Thị trường xây dựng vào mùa, giá vật liệu tăng

Nhu cầu xây dựng, hoàn thiện công trình nhà ở thường tăng cao trong các tháng mùa khô. Ðây cũng là thời điểm tại TP Cần Thơ giá vật liệu xây dựng có xu hướng tăng làm đội chi phí xây dựng so với dự toán ban đầu. Theo các đơn vị chuyên thiết kế, thi công công trình dân dụng, trong khi chi phí thiết kế không tăng thì giá nhiều loại vật liệu xây dựng đã tăng đáng kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay.

Thi công phần nền móng của một căn nhà trên địa bàn quận Bình Thủy.

Ông Nguyễn Minh Thế, Giám đốc Công ty TNHH T-Design Coporation (quận Cái Răng ), chia sẻ: Khách hàng của Công ty tập trung chủ yếu ở địa bàn quận Cái Răng và Bình Thủy. Công ty chuyên thiết kế và thi công công trình nhà dân dụng. Mức giá thiết kế khoảng 140.000 đồng/m2 đối với nhà phố; 180.000 đồng/m2 và 160.000 đồng/m2 đối với quán café. Phần thi công nhà phố theo hình thức "chìa khóa trao tay" có giá từ 5,5-7 triệu đồng/m2. Nếu chỉ xây phần thô và nhân công hoàn thiện nội thất có giá dao động từ 3,3-3,8 triệu đồng/m2. Giá xây dựng biệt thự hoàn thiện "chìa khóa trao tay" mức giá từ 7-9 triệu đồng/m2; giá xây thô của biệt thự bao gồm nhân công hoàn thiện nội thất dao động từ 3,6-4,5 triệu đồng/m2. Nhìn chung, đối với thiết kế kết hợp thi công "chìa khóa trao tay", các công trình nhà ở thường xây dựng giống với thiết kế từ 95% trở lên, trừ khi gia chủ có yêu cầu chỉnh sửa thiết kế. Theo ông Thế, Công ty thường nhận thiết kế kết hợp thi công để đảm bảo công trình vừa bám sát thiết kế vừa đảm bảo kiểm soát chất lượng theo cam kết với khách hàng. Vì thế trên công trình, Công ty vừa lắp đặt camera giám sát vừa cử người giám sát trực tiếp để tạo sự yên tâm cho khách hàng.

Theo một số đơn vị chuyên thi công công trình dân dụng, giá vật liệu xây dựng tăng khoảng 30% so với thời điểm sau Tết Nguyên đán. Các vật liệu chính như sắt, cát, đá tăng nhiều nhất. Chẳng hạn trước Tết Nguyên đán giá cát xây tô tầm 270.000 đồng/m3 và hiện nay giá tăng lên khoảng 370.000 đồng/m3 tức là tăng khoảng 100.000 đồng/m3. Giá sắt tăng khoảng 5 triệu đồng/tấn, giá đá 1x2 và đá 4x6 cũng tăng khoảng 100.000 đồng/m3. Gạch ống tăng khoảng 100 đồng/viên. Các loại vật liệu khác như xi măng, gạch, đá ốp lát, dây điện, vật liệu trang trí nội thất… cũng tăng do chi phí vận chuyển lẫn nhu cầu tăng. Thị trường vào mùa xây dựng, giá vật liệu xây dựng cũng tăng theo nhu cầu là điều nằm trong dự đoán của các đơn vị chuyên thi công xây dựng. Song với mức tăng của nhiều loại vật liệu từ 30% trở lên làm đội chi phí xây dựng công trình tăng tương ứng. Do đó, đối với những người xây dựng nhà theo hình thức tự mua vật tư theo từng công đoạn và thuê đơn vị thi công xây thô, hoàn thiện nội thất chắc chắn sẽ bị đội chi phí lên so với dự toán ban đầu.

Ông Lê Ðoàn Mạnh, Kiến trúc sư Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng Tư vấn Thiết kế Ðoàn Lâm (quận Bình Thủy), chia sẻ: Thông thường thời điểm quý I, quý II nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân tăng lên và cũng là thời điểm giá vật liệu xây dựng trên thị trường cũng tăng theo. Công ty chỉ chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và giám sát tác giả để đảm bảo đơn vị thi công thực hiện theo thiết kế là chủ yếu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do giá vật liệu xây dựng tăng nên khách hàng thường yêu cầu công ty đẩy nhanh tiến độ thiết kế, hoàn thành bản dự toán chi phí để mua vật liệu xây dựng và triển khai thi công sớm. Bên cạnh đó, một số khách hàng đã có kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà từ trước có thể thuê công ty thiết kế hoàn thành sớm bản vẽ thiết kế, hoàn thành các thủ tục xin phép xây dựng và căn cứ vào dự toán chi phí vật liệu xây dựng để có thể chủ động thời điểm triển khai công trình phù hợp.

Các đơn vị chuyên thiết kế kết hợp thi công cũng có thêm lợi thế là duy trì mới quan hệ mật thiết với các nhà cung ứng vật liệu xây dựng. Theo ông Nguyễn Minh Thế, khi giá vật liệu tăng, các nhà cung ứng vật liệu xây dựng cho công ty cũng san sẻ, giữ mối lâu năm bằng hình thức cho đối tác trả chậm khi mua vật liệu xây dựng như cát, đá, vật liệu trang trí nội thất; riêng sắt thép thường là phải thanh toán ngay. Hiện nay giá vật tư tăng, chủ yếu ở các loại vật liệu xây dựng cơ bản của phần xây thô, vì thế với các hợp đồng đã ký kết với khách hàng công ty vẫn phải tuân thủ theo những gì đã ký kết. Còn trường hợp khách hàng thuê đơn vị bên ngoài thi công với hình thức tự mua vật liệu chắc chắn sẽ phải mua theo giá thị trường. Ðối với những hợp đồng đã ký kết và đang triển khai, công ty vẫn đảm bảo tuân thủ hợp đồng, giữ giá cũ dù giá vật liệu đã tăng đáng kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Tuy nhiên, với các hợp đồng mới chuẩn bị ký kết, công ty cũng xem xét đưa vào điều khoản hợp đồng nội dung bổ sung là khi giá vật liệu xây dựng tăng từ 20% trở lên thì sẽ điều chỉnh giá xây dựng trên cơ sở thương lượng giữa gia chủ và đơn vị thi công.

Chia sẻ về tình trạng giá thép tăng nhanh trong thời gian qua, ông Võ Văn Khải, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Thép Tây Ðô, cho biết: Thực tế, giá thép trong nước đã bắt đầu tăng từ tháng 9-2020 do nhu cầu thế giới tăng cộng với chi phí vận chuyển tăng. Thép Tây Ðô chuyên nhập phôi thép về để cán ra thép thành phẩm và giá phôi thép cũng đã tăng trên 30% so với đầu năm. Do đó, giá thép thành phẩm cũng tăng theo và Công ty cũng chủ động thông tin đến hệ thống đại lý phân phối về việc tăng giá. Hiện Thép Tây Ðô sản xuất trung bình 10.000 tấn thép thành phẩm/tháng và với việc giá nguyên liệu đầu vào lẫn giá thành đầu ra hiện nay tăng đáng kể nên công ty chỉ nhập nguyên liệu phôi thép về sản xuất ngay với vòng quay nguyên liệu phục vụ sản xuất cho tháng tiếp theo chứ không mua phôi thép với sản lượng lớn để dự trữ lại. Cũng theo ông Khải, giá thép nói riêng và giá vật liệu xây dựng hiện nay đang tăng và giữ ở mức cao so với trước Tết Nguyên đán. Ðiều này không chỉ ảnh hưởng đến các công trình xây dựng dân dụng mà còn ảnh hưởng đến các công trình xây dựng cơ bản. Do đó, các nhà thầu, đơn vị thi công đứng trước áp lực phải đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình để giảm bớt những khó khăn của việc chi phí xây dựng vượt dự toán ban đầu do giá vật liệu xây dựng tăng cao.