Masan lên kế hoạch giúp người tiêu dùng tiết kiệm 5-10% chi tiêu thiết yếu

Ông Trương Công Thắng, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần The CrownX, chia sẻ về tầm nhìn 2021 – 2025. The CrownX sẽ là nơi hệ thống bán lẻ (VCM), FMCG (MCH), thịt có thương hiệu (MML) và dịch vụ tài chính (Techcombank) liên kết và hợp lực để tạo thành một nền tảng kinh doanh thông suốt. Vì vậy, The CrownX được coi là chương đầu tiên trong hành trình "Point of Life" mà Masan đang xây dựng.