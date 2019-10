Cơ chế, chính sách đang "bức tử" thị trường bất động sản

Thứ Bảy, 12/10/2019 11:27

Đó là nhận định của các đại biểu tại hội thảo “Lấy ý kiến – Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp” ngày 25-9.

Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (Horea), từ đầu năm 2019 đến nay, thị trường bất động sản đã có nhiều dấu hiệu chững lại. Khối doanh nghiệp bất động sản tư nhân ngày càng lớn mạnh nhưng đang phải đương đầu với nhiều thách thức, rủi ro pháp lý khi thực hiện các dự án.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Horea chia sẻ, thị trường bất động sản TP HCM đang khó khăn, không phải do doanh nghiệp hay khách hàng, mà do cơ chế, chính sách. Đã có những dự án bị dừng vì chồng chéo luật. Hiện toàn TP đang có 170 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thể triển khai do vướngvề quy định pháp luật (trong đó có 120 dự án vướng do liên quan đến đất hỗn hợp).

Các đại biểu hiến kế phương án tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

"Để làm một dự án, doanh nghiệp mất 5 năm giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư 3 năm, thi công 2 năm tổng cộng tất cả là 10 năm. Chưa có doanh thu, áp lực tài chính lớn... Vì vậy, chính sách nên chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp" – ông Châu nói thêm.



Đồng quan điểm, GS. Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: "Hiện nay nhiều dự án đầu tư đã được phê duyệt nhưng phải dừng lại để rà soát tính phù hợp với pháp luật. Tại TP HCM đã quyết định cho dừng 150 dự án để rà soát và điều chỉnh, đến nay vẫn còn 30 dự án đang phải tiếp tục rà soát. Lý do là bất cập trong khoảng trống pháp luật, xung đột pháp lý giữa hai hay nhiều luật, hoặc xung đột giữa luật này với văn bản hướng dẫn thực thi luật khác. Đây là lý do dẫn đến hoạt động đầu tư bị ách tắc, đứt đoạn, nguồn cung bất động sản giảm".

"Việc kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi pháp luật chưa được đề cao. Hệ thống hành chính gần như ngầm hiểu rằng mình có thể quyết định một số điều không thực sự phù hợp pháp luật. Bệnh "nhờn luật" từ đấy mà hình thành. Cơ quan chức năng cần tổ chức rà soát để xác định các nội dung cần bổ sung nhằm lấp đầy khoảng trống. Từ đó, xây dựng gấp một Nghị định quy định bổ sung và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép ban hành. Nghị định này cần tập trung vào quy định thống nhất về trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư" – GS. Đặng Hùng Võ kiến nghị.