năng nào cho doanh nghiệp về tỉnh phát triển bất động sản?

Thứ Sáu, 29/11/2019 17:24

Khi thị trường bất động sản TP HCM gặp vướng mắc pháp lý của các dự án chưa được giải quyết, các doanh nghiệp bất động sản đã chọn giải pháp đẩy mạnh ra tỉnh để để tìm cơ hội. Long An được đánh giá một thị trường đầy tiềm năng khi các doanh nghiệp lớn đổ về đây làm các dự án "khủng".

Nhiều dự án được tung ra



Giai đoạn cuối năm, nhiều doanh nghiệp bất động sản tung dự án mới, điển hình Thịnh Hưng Holdings đã trình làng dự án Vietuc Varea với quy mô hơn 20ha, gồm 1.200 sản phẩm. Dự án đã được duyệt 1/500, đã có giấy phép xây dựng. Đồng thời đã thi công hạ tầng cơ bản, đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng dự kiến 3 tháng nữa sẽ ra sổ đỏ cho khách hàng.



"Dự án đã đầu tư xây dựng khu nhạc nước ngoài trời đầu tiên của Long An, khu chợ đêm và phố đi bộ ngay trong nội khu. Các tiện ích nội khu quy mô lớn: Trường mầm non, trường tiểu học, chợ trung tâm, trung tâm thương mại, khu thể thao đa năng và công viên dọc sông. Đặc biệt, dự án nằm trong lòng các khu đô thị quy mô bậc nhất khu vực của các ông lớn như Vin Group, Thaco, Nam Long… nên đã thu hút được rất đông các nhà đầu tư", ông Huỳnh Minh Thắng, Tổng giám đốc Thịnh Hưng Holdings cho hay.

Hay ở khu vực huyện Bến Lức, The Pearl Riverside dự án hiếm hoi ra mắt thị trường hiện tại sở hữu vị trí đắc địa, pháp lý hoàn thiện cụ thể là đã được phê duyệt 1/500 trong thời gian vừa qua. Với quy mô gồm 250 sản phẩm nhà phố liền kế được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn Singapore sẽ hình thành một khu dân cư riêng biệt nằm trong tổng thể quy hoạch đô thị vệ tinh trong thời gian tới.

Dự án được chú ý bởi khu công viên dọc bờ sông được chủ đầu tư đặc biệt chú trọng. Với mục đích xây dựng một dự án hiện đại, sang trọng nhưng gần gũi với thiên nhiên dự án được đầu tư nhiều tiện ích bao gồm: an ninh 24/7, dịch vụ- văn phòng, khu công viên bờ sông, vui chơi dành cho trẻ em, quảng trường ánh sáng, khu vui chơi thể dục thể thao, đường chạy bộ ven sông, BBQ ngoài trời, Club house, cầu vọng cảnh, photoshooting…

Chọn The Pearl Riverside là bạn đã chọn được cho gia đình một không gian sống chan hòa với thiên nhiên là chốn đi về thư thái cho mỗi gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi, là nơi nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên đối với con trẻ và cũng là nơi hội tụ không khí an lành cho những ai cần không gian để an hưởng tuổi già.

Được biết dự án sẽ được chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường vào dịp cuối năm nay. Dự án được thiết kế tối ưu diện tích sử dụng phù hợp cho gia đình 2-3 thế hệ. Ngoài diện tích sử dụng cho sinh hoạt gia đình, thiết kế căn nhà có sân thượng có thể giúp cư dân tận dụng làm nơi xây dựng môi trường sống xanh cho gia đình bằng cách thiết kế các mô hình vườn trong nhà, nhà trong vườn tạo nên không gian sống lý tưởng tiêu chuẩn Singapore trong một quần thể cư dân trẻ và trí thức.

Được biết The Pearl Riverside là dự án thứ ba được đầu tư bởi chủ đầu tư Seaholdings thông qua công ty con và đã được phê duyệt 1/500. Trong tương lai Seaholdings hứa hẹn sẽ có thêm nhiều dự án tiếp theo đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường.

Các doanh nghiệp bất động sản lớn tại Long An, cho biết cuối năm 2019 họ sẽ tung ra nhiều sản phẩm để phục vụ khách hàng, nhất là các khách hàng đang có nhu cầu về nhà ở trước tết. Cụ thể, các doanh nghiệp như Nam Long, Cát Tường, Trần Anh, Hiển Vinh, Nam Phong… đều cho biết sẽ bung hàng trong giai đoạn cuối năm 2019. Các dự án đang được nhà đầu tư chú ý như: Dự án Lavilla Green City Tân An , Dự án Waterpoint, Bella Vísta City, West Lakes Golf & Villas… sẽ được tung hàng.

Hấp dẫn nhờ tiềm năng tăng giá

Nhìn ở góc độ giá, từ đầu năm 2019 đến nay, giá đất tại các khu vực vùng ven TP HCM luôn tăng trưởng ổn định, đặc biệt là khu vực tỉnh Long An, nơi có hạ tầng đồng bộ hiện đại, tập trung nhiều khu công nghiệp lớn. Nhờ thế những năm qua, Long An thu hút được rất nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, vận tải, dịch vụ và nhất là bất động sản.

Thị trường bất động sản Long An qua khảo sát tại các dự án, cho thấy giá luôn tăng từ 15 - 25%. Đặc biệt là khu vực TP Tân An, Bến Lức và Đức Hòa là những địa phương có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Dù Long An có mức tăng nhanh hơn, song xét về mặt bằng giá chung so với các khu vực lân cận TP HCM như Đồng Nai, Bình Dương thì giá đất tại đây vẫn còn khá mềm.

Thực tế các dự án Vietuc ở Long An.

Ông Trần Hiền Phương, Tổng giám đốc SeaHoldings, cuối năm 2019, sẽ là thời điểm vô cùng thích hợp để bất động sản Long An tạo một cú hích bùng nổ, làm thay đổi cục diện thị trường bất động sản các tỉnh phía Nam. Dự kiến giá đất sẽ tiếp tục tăng thêm ít nhất 15 - 18% trong 3 tháng cuối năm. Số lượng giao dịch thành công tăng gấp đôi so với năm 2018. Đây là thời điểm mà dòng tiền dư của người dân nhiều nhất và bất động sản trở thành mục tiêu đầu tư sinh lợi tốt thay vì gửi tiền ngân hàng hay đầu tư tài chính.

Hình thực tế các dự án Vietuc ở Long An

Ông Hoàng Đình Thảo, Tổng giám đốc Công ty Hồng Hà, cho biết khoảng 5 năm trước, nhắc đến bất động sản Long An cũng ít người quan tâm vì lúc đó quỹ đất TP HCM còn khá nhiều. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, thị trường Logn An không còn ở dạng tiềm năng nữa mà nó đã trưởng thành tâm điểm đầu tư của nhiều tập đoàn lớn như các tập đoàn Vingroup, Nam Long, Him Lam, Vạn Thịnh Phát, Becamex… Điều này hứa hẹn năm 2020 thị trường Long An sẽ bùng nổ mạnh mẽ. Do đó, thời điểm này, việc đầu tư vào thị trường Long An là phù hợp và sẽ mang lại hiệu quả cao trong tương lai.