Những điều người mua nhà cần quan tâm

Thứ Bảy, 23/11/2019 10:20

Vị trí thuận tiện, chủ đầu tư uy tín, khu dân cư an ninh, pháp lý minh bạch… là những tiêu chí hàng đầu mà bất cứ người mua nhà nào cũng cần biết để chọn được chốn an cư như mong đợi.

Vị trí thuận tiện, khu dân cư an ninh và pháp lý minh bạch… là những tiêu chí hàng đầu mà bất cứ người mua nhà nào cũng cần biết.

Vị trí thuận lợi , an ninh



Khi chọn lựa chốn an cư lâu dài, những khách hàng thông minh đều nghiên cứu kỹ về vị trí chỗ ở tương lai. Vị trí càng kết nối nhanh với trung tâm, hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ và đa dạng sẽ càng giúp cư dân rút ngắn thời gian di chuyển mỗi ngày.

Ngoài ra, vị trí tốt cũng đem lại tiềm năng tăng giá cho tài sản mà khách hàng sở hữu. Do đó, các chủ đầu tư đều ưu tiên tiêu chí "nhất vị nhì hướng" khi lựa chọn vị trí phát triển dự án để tạo sức hút trên thị trường, gia tăng giá trị cho khách hàng.

Yếu tố đặc biệt khác cần quan tâm là tiện ích hạ tầng xã hội và an ninh trong khu dân cư. Khi lựa chọn căn hộ để đầu tư hoặc an cư các cá nhân xem căn hộ phải đặc biệt lưu ý đến tiêu chí lựa chọn này. Các chung cư phải đảm bảo hạ tầng ổn định, an toàn, thông minh về các hệ thống báo cháy nổ, an ninh có nội quy rõ ràng chặt chẽ, cấp thoát nước không nghẽn, tắc…

Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí đi lại và để xe nên quan tâm các dự án có bãi đỗ xe riêng hay không, các quy định về trông coi xe cộ và an ninh cũng như lối thoát đủ thuận tiện chưa.

Khu đất nền tại quận Bình Tân bên đường Nguyễn Cửu Phú đang được nhà đầu tư gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Pháp lý minh bạch

Để có một cuộc sống trọn vẹn hãy lựa chọn căn hộ có cảnh quan môi trường tốt từ các yếu tố có sẵn trong tự nhiên và từ kết quả đầu tư của các dự án. Tránh những nơi có yếu tố môi trường kém như gần cầu vượt, ngay mặt đường lớn dễ ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, độ rung, gần nơi tập kết rác thải, nơi mật độ dân cư quá dày, hệ thống kỹ thuật hạ tầng quá tải…



Pháp lý của dự án là yếu tố cần lưu tâm trên hết khi chọn mua bất kỳ sản phẩm bất động sản nào, nhằm đảm bảo an toàn tài chính và quan trọng hơn hết là có thể sở hữu tài sản mới với niềm vui trọn vẹn. Riêng với các dự án hình thành trong tương lai, theo quy định, phải thực hiện xong phần móng đối với chung cư và hạ tầng với các khu đô thị mới được bán cho khách hàng. Ngoài ra, trước khi mở bán, dự án phải có chứng thư bảo lãnh từ ngân hàng, đồng thời cần có văn bản chấp thuận của Sở Xây dựng về việc sản phẩm đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo ghi nhận từ thị trường, dự án nào sở hữu pháp lý càng minh bạch sẽ càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người mua nhà và giới đầu tư.

Bên cạnh đó, uy tín của chủ đầu tư cũng là tiêu chí quan trọng hàng đầu mà người mua nhà cần lưu ý kỹ càng. Bởi chủ đầu tư có tầm nhìn chiến lược và tâm huyết sẽ luôn làm đúng những gì đã cam kết với khách hàng, đồng thời luôn nỗ lực mang đến những giá trị sống đích thực khi phát triển dự án.

Theo phân tích của các chuyên gia bất động sản, những dự án căn hộ do chủ đầu tư uy tín phát triển sẽ luôn được khách hàng ưu tiên chọn lựa khi tìm chốn an cư cho gia đình.

Ngoài ra, dự án có chính sách tài chính linh hoạt và hấp dẫn luôn thu hút được người mua nhà và đầu tư. Khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng vì được hỗ trợ tối đa từ chủ đầu tư để sở hữu được căn nhà chất lượng như ý và cảm thấy ít áp lực về vấn đề tài chính.