Doanh nhân

Thành lập Trung tâm thiết kế tiên tiến lĩnh vực viễn thông và không gian tại Việt Nam

Thứ sáu, 05/09/2025 16:15

Temix Group - Tập đoàn tư nhân từ Ý, lĩnh vực truyền thông vệ tinh, quốc phòng, hàng không vũ trụ, công bố thành lập Trung tâm thiết kế tiên tiến tại Việt Nam.

Sáng kiến này được triển khai với sự hỗ trợ chiến lược từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) – một trong những cơ sở giáo dục Đại học công lập hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam.

Thành lập Trung tâm thiết kế tiên tiến lĩnh vực viễn thông và không gian tại Việt Nam- Ảnh 1.

Là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam có đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu cao trong nghiên cứu thiết bị vệ tinh tầm thấp, PTIT sẽ bố trí một cơ sở riêng biệt trong khuôn viên trường để đặt trung tâm mới, nơi các chuyên gia từ Tập đoàn Temix sẽ hợp tác cùng đội ngũ các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong nước.

Trung tâm này với sự chủ trì của PTIT cũng theo sát với chiến lược quốc gia về việc mở ra những cơ hội đột phá cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành khoa học và công nghệ. Sự phát triển này là bước tiếp theo trong quá trình hợp tác lâu dài giữa Temix và PTIT, vốn đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đào tạo ngành kỹ thuật viễn thông. Hợp tác lần này cũng bao gồm việc tài trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học chương trình đào tạo nâng cao tại Đại học Catania (Ý), nơi cả hai đơn vị duy trì hợp tác học thuật.

Sáng kiến này nằm trong chiến lược củng cố hoạt động công nghiệp dài hạn của Temix tại Việt Nam, dựa trên hợp tác chiến lược với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức công và tư. Với nền tảng công nghệ từ những năm 1990 và hiện diện hoạt động tại châu Âu, Trung Đông và châu Á, Temix tiếp tục khẳng định cam kết phát triển hệ sinh thái công nghệ giá trị cao.

"Việc thành lập trung tâm thể hiện sự đầu tư chiến lược vào năng lực đổi mới sáng tạo của Tập đoàn, phát huy tối đa sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của chúng tôi và năng lực học thuật xuất sắc của Việt Nam" - ông Armando Caravella, Nhà sáng lập & Chủ tịch Tập đoàn Temix, nói.


Song Hà

hàng không vũ trụ

Cơ sở giáo dục đại học

đại học công lập

ngành khoa học
Bosch Rexroth tham gia triển lãm tự động hoá thế giới tại Việt Nam

Bosch Rexroth tham gia triển lãm tự động hoá thế giới tại Việt Nam

Doanh nhân 12:45

Bosch Rexroth hướng tới mục tiêu hỗ trợ xây dựng Nhà máy thông minh - Smart Factory tại Việt Nam.

Ngân hàng số Cake đạt giải “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025”

Ngân hàng số Cake đạt giải “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025”

Số hóa 11:44

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) vừa được International Banker – tạp chí tài chính uy tín tại Anh Quốc vinh danh là “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025”.

Gamuda Land đồng hành cùng "Nhịp tim Việt Nam" và "Vết sẹo cuộc đời"

Gamuda Land đồng hành cùng "Nhịp tim Việt Nam" và "Vết sẹo cuộc đời"

Doanh nhân 10:43

Lễ công bố giải chạy "Run For The Heart – Chạy Vì Trái Tim 2025" đã diễn ra tại Eaton Park.

Grand Marina, Saigon – di sản thời đại mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Grand Marina, Saigon – di sản thời đại mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Dự án 10:41

Trên đất lịch sử Ba Son, Grand Marina, Saigon không chỉ là khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott bậc nhất thế giới, mà còn tiếp nối mạch nguồn di sản.

Masterise Group ghi dấu ấn tại triển lãm thành tựu quốc gia 2025

Masterise Group ghi dấu ấn tại triển lãm thành tựu quốc gia 2025

Doanh nhân 14:58

BĐS quốc tế Masterise Group gây ấn tượng với không gian trưng bày hiện đại, lan tỏa hành trình kiến tạo chuẩn sống quốc tế, nâng tầm cuộc sống người Việt.

ITL và Seino thành lập liên doanh tại Việt Nam

ITL và Seino thành lập liên doanh tại Việt Nam

Doanh nhân 19:02

Tập đoàn ITL và Tập đoàn Seino (Nhật Bản) chính thức bắt tay thành lập liên doanh Seino-ITL Logistics.

Masterise Group góp mặt tại triển lãm “Thành Tựu Đất Nước 2025”

Masterise Group góp mặt tại triển lãm “Thành Tựu Đất Nước 2025”

Doanh nhân 14:33

Masterise Group vinh dự trở thành một trong 20 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu được lựa chọn để góp mặt tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025.

Hành động để đổi mới: 5 định hướng cho doanh nghiệp Việt

Hành động để đổi mới: 5 định hướng cho doanh nghiệp Việt

Doanh nhân 09:55

Doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước một lựa chọn chiến lược mới: hội nhập số.

Vì sao nhà đầu tư thích mua bất động sản tại TP HCM?

Vì sao nhà đầu tư thích mua bất động sản tại TP HCM?

Thị trường 16:35

TP HCM sau quá trình sáp nhập tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư bất động sản đến từ Hà Nội.

Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp

Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp

Doanh nhân 21:51

Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, hàng trăm CBNV ROX Group đã cùng tham gia chương trình hiến máu Giọt thương 2025.

XEM THÊM