Những ai đang đầu tư bất động sản tại Bảo Lâm?

Khí hậu mát mẻ, giao thông thuận lợi, định hướng tiềm năng… là những gì nhà đầu tư quan tâm đến một vùng đất mà vài năm trở lại đây là tâm điểm của thị trường bất động sản vùng Tây Nguyên.

Xác định giao thông là động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mới đây, trong Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 7, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cho biết tỉnh đang làm tất cả để sớm hoàn thành tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương. Tuyến cao tốc này khi hoàn thành sẽ định hình "một tương lai khác" của Lâm Đồng, sẽ thay đổi gần như toàn bộ diện mạo của tỉnh.



Phối cảnh 1 căn nhà trong làng sinh thái Lộc An (Bảo Lâm, Lâm Đồng)

Với tổng chiều dài hơn 200km, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương có tổng vốn đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng với quy mô 4 làn xe. Theo ông Hiệp, tỉnh Lâm Đồng với quyết tâm cao nhất, khát vọng từ nhiều năm qua của Đảng bộ và nhân dân Lâm Đồng, việc triển khai dự án có thể sẽ sớm hơn. Chưa dừng lại ở đó, Quốc lộ 20, Quốc lộ 55 nối dài đang được nâng cấp và mở rộng, dự án tuyến đường sắt Đắk Nông - Lâm Đồng - Bình Thuận cũng đang được nghiên cứu và thẩm định đầu tư giúp cho Lâm Đồng trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống giao thông liên vùng kết nối Tây Nguyên - Nam Trung Bộ - Nam Bộ.

Với "đặc sản" là khí hậu ôn hòa khác biệt, lại nằm trên cao nguyên Di Linh - Bảo Lộc, với địa hình tương đối bằng phẳng ở độ cao 900 m so với mực nước biển, Bảo Lâm là vùng đất có nhiệt độ trung bình từ 5,1 - 31,1 độ C nên nơi đây rất thích hợp để phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Huyện Bảo Lâm cũng sở hữu vị trí nằm ngay trung tâm các cụm du lịch nổi tiếng như Thác Damb’ri, Đồi chè Tâm Châu, Công viên đá Ngọc Châu, Chùa Linh Quy Pháp Ấn,... Trong chiến lược phát triển của mình, huyện Bảo Lâm phát huy lợi thế sẵn có và tập trung nguồn lực để phát triển đô thị sinh thái mới: Du lịch sinh thái rừng, thác, hồ; Du lịch văn hóa, cảnh quan nông nghiệp; Du lịch làng nghề truyền thống;...



Nhiều biệt thự vườn kiểu mới đang khai thác du lịch nghỉ dưỡng tại Bảo Lâm, Lâm Đồng

Tất cả những yếu tố này khiến thị trường bất động sản tại huyện Bảo Lâm luôn sôi động trong thời gian qua. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó tổng giám đốc một công ty đầu tư bất động sản có trụ sở tại TP HCM, cho rằng sinh khí mới của thị trường bất động sản đang dần dịch chuyển về các vùng ven và các tỉnh. Điển hình như tại thủ phủ du lịch Đà Lạt, giá đất đã cao đến đỉnh điểm, kể cả những hẻm sâu, ngõ nhỏ. Lộc An, Bảo Lâm là những điểm đến "tiệm cận" nhờ sự tương đồng khá lớn về địa hình, khí hậu và tiềm năng du lịch trong tương lai gần.

"Cũng như nhiều thành phần kinh tế khác, thị trường bất động sản cả nước dần hồi phục và trở lại đường đua, xu hướng "bỏ phố lên rừng", "đánh bắt xa bờ" hay sở hữu ngôi nhà thứ hai tại nơi yên bình đang được nhiều người quan tâm. Các nhà đầu tư đang tìm đến những vùng đất cao nguyên, nơi biên độ giá đất còn khá mềm để sở hữu một tài sản bất động sản cho tiềm năng sinh lời cao" - ông Dũng cho biết.



Theo phân tích của ông Dũng, tiềm năng nhất của thị trường bất động sản Bảo Lộc, Bảo Lâm chính là khu vực xã Lộc An. Theo định hướng mở rộng thành phố Bảo Lộc, đến năm 2040, xã Lộc An cùng 4 xã khác của huyện Bảo Lâm là Lộc Tân, Lộc Thành, Tân Lạc và Lộc Nam sẽ được sáp nhập vào thành phố Bảo Lộc. Đây là động lực rất lớn để thị trường bất động sản các xã này bùng nổ trong thời gian tới. So với giá đất tại Bảo Lộc hay Đà Lạt, giá đất tại huyện Bảo Lâm nói chung và xã Lộc An nói riêng mới chỉ bằng 30-50%. Do đó, tiềm năng tăng trưởng giá trị đất tại Lộc An, Bảo Lâm là rất lớn.



Theo quan sát của ông Dũng, hiện thị trường bất động sản ở Bảo Lâm đang đón nhận 3 nhóm đầu tư cơ bản. Đầu tiên là nhóm có khả năng tài chính dư giả. Họ mua 1 khu biệt thự nghỉ dưỡng khép kín, có người chăm sóc, quản lý và phục vụ riêng. Thường thì những dịp nghỉ, lễ, cuối tuần họ rủ bạn bè, anh em, đối tác về biệt thự vườn để hưởng thụ không khí trong lành, mát mẻ và yên tĩnh. Nhóm thứ hai là những nhà đầu tư không quá dư giả về tiền bạc nhưng cũng có "của ăn của để". Họ tranh thủ giá cả khu vực này còn tốt nên tranh thủ mua để dành cho kế hoạch mai sau. Thường nhóm này sau khi mua sẽ nhờ một đơn vị quản lý chuyên nghiệp để khai thác, vận hành nhằm sinh lời. Các lễ, tết, họ sẽ về ngôi nhà thứ hai của mình tại đây để nghỉ dưỡng. Nhóm thứ 3 là những người trẻ ở những nơi khác trên cả nước yêu thích tự do, phóng khoáng với vùng đất mới có khí hậu mát mẻ, có tiềm năng và lợi ích kinh tế để tạo dựng sự nghiệp.



"Cả ba nhóm đầu tư này đang khiến các sản phẩm bất động sản tại Lộc An, Bảo Lâm luôn được săn đón. Với đa dạng sản phẩm, giá cả còn tốt và pháp lý đầy đủ, xung lực hút nhà đầu tư và người có nhu cầu thực đổ về đây ngày một nhiều bất chấp thị trường nhiều nơi trầm lắng" - ông Dũng cho biết.