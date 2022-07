C.T Land phấn đấu vượt khó để đạt doanh thu 22.000 tỉ đồng trong năm 2021

Thứ Ba, 05/01/2021 18:40

Được thành lập từ năm 1992, C.T Group đã phát triển thành một Tập đoàn đa ngành uy tín trên thị trường. Hệ sinh thái C.T Group trải rộng trong 5 lĩnh vực chính gồm bất động sản, xây dựng, tài chính, bán lẻ, du lịch. Trong đó, mảng kinh doanh bất động sản của Tập đoàn do CTCP Bất động sản C.T (C.T Land) đảm nhận.

Tính đến cuối năm 2020, C.T Land có vốn điều lệ 4.200 tỉ đồng. Các dòng sản phẩm bất động sản đã được doanh nghiệp này đầu tư và giới thiệu thành công ra thị trường gồm 4 nhóm sản phẩm: BĐS nhà ở, BĐS bán lẻ, BĐS hậu cần và BĐS du lịch. Với kinh nghiệm dày dặn, C.T Land đã có sản phẩm điển hình thành công ở cả 4 dòng sản phẩm nêu trên. Trong đó, chiếm tỷ trọng cao nhất là BĐS nhà ở với sự hiện diện "đâu ra đấy" ở cả 5 phân khúc: Cao cấp, trung cao, trung cấp, kinh tế và nhà ở XH. Ngoài ra ở mảng nhà cho thuê, C.T Group cũng có sản phẩm thành công ở cả 3 phân khúc: Cao cấp, giá rẻ và nhà ở XH.

Với bề dày lịch sử hơn 30 năm, C.T Group là một trong số hiếm doanh nghiệp (DN) rất ít va vấp, phát triển lặng lẽ và có nhiều Huân chương, Huy chương của Chính phủ. Là số ít những DN dù đã bàn giao sản phẩm 10 năm nhưng vẫn cam kết bảo hành bảo trì do tự tin vào chất lượng sản phẩm. Theo quan sát của giới đầu tư và khách hàng, các sản phẩm của DN này đều tọa lạc ở những khu vực có nhu cầu thật, không lướt sóng hay tô vẽ, nên khách hàng khi mua thường đạt lợi nhuận rất cao.

Điểm rất thu hút các NĐT, là trải qua gần 30 năm tích lũy, C.T Group nói chung và C.T Land nói riêng đang thừa hưởng quỹ đất vô cùng đắc địa với hơn 1.400 ha ở các trục giao thông chính yếu của TP HCM và vùng ven như: Dự án Metro Star Q.9, nằm ngay công viên đẹp nhất Xa lộ Hà Nội, ngay vòng xoay Bình Thái kết nối vành đai 2 qua Phạm Văn Đồng và Mai Chí Thọ, kết nối với Ga metro số 10 bằng cầu bộ hành, Metro Star sẽ hoàn thành vào cuối năm nay 2021.

Dự án Roy Compound Q.9 diện tích 5.4 ha kết nối TP HCM – Long Thành (Đồng Nai). Cũng trong năm 2021, Tập đoàn này sẽ công bố các dự án trọng điểm như: Dự án Saigon Venice mang phong cách Ý trên 63ha thuộc huyện Bình Chánh; Dự án siêu đô thị hiện đại với diện tích 400 ha trên Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài, TP HCM; Khu phức hợp 22 ha gồm thể thao, thương mại, dịch vụ trên Đại lộ Độc lập kết nối với Đại lộ Phạm Văn Đồng, Thủ Đức…

Phối cảnh Dự án Saigon Venice – được xây dựng trên 63 ha thuộc vị trí trọng điểm huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Để giải quyết cơn khát nhà ở giá vừa cho toàn xã hội, làm một cuộc cách mạng nhà ở mới cho giới trẻ tinh hoa. Trong những ngày đầu tiên của năm 2021, C.T Group vừa tung ngay ra dòng sản phẩm DIYAS (Do It Yourself Alliances - Liên minh các Cộng đồng DIY 4.0), với hơn 20.000 căn hộ chạy dọc theo tuyến Metro số 2.

