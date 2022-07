Nhà in 3D, giải pháp hiệu quả trong tương lai cho ngành xây dựng

Công nghệ in 3D đang rất phát triển đối với lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Mới đây, ICON, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nhà in 3D tại Mỹ, một trong những thị trường bất động sản lớn nhất thế giới đã hoàn thành một số dự án tại bang Texas. Với sự hợp tác cùng nhà phát triển 3Strands, ICON đã cho ra mắt một số căn nhà được làm hoàn toàn bằng công nghệ in 3D. Những ngôi nhà này có từ 2 – 4 phòng ngủ và có giá khởi điểm rơi vào mức 400.000 USD.