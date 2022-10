Lộc An đón đầu xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng

Thứ Năm, 13/10/2022 12:00

Gần đây, giới kinh doanh bất động sản "kháo" nhau về một "siêu phẩm" bất động sản hoàn toàn mới theo phong cách độc đáo và ấn tượng với địa thế theo triền dốc cao, hàng rào trà xanh, hồ sinh thái nước xanh ngọc cùng phố hoa rực rỡ theo chủ đề và được vận hành bởi một đơn vị chuyên nghiệp.

"Siêu phẩm" đó chính là Làng sinh thái Lộc An, nằm tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Thời gian gần đây, Lộc An được xem là điểm đến của rất nhiều nhà đầu tư khắp cả nước với xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, vừa để nghỉ dưỡng vừa để đầu tư.



Từng du học và làm việc nhiều năm tại Châu Âu, đầu năm 2022, Nguyễn Duy (38 tuổi, quê Tây Ninh), một kỹ sư công nghệ quyết định về nước và trở thành nhà đầu tư công nghệ cũng như bất động sản. Duy chọn phân khúc đất nền xa thành phố để đầu tư sau vài tháng nghiên cứu kỹ thị trường.



Xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ 2 đang làm nóng thị trường bất động sản Bảo Lâm, Bảo Lộc

"Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới và chỉ khi đặt chân đến vùng đất Lộc An tìm hiểu một số mô hình nghỉ dưỡng nơi đây thì mới thấy Việt Nam mình có một vùng đất có khí hậu tuyệt vời như vậy. Ở đây không quá lạnh đến mức có tuyết rơi, cũng không quá nóng mà nhiệt độ cứ đều đều từ 10 đến 22 độ, quá thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng" - ông Duy nói.

Ông Duy cũng cho biết bạn bè của ông đã lên đây mua căn nhà thứ hai rất nhiều. Kể từ sau cú sốc đại dịch COVID-19 càng làm cho con người nhận thấy được giá trị của sức khỏe quan trọng như thế nào. Việc tìm một ngôi nhà thứ hai trên vùng đất cao nguyên vừa để nghỉ dưỡng, nâng cao sức khỏe vừa có thể cho thuê khai thác du lịch trở nên thiết thực hơn.

Với mô hình nhà vườn sinh thái có diện tích vừa phải, pháp lý đầy đủ, sổ hồng trao tay cùng giá bán cũng đang rất "dễ thở", so với giá đất ở Đà Lạt thì ở đây dư địa tăng giá còn rất lớn. Đó cũng là lý do ông Duy quyết định mua 2 lô góc làng sinh thái Lộc An để đón đầu làn sóng "second home" đang diễn ra mạnh mẽ tại Bảo Lâm, Bảo Lộc thời gian qua.



Ông Nguyễn Văn Dũng - Đại diện đơn vị chủ đầu tư bất động sản - cho biết Làng sinh thái Lộc An nằm trên độ cao 900m so với mực nước biển, thừa hưởng trọn vẹn khí hậu ôn hòa quanh năm của cao nguyên Di Linh. Nhiệt độ trung bình cả năm tại Lộc An khoảng 21-22 độ C, nhiệt độ thấp nhất năm khoảng 16 độ C, nhiệt độ cao nhất năm khoảng 27 độ C. Khí hậu tại Lộc An quanh năm vô cùng dễ chịu, mang lại cho dân cư cảm giác mát mẻ và se lạnh rất thư thái, rất thích hợp để tập yoga, thiền, chữa lành... Làng sinh thái Lộc An nằm ở xã Lộc An, một vùng đất còn tương đối hoang sơ chưa được khai thác công nghiệp nhiều nên được xem là lựa chọn cho loại hình bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng.



Phối cảnh mô hình nhà nghỉ dưỡng Làng sinh thái Lộc An

"Vị trí Làng sinh thái Lộc An tọa lạc tại mặt tiền đường Liên Xã Lộc An, tuyến đường này cũng là tuyến đường chính để đấu nối trực tiếp từ thành phố Bảo Lộc vào cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, nút giao cao tốc chỉ cách làng sinh thái Lộc An đúng 3km. Vì gần nút giao cao tốc nên kinh tế khu vực này sẽ phát triển mạnh, cùng với đó giá trị bất động sản cũng tăng theo trong tương lai" - ông Dũng nhận định.

Theo ông Dũng, tại Làng sinh thái Lộc An, ngoài pháp lỹ đầy đủ với sổ hồng từng thửa đất thì tiện ích nội khu cũng rất nhiều. Hệ thống điện, nước được thiết kế đồng bộ với hệ thống chiếu sáng và đường nội bộ. Khuôn viên cây xanh, vườn hoa, tiểu cảnh, hạ tầng, vỉa hè hoàn thiện. Đặc biệt, khu cắm trại "Lều dome" hưởng trọn cảm giải "Chill" với cái lạnh của Tây Nguyên; khu Cà phê, nhà hàng điểm tâm buổi sáng cho cư dân. Tất cả các căn homestay tại đây đều có view đồi mây tuyệt đẹp. Chủ đầu tư còn có sẵn dịch vụ chăm sóc nhà cửa kết hợp khai thác homestay cho những cư dân trong làng sinh thái Lộc An.

Homestay ở đây được thiết kế độc đáo với hệ thống cửa kính, ban công tạo cảm giác cho không gian mở, thông thoáng nhất có thể để cư dân tận hưởng trọn vẹn không khí mát mẻ ở núi rừng cao nguyên. Thiết kế các căn nhà farm được các kiến trúc sư khéo léo kết hợp giữa truyền thống nhà vườn và sự hiện đại, sang trọng của nhà nghỉ dưỡng, kết hợp các loại vật liệu xanh cùng vườn cây xanh phía trước rất lý tưởng cho mọi góc nhìn.

"Kiến tạo một không gian sống lý tưởng, kết hợp nghỉ dưỡng và khai thác du lịch là mục tiêu của làng sinh thái Lộc An. Chúng tôi hướng đến những nhà đầu tư có nhu cầu mua "second home" và biết đón đầu cơ hội tại vùng đất tây nguyên này" - ông Dũng nói.