Đây là dòng sản phẩm mang tâm huyết của C.T Group dành riêng cho thế hệ trẻ thích đam mê sáng tạo là động lực phát triển của Thành phố, là sự kết nối tuyệt vời giữa Vườn ươm Star up và cộng đồng trẻ tài năng sáng tạo trên nền tảng công nghệ 4.0 và thực hành trào lưu 3R (Reduce – Reuse – Recycle). Tiên phong thí điểm là dự án DIYAS SKY sẽ nổ phát súng đầu tiên, giao nhà ngay trước Tết Tân Sửu (cuối tháng 1/2021).

DIYAS SKY – Dự án dành cho giới trẻ đam mê sáng tạo, tọa lạc tại 16 Nguyễn Đức Thuận, P.13, Q. Tân Bình, TP HCM

Ngoài ra, nhiều dự án cũ khác cũng sẽ được C.T Land mua lại và hoàn thành trong năm nay như: Dự án CT Plaza Minh Châu (369 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3); Dự án CT Plaza Nguyên Hồng (18 Nguyên Hồng, P.1, Q. Gò Vấp) đóng góp thêm doanh số lũy tiến cho Tập đoàn.

Với cơ cấu sản phẩm đa dạng rất khoa học, cùng với quỹ đất lớn đã hoàn thiện pháp lý, C.T Land tự tin đặt ra mục tiêu phấn đấu doanh thu 22.000 tỉ đồng trong năm 2021.

Một trong những mục tiêu và là cơ sở thực hiện kế hoạch doanh thu của C.T Land, là C.T Land sẽ Pre IPO trong 6 tháng tháng đầu năm 2021, với nhiều điểm sáng đặc biệt, như chỉ tính 11/80 dự án của C.T Group đã được Công ty Colliers International (Anh) định giá hơn 1,078 tỷ USD (tương đương 25.000 tỷ đồng). Riêng các sản phẩm đã được C.T Group bán ra nhưng chưa thu tiền và các sản phẩm đang mở bán ước đạt giá trị 11.000 tỷ đồng. Được biết, việc thẩm định kế hoạch doanh thu bán hàng 22 ngàn tỷ (Vendor Due Dilligence) sẽ do Big 4 thực hiện, đảm bảo uy tín đối với các nhà đầu tư.

Điểm đặc biệt ngạc nhiên là theo số liệu từ Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (số 546521321, ngày 16/6/2020), thì C.T Land không có dư nợ trong 5 năm gần đây. Vừa qua, C.T Group bao gồm C.T Land cũng được nhiều giải thưởng quốc tế khác nhau như: "Nơi làm việc tốt nhất châu Á", do HR Asia Magazine tổ chức hàng năm nhằm đánh giá và tôn vinh các công ty có môi trường làm việc tốt nhất khắp châu Á; Lễ trao giải Bất động sản Dot Property Vietnam Awards 2020 (lần thứ 5), tòa nhà Léman Luxury được nhận giải "Best Innovative Green – Công trình xanh đột phá nhất"; Léman Cap Resort & Spa nhận giải thưởng vàng thường niên – "Agoda.com’s 2019 Gold Circle Awards".

Với tiềm lực quỹ đất đặc biệt tốt, kinh nghiệm gần 30 năm làm pháp lý, xây dựng, bán hàng, đội ngũ CB mạnh mẽ, quản trị tốt, C.T Land đã hoàn tất công tác chuẩn bị kiểm toán bởi E&Y, tư vấn bởi HSC, kiểm định dự án bởi Vilaf, A&O. Vậy nên, C.T Land rất tự tin để thực hiện kế hoạch Pre IPO vào 6 tháng đầu năm 2021.