Bất động sản quận 1 thêm nhiều lợi thế tăng giá

Thứ Sáu, 23/09/2022 10:16

Giá đất và chi phí vật liệu xây dựng leo thang, nguồn cung đón nhận nhiều sản phẩm thuộc phân khúc hạng sang đã thúc đẩy giá cho thị trường địa ốc TP HCM.

Báo cáo thị trường nhà cao tầng của Cushman & Wakefield hồi quý I cho thấy, giá sơ cấp phân khúc căn hộ tại TP HCM vẫn duy trì đà tăng. Giá nhà chung cư mới chào bán tại thành phố đạt 3.300 USD một m2 (tương đương 75,4 triệu đồng), tăng 27% theo năm.



"Giá sơ cấp trung bình tăng mạnh chủ yếu do sự thay đổi trong giỏ hàng sơ cấp, được chiếm lĩnh bởi các dự án mới có giá bán cao trong khi các dự án có giá bán thấp đã được bán hết. Ngoài ra, việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng và sự khan hiếm dự án phân khúc bình dân cũng góp phần vào xu hướng tăng giá", một chuyên gia JLL nhận định.

Xét về kinh tế vĩ mô, dù giá căn hộ vẫn duy trì đà đi lên nhưng có nhiều lý do để chúng ta tin tưởng vào một giai đoạn tăng trưởng mới của kinh tế Việt Nam. Mới đây, Ngân hàng quốc tế (IMF) cũng cho biết Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất được tổ chức này nâng mức dự báo tăng trưởng trong năm nay. Chứng kiến đà hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch, niềm tin vào một chu kỳ tăng trưởng đang bắt đầu là có cơ sở, cũng là cơ hội để nhà đầu tư "xuống tiền" để tìm kiếm các mục tiêu lợi nhuận về sau.

The Grand Manhattan đáp ứng được những tiêu chuẩn "khắt khe" về tiềm năng sinh lời.

Mới đây, việc Ngân hàng Nhà nước thông báo nới room tín dụng cũng tạo nên nhiều hiệu ứng tích cực cho thị trường. Các chủ đầu tư, người mua với nhu cầu ở thực và nhà đầu tư sẽ có thể tận dụng nguồn tín dụng mới cho các mục tiêu riêng, từng bước có thể giúp cho thị trường trở nên sôi động hơn.



Xét về những diễn biến cụ thể tại thị trường BĐS quận 1, việc một số chủ đầu tư có những động thái đáng chú ý trong việc "tái khởi động" những dự án quy mô và mức giá được dự báo gây "choáng" cũng đang nhận được quan tâm đặc biệt. Nếu những dự báo này đúng thì giá bất động sản quận 1 sẽ thiết lập mặt bằng giá mới ở mức rất cao.

Bên cạnh tiềm năng tăng giá, nguồn lợi từ cho thuê cũng khiến chủ nhân các bất động sản nói chung, căn hộ nói riêng, thêm an tâm. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn mới đây cho thấy, căn hộ một phòng ngủ tại quận 1 hiện có giá thuê dao động trong khoảng 20-40 triệu đồng/tháng. Savills cũng nhận định rằng công suất khai thác căn hộ cho thuê hiện đạt 74% tại TP HCM. Khảo sát của Vnexpress cũng cho thấy giá thuê căn hộ dịch vụ tại quận 1 và một số quận trung tâm khác đã tăng 6-8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do hạ tầng và dịch vụ phát triển cùng với sự tiện lợi cho các hoạt động kinh doanh, thương thảo, quận 1 thường được khách du lịch hạng sang, chuyên gia, doanh nhân, nghệ sĩ nước ngoài hay Việt kiều lựa chọn lưu trú, tạo nên sức cầu lớn cho phân khúc căn hộ cao cấp có khai thác cho thuê.

The Grand Manhattan – bảo toàn vốn cho hiện tại, giá trị gia tăng lớn cho tương lai

Bảo toàn vốn đang là ưu tiên của nhiều nhà đầu tư khắp thế giới trước những căng thẳng địa chính trị ở một số khu vực và những nguy cơ của lạm phát, giá nhiên liệu tăng vọt hay đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với những nhà đầu tư "trường" vốn, đang muốn đa dạng hoá danh mục đầu tư, ưu tiên bảo toàn dòng tiền thì The Grand Manhattan là lựa chọn đáng cân nhắc. "Dự án ở trung tâm của TP HCM sẽ bảo toàn được giá trị một cách bền vững", ông Harry Morant, CEO của Buy2sell Vietnam nhận định. Đó hẳn cũng là lý do mà vị doanh nhân người Pháp đã sở hữu đến 2 căn hộ ở dự án có vị trí toạ lạc tại số 100 Cô Giang (quận 1).

Sở hữu căn hộ cao cấp tại trung tâm của thành phố lớn nhất cả nước có ý nghĩa biểu trưng lớn với người sở hữu, là cách thể hiện sự thành đạt một cách tinh tế bên cạnh sự tiện lợi cho công việc và cuộc sống. Đó cũng là lý do khiến cho sức cầu tại khu vực này luôn rất cao. Có thể liên tưởng một cách đơn giản nhưng rất thuyết phục: bất động sản tại các quận huyện khác nhìn chung hoặc là đi ngang hoặc là tiếp đà tăng suốt thời gian vừa qua, vậy thì không có lý do gì bất động sản tại trung tâm TP HCM lại có thể suy giảm giá trị.

Dự án The Grand Manhattan ở trung tâm của TP HCM sẽ bảo toàn được giá trị một cách bền vững

Với những nhà đầu tư muốn hướng đến các mục tiêu lợi nhuận, The Grand Manhattan đáp ứng được những tiêu chuẩn "khắt khe" về tiềm năng sinh lời. "Tích hợp" chính là từ miêu tả chính xác hướng phát triển hệ tiện ích tại The Grand Manhatan và có thể xem là điểm nhấn quan trọng giúp dự án sở hữu tiềm năng tăng giá đáng kể.



Về ẩm thực, cư dân tại The Grand Manhattan có thể chọn Phin Deli, Gloria Jean’s Coffees, Crustal Jade, Jumbo, Dynasty cùng nhiều thương hiệu đẳng cấp khác thuộc hệ sinh thái Nova FnB, đáp ứng nhu cầu đan dạng về phong vị ẩm thực Á – Âu.

Về thực phẩm, cư dân tại đây cũng được sử dụng các sản phẩm rau xanh và thịt được nuôi trồng tại các nông trại thuộc NovaGroup được áp dụng những tiêu chuẩn khắt khe, đảm bảo an toàn và phân phối thông qua chuỗi cửa hàng và siêu thị Nova Market. Đối với nhu cầu thư giãn, tái tạo năng lượng và tăng cường sức khoẻ, The Grand Manhattan có đầy đủ hồ bơi, khu tập gym, yoga, công viên nội khu hay khuôn viên xanh mát cho cư dân.

Hướng phát triển "tích hợp" khách sạn chuẩn 5 sao Avani Saigon của The Grand Manhattan

Hướng phát triển "tích hợp" tại đây còn phải kể đến việc khách sạn chuẩn 5 sao Avani Saigon ngay tại khu vực khối đế của The Grand Manhattan. Với việc cung cấp dịch vụ lưu trú, thư giãn đẳng cấp quốc tế, Avani Saigon hứa hẹn sẽ là địa điểm được nhiều doanh nhân trong nước và nước ngoài ưa thích. Sự "cộng hưởng" về thương hiệu giữa The Grand Manhattan và Avani sẽ có tác dụng rất lớn trong việc quảng bá cho cả hai, giúp Avani Saigon được biết đến nhiều hơn trong khi The Grand Manhattan sẽ có thêm lợi thế để gia tăng giá trị theo thời gian.



Trong giai đoạn này, Novaland đang áp dụng các chính sách ưu đãi giúp khách hàng thêm vững tin vào tiềm năng cho thuê và tăng giá của dự án. Với các nghiên cứu kỹ lưỡng về tiềm năng nội và ngoại khu, Novaland áp dụng chính sách cam kết thuê đến 3.000 USD/tháng trong vòng 36 tháng. Hiện khách hàng cũng được hưởng chính sách thanh toán hấp dẫn, chỉ thanh toán 40% trong gần 6 năm. Đặc quyền đậu xe định danh ắt hẳn cũng khiến nhiều khách hàng quan tâm trong bối cảnh nhiều ngườ gian nan tìm chỗ đậu xe giữa quận 1 "tấc đất tấc vàng".