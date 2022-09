ANDROS Asia hợp tác cùng An Giang xây vùng nguyên liệu xoài đạt 5,000 tấn/năm

Thứ Tư, 09/03/2022 09:05

ANDROS, tập đoàn dẫn đầu tại thị trường Châu Âu trong lĩnh vực chế biến sản phẩm từ trái cây, với đại diện tại Việt Nam là công ty ANDROS Asia đã tổ chức lễ ký kết Thoả thuận hợp tác với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang về phát triển vùng nguyên liệu xoài tại địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ANDROS Asia sẽ phối hợp cùng tỉnh An Giang để phát triển 350 ha vùng xoài đạt chứng nhận Global Gap, tương đương 5,000 tấn/năm nguyên liệu xoài tại huyện An Phú (An Giang). Đây là điểm khởi đầu cho việc triển khai các dự án phát triển vùng nguyên liệu xoài cũng như các loại trái cây khác trên địa bàn tỉnh An Giang, qua đó hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang xây dựng một vùng nguyên liệu trái cây bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Với thoả thuận hợp tác này, hàng năm ANDROS Asia sẽ xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cây ăn trái (cũng như sản phẩm xoài nói riêng) trên địa bàn tỉnh với mục tiêu mang tính bền vững, trong đó thực hiện mô hình dịch vụ nông nghiệp kỹ thuật gồm: dịch vụ về giống, thu hoạch và sau thu hoạch, và dịch vụ chế biến và bao tiêu đầu ra.



Công ty Andros Asia và đại diện Sở Nông Nghiệp tỉnh An Giang tham quan vùng nguyên liệu xoài.

Xoài từ vùng nguyên liệu An Phú (An Giang) sẽ được ANDROS Asia thu mua để chế biến thành các sản phẩm chủ chốt của tập đoàn như trái cây đông lạnh siêu tốc, trái cây xay nhuyễn đông lạnh, Chunky, … phục vụ cho các thị trường có yêu cầu cao như Mỹ, EU, Nhật, ….