The Privia - Khang Điền: Căn hộ 3P - Riêng tư tại gia, tự hào sở hữu

Trải nghiệm sống mới với tiêu chuẩn 3P Chữ "P” trong tên PRIVA thể hiện 3 giá trị: “Power - Năng lượng”, “Private - Riêng tư”, “Pride - Tự hào”, có ý nghĩa mang đến cho gia chủ một không gian sống trọn vẹn, tinh thần phấn chấn, cảm xúc tích cực.

Mỗi sáng thức dậy, vươn mình đón những tia nắng ban mai cùng làn gió mát lành từ công viên Lý Chiêu Hoàng rộng 6000 m2 liền kề. Bên ghế sofa sang trọng, ngồi nhâm nhi tách cà phê ấm nóng, đọc vài trang sách yêu thích rồi thong thả dẫn con đến trường học gần nhà.

Chiều về, cả gia đình thảnh thơi dạo bộ trên cung đường N1 khang trang, sạch sẽ, rợp bóng cây xanh, hít hà khí trời thiên nhiên khoan khoái. Tại The Privia, mỗi ngày đều là tận hưởng, tràn đầy năng lượng, cân bằng nhịp sống.

Toạ lạc tại tâm điểm 3 quận Bình Tân - Q.6 - Q.8, thừa hưởng hạ tầng xã hội hiện đại: trường học, bệnh viện, TTTM Aeon Mall… The Privia còn sở hữu hệ tiện ích riêng tư khép kín trong khuôn viên tòa nhà: hồ bơi dài 50m, phòng gym, yoga, khu thể thao, shophouse, khu vui chơi trẻ em, phòng đọc sách, vườn BBQ…

Tất cả chỉ trong vài bước chân, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu cho cuộc sống năng động, đậm chất riêng, đầy cá tính. Cùng với uy tín hơn 22 năm phát triển của Tập đoàn Khang Điền, luôn bàn giao sổ hồng đúng quy định, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm về chủ quyền tài sản, tự hào khi sở hữu một tổ ấm tiện nghi, hiện đại ở Sài Gòn, định cư tại quận Bình Tân.

Chỉ 1 tháng sau khi đã bán hết 850 căn trong đợt đầu tiên, Tập đoàn Khang Điền tiếp tục đợt mở bán mới với hơn 100 giao dịch thành công

Căn 2 PN + 1, căn hộ điển hình cho gia đình 3 - 5 thành viên

Rộng khoảng 63.84 m2 - 69.46 m2, căn 2 PN +1 The Privia nhận được sự quan tâm đặc biệt nhờ diện tích phù hợp, giá phải chăng, thiết kế linh hoạt, hài hoà giữa sự riêng tư của ba mẹ và đảm bảo tiện nghi cho con trẻ.

Đa phần căn loại hình này nằm ở tháp A với 3 tầm view tuyệt đẹp. Dù hướng về công viên Lý Chiêu Hoàng xanh mát, đại lộ Võ Văn Kiệt hay trung tâm thành phố, gia chủ cũng sẽ cảm nhận được sự quyện hoà giữa vẻ bình yên của thiên nhiên cùng nhịp sống phồn hoa, náo nhiệt của phố thị.

Căn 2 PN +1 The Privia gồm 2 phòng ngủ và 2 WC riêng biệt, nhưng vẫn đề cao tính kết nối chung của gia đình.

Tất cả các căn đều có lô gia tiếp giáp phòng khách, các căn góc có sân phơi riêng, toàn bộ phòng ngủ có cửa sổ lớn, thoáng đãng. Điểm đặc biệt của các căn hộ này là khu vực +1 đa năng, có thể linh hoạt điều chỉnh công năng theo nhu cầu của gia đình.

Nơi này có thể bố trí thành khu vui chơi cho trẻ, phòng làm việc, thư viện hay chỗ tập yoga... Gia chủ cũng có thể chuyển đổi không gian này thành phòng ngủ phụ nếu có thêm thành viên.

Phòng khách và phòng bếp mở thông nhau, đảm bảo tối ưu ánh sáng và lưu thông không khí

The Privia đã cất nóc vào cuối tháng 12.2023, dự kiến bàn giao Q4.2024. Tương tự những dự án trước đây do Tập đoàn phát triển, The Privia sau khi hoàn thiện thực tế đẹp hơn hình phối cảnh, vượt trên mọi kỳ vọng, kiến tạo nên không gian sống chất lượng, hiện đại và tiện nghi, như một nét chấm phá hoàn hảo trong bức tranh đa sắc màu của Q. Bình Tân.

Chọn The Privia, tự tin toả sáng, tự do làm điều mình thích, cho cuộc sống thăng hoa